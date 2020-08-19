https://ria.ru/20200819/1575982188.html

Песков не располагает информацией о "полете" в Минск самолета ФСБ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о "полете" в Минск самолета Федеральной службы безопасности России. РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T13:47

2020-08-19T13:47

2020-08-19T15:01

протесты в белоруссии

дмитрий песков

минск

белоруссия

безопасность

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156258/60/1562586035_0:0:2942:1656_1400x0_80_0_0_3196b0958965bbb81a7be06979672e8a.jpg

<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> заявил, что не располагает информацией о "полете" в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минск</a> самолета Федеральной службы безопасности России."Я про самолет ничего не могу вам сказать, я просто не располагаю информацией о перелетах. Все-таки трафик-то воздушный достаточно оживленный между двумя странами, поэтому я не располагаю такой информацией", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.На уточняющий вопрос журналистов, посетил ли Минск конкретно директор ФСБ Александр Бортников, пресс-секретарь российского лидера ответил также, что не располагает такой информацией.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200818/1575885102.html

1

минск

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, минск, белоруссия, безопасность, в мире