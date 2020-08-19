https://ria.ru/20200819/1575982726.html
Ефремов осадил Добровинского во время заседания суда
Михаил Ефремов на заседании суда сделал замечание адвокату потерпевшей стороны в деле о смертельном ДТП Александру Добровинскому, сообщает РЕН ТВ. РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T13:53
2020-08-19T13:53
2020-08-19T14:56
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
александр добровинский
михаил ефремов
происшествия
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<strong>МОСКВА, 19 авг — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов</a> на заседании суда сделал замечание адвокату потерпевшей стороны в деле о смертельном ДТП <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Dobrovinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александру Добровинскому</a>, сообщает <a href="https://ren.tv/news/kriminal/737600-chego-smeetes-chelovek-pogib-efremov-osadil-dobrovinskogo-v-sude" target="_blank" rel="nofollow noopener">РЕН ТВ</a>.По данным телеканала, Добровинский засмеялся во время допроса свидетеля со стороны защиты <a href="http://ria.ru/person_tatyana-berkovich/" target="_blank" data-auto="true">Татьяны Беркович</a>.Михаил Ефремов вечером 8 июня на внедорожнике выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada, за рулем которого находился курьер интернет-магазина <a href="https://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank">Сергей Захаров</a>. Через несколько часов от полученных травм он скончался в больнице.Экспертиза установила, что в момент аварии актер был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Суд поместил его под домашний арест. Ефремову грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20200818/1575938358.html
Covid короновирусович
Датышо?! Айайай. Человек не погиб - это ты его убил!
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Константин Е
Ой, актёр))))
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, александр добровинский, михаил ефремов, происшествия