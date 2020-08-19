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https://ria.ru/20200819/1575982448.html
Суд по делу Ефремова возобновился после сообщения о "минировании"
Рассмотрение дела артиста Михаила Ефремова о смертельном ДТП, прерванное из-за эвакуации Пресненского суда Москвы, продолжилось, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T13:50
2020-08-19T14:52
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
происшествия
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<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> Рассмотрение дела артиста <a href="https://ria.ru/person_Mikhail_Efremov" target="_blank">Михаила Ефремова</a> о смертельном ДТП, прерванное из-за эвакуации Пресненского суда Москвы, продолжилось, передает корреспондент РИА Новости.Эвакуация проходила из-за анонимного сообщения о заложенном взрывном устройстве. Объявление прозвучало по внутренней связи, после чего все покинули здание суда. Ефремова увезли на машине ФСИН.Сейчас его вернули в суд, заседание возобновится в ближайшее время.Волна "минирований" в разных городах России длится с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, а также с недавнего времени и лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.Сегодня в суде выступали свидетели защиты, также ожидалось, что показания даст Ефремов.Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Изначально он признавал себя ответственным за ДТП, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.Волна "минирований" в разных городах России длится с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, а также с недавнего времени и лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
https://ria.ru/20200819/1575969362.html
https://ria.ru/20200819/1575980330.html
Адвоката Ефремова нужно не только на адекватность психологами проверять, но и на связь с этой эвакуацией. Я больше чем уверен, что это его рук дело.
46
Началось.Затягивать процесс любыми путями и побольше хайпа и шумихи в СМИ. Точно, шоу,превращающееся в фарс.
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РИА Новости
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия

Суд по делу Ефремова возобновился после сообщения о "минировании"

13:50 19.08.2020 (обновлено: 14:52 19.08.2020)
13831
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Рассмотрение дела артиста Михаила Ефремова о смертельном ДТП, прерванное из-за эвакуации Пресненского суда Москвы, продолжилось, передает корреспондент РИА Новости.
Эвакуация проходила из-за анонимного сообщения о заложенном взрывном устройстве. Объявление прозвучало по внутренней связи, после чего все покинули здание суда. Ефремова увезли на машине ФСИН.
Сейчас его вернули в суд, заседание возобновится в ближайшее время.
Волна "минирований" в разных городах России длится с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, а также с недавнего времени и лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
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Сегодня в суде выступали свидетели защиты, также ожидалось, что показания даст Ефремов.
Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Изначально он признавал себя ответственным за ДТП, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.
Волна "минирований" в разных городах России длится с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, а также с недавнего времени и лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
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17124829
Обсудить 8
Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовПроисшествия
Популярные комментарии
Адвоката Ефремова нужно не только на адекватность психологами проверять, но и на связь с этой эвакуацией. Я больше чем уверен, что это его рук дело.
19 августа, 13:59
kkristallovich_r
4400101
Началось.Затягивать процесс любыми путями и побольше хайпа и шумихи в СМИ. Точно, шоу,превращающееся в фарс.
19 августа, 14:54
ddmishor2666
2600001
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