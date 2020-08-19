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В Кремле прокомментировали военный мятеж в Мали
В Кремле анализируют происходящее в Мали, изучают поступающую оттуда информацию, после ее анализа можно будет оценивать ситуацию, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T13:56
2020-08-19T13:56
мятеж военных в мали
дмитрий песков
бамако
мали
в мире
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<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> В Кремле анализируют происходящее в <a href="http://ria.ru/location_Mali/" target="_blank" data-auto="true">Мали</a>, изучают поступающую оттуда информацию, после ее анализа можно будет оценивать ситуацию, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Сейчас пока мы внимательно отслеживаем и изучаем информацию, которая оттуда поступает. После того, как мы соответствующий анализ проведем, тогда мы сможем уже оценивать ситуацию", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о том, отразится ли произошедший в Мали военный переворот на отношениях с Россией.Мятеж в Мали начался накануне на военной базе близ столицы <a href="http://ria.ru/location_Bamako/" target="_blank" data-auto="true">Бамако</a>. Мятежники заявили об аресте президента Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе. Позже президент объявил об отставке и роспуске парламента и правительства. Военные призвали к политической трансформации в стране, ведущей к всеобщим выборам, заявили о закрытии границ и введении комендантского часа и объявили о создании Национального комитета для спасения народа. В <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank" data-auto="true">СБ ООН</a> запросили проведение экстренного заседания по ситуации в Мали, сообщили ранее РИА Новости источники в Совбезе.
https://radiosputnik.ria.ru/20200819/1575964651.html
бамако
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мятеж военных в мали, дмитрий песков, бамако, мали, в мире

В Кремле прокомментировали военный мятеж в Мали

13:56 19.08.2020
1084
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкМитинг в столице Мали Бамако в поддержку военного мятежа
Митинг в столице Мали Бамако в поддержку военного мятежа
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. В Кремле анализируют происходящее в Мали, изучают поступающую оттуда информацию, после ее анализа можно будет оценивать ситуацию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сейчас пока мы внимательно отслеживаем и изучаем информацию, которая оттуда поступает. После того, как мы соответствующий анализ проведем, тогда мы сможем уже оценивать ситуацию", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о том, отразится ли произошедший в Мали военный переворот на отношениях с Россией.
Мятеж в Мали начался накануне на военной базе близ столицы Бамако. Мятежники заявили об аресте президента Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе. Позже президент объявил об отставке и роспуске парламента и правительства. Военные призвали к политической трансформации в стране, ведущей к всеобщим выборам, заявили о закрытии границ и введении комендантского часа и объявили о создании Национального комитета для спасения народа. В СБ ООН запросили проведение экстренного заседания по ситуации в Мали, сообщили ранее РИА Новости источники в Совбезе.
Военнослужащие во время митинга в поддержку военного мятежа в столице Мали Бамако
Вчера, 08:25
Военные мятежники в Мали объявили о создании комитета по спасению народа
1023101
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Мятеж военных в МалиДмитрий ПесковБамакоМалиВ мире
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