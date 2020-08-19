https://ria.ru/20200819/1575982559.html
Путин и Лукашенко обсудили ситуацию в Белоруссии
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что президент России Владимир Путин во вторник провел телефонный разговор с белорусским... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T13:51
2020-08-19T13:51
2020-08-19T15:38
протесты в белоруссии
александр лукашенко
владимир путин
политика
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<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> во вторник провел телефонный разговор с белорусским коллегой <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александром Лукашенко</a>, лидеры обменялись мнениями о ситуации в Белоруссии.Во вторник Путин провел несколько телефонных разговоров - с канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Евросовета Шарлем Мишелем."Мы считаем, что все должны делать все необходимое для того, чтобы были созданы условия для сохранения ситуации в рамках правового поля, в котором мог бы осуществляться необходимый диалог", - заявил Песков журналистам.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о признании Кремлем итогов белорусских выборов, напомнил, что Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих погибли.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>
https://ria.ru/20200818/1575906618.html
https://ria.ru/20200817/1575878476.html
Игорь Земский
Надо же когда-то начинать перенимать успешный опыт России по противостоянию с врагами государства.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, владимир путин, политика
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что президент России Владимир Путин
во вторник провел телефонный разговор с белорусским коллегой Александром Лукашенко
, лидеры обменялись мнениями о ситуации в Белоруссии.
Во вторник Путин провел несколько телефонных разговоров - с канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Евросовета Шарлем Мишелем.
"Вчера, вы знаете, состоялась серия телефонных разговоров, он говорил и с Меркель, и с Макроном, и с Мишелем. Был очередной разговор с Лукашенко. Тема - Белоруссия, тема понятная. Происходит обмен мнениями, сообщения соответствующие мы давали", - сказал Песков журналистам.
"Мы считаем, что все должны делать все необходимое для того, чтобы были созданы условия для сохранения ситуации в рамках правового поля, в котором мог бы осуществляться необходимый диалог", - заявил Песков журналистам.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о признании Кремлем итогов белорусских выборов, напомнил, что Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко.
"Вы знаете, что президент Путин поздравил президента Лукашенко... Тем (можно объяснить - ред.), что Российская Федерация - внешняя политика и основы внутренней политики формируются главой государства", - сказал Песков в ответ на вопрос, признают ли в Кремле итоги выборов и как можно объяснить, что позиция некоторых депутатов Думы отличалась от поздравления президента.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих погибли.
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