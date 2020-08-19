https://ria.ru/20200819/1575982837.html

Помощник Лукашенко назвал сумму ущерба от протестов

Помощник президента Белоруссии Александра Лукашенко Валерий Бельский заявил, что текущий ущерб от протестов в республике уже составил не менее 500 миллионов... РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T13:54

2020-08-19T13:54

2020-08-19T14:42

протесты в белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> Помощник президента Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александра Лукашенко </a>Валерий Бельский заявил, что текущий ущерб от протестов в республике уже составил не менее 500 миллионов долларов, отсроченный исчисляется миллиардами."Потери от протестных акций - это не те 500 тысяч белорусских рублей, которые затрачены на восстановление клумб и газонов. Текущий ущерб уже составил не менее 500 миллионов долларов. Отсроченный исчисляется миллиардами. Нарушены устои создаваемой годами системы зарубежного кредитования, пострадала инвестиционная привлекательность страны, обсуждаются санкции", - приводит слова Бельского <a href="https://sputnik.by/economy/20200819/1045505396/Pomoschnik-prezidenta-nazval-summu-uscherba-ot-protestov-v-Belarusi.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sputnik Беларусь</a>.Валерий Бельский заявил, что не нужно переоценивать масштаб мирных акций протеста в стране, правоохранители насчитали 40 тысяч участников."Не стоит переоценивать масштаб. Когда акции стали носить мирный характер, и, соответственно, никто им не противодействовал, они собирали, по подсчетам протестующих, около двух сотен тысяч человек. Это пресловутые 3%. По подсчетам правоохранителей, которые должны оценивать реальную угрозу правопорядку и не склонны ее занижать, - 40 тысяч", - приводит Sputnik Беларусь слова Бельского.По словам помощника Лукашенко, "противопоставляющая себя обществу или утверждающая в обществе свои ценности группа людей" всегда более активна."Попадается на глаза. Вне зависимости от того, как она выделяется - по цвету кожи, нетрадиционной сексуальной ориентации (извините), особым религиозным или политическим взглядам. Пишут в сетях, бросаются с цветами и шариками под машины, сигналят", - отметил Бельский.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200819/1575978609.html

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, белоруссия, в мире