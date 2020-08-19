https://ria.ru/20200819/1575982188.html
Песков не располагает информацией о "полете" в Минск самолета ФСБ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о "полете" в Минск самолета Федеральной службы безопасности России. РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T13:47
2020-08-19T13:47
2020-08-19T15:01
протесты в белоруссии
дмитрий песков
минск
белоруссия
безопасность
в мире
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<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> заявил, что не располагает информацией о "полете" в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минск</a> самолета Федеральной службы безопасности России."Я про самолет ничего не могу вам сказать, я просто не располагаю информацией о перелетах. Все-таки трафик-то воздушный достаточно оживленный между двумя странами, поэтому я не располагаю такой информацией", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.На уточняющий вопрос журналистов, посетил ли Минск конкретно директор ФСБ Александр Бортников, пресс-секретарь российского лидера ответил также, что не располагает такой информацией.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>
https://ria.ru/20200818/1575885102.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, минск, белоруссия, безопасность, в мире