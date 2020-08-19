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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200819/1575981808.html
В Кремле назвали происходящее в Белоруссии внутренним делом страны
Москва относится к происходящему в Белоруссии как к внутреннему делу этой страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T13:43
2020-08-19T13:56
протесты в белоруссии
россия
дмитрий песков
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> относится к происходящему в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> как к внутреннему делу этой страны, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Мы относимся ко всему, что происходит в Белоруссии, как к внутреннему делу этой страны", - заявил он журналистам.Белоруссия для России - братская страна, а белорусы - братский народ, добавил пресс-секретарь президента РФ.Отвечая на вопрос о том, признают ли в Кремле итоги прошедших в Белоруссии выборов и нужны ли Белоруссии новые выборы с привлечением международных наблюдателей, Песков отметил, что такие наблюдатели присутствовали на выборах 9 августа."Вы знаете, что многие организации, такие как <a href="http://ria.ru/organization_Parlamentskaja_assambleja_Soveta_Evropy/" target="_blank" data-auto="true">ПАСЕ</a>, такие как <a href="http://ria.ru/organization_Bjuro_po_demokraticheskim_institutam_i_pravam_cheloveka/" target="_blank" data-auto="true">БДИПЧ</a> ОБСЕ, отказались от миссии по наблюдению за этими выборами. Те же международные наблюдатели, которые были, они отфиксировали состоявшиеся выборы. Это ситуация де-юре и де-факто, что касается международных наблюдателей", - отметил Песков.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих погибли.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
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россия, дмитрий песков, белоруссия, в мире

В Кремле назвали происходящее в Белоруссии внутренним делом страны

13:43 19.08.2020 (обновлено: 13:56 19.08.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники общегражданского марша "За свободу" у стелы "Минск — город-герой" в Минске
Участники общегражданского марша За свободу у стелы Минск — город-герой в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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Участники общегражданского марша "За свободу" у стелы "Минск — город-герой" в Минске. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Москва относится к происходящему в Белоруссии как к внутреннему делу этой страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы относимся ко всему, что происходит в Белоруссии, как к внутреннему делу этой страны", - заявил он журналистам.
Белоруссия для России - братская страна, а белорусы - братский народ, добавил пресс-секретарь президента РФ.
"Белоруссия - это наше союзное государство и братская нам страна. И белорусский народ - братский нам народ", - заявил он журналистам в ответ на вопрос о том, как в Кремле оценивают происходящее в Белоруссии.
Сотрудники правоохранительных органов во время задержания участника акции протеста в Минске
14 августа, 08:00
Вмешивался ли кто-то в белорусские выборы
Отвечая на вопрос о том, признают ли в Кремле итоги прошедших в Белоруссии выборов и нужны ли Белоруссии новые выборы с привлечением международных наблюдателей, Песков отметил, что такие наблюдатели присутствовали на выборах 9 августа.
"Вы знаете, что многие организации, такие как ПАСЕ, такие как БДИПЧ ОБСЕ, отказались от миссии по наблюдению за этими выборами. Те же международные наблюдатели, которые были, они отфиксировали состоявшиеся выборы. Это ситуация де-юре и де-факто, что касается международных наблюдателей", - отметил Песков.
"Еще раз повторяю, мы за то, чтобы ситуация оставалась в рамках правового поля, и белорусы сами должны решать свои проблемы в рамках этого правового поля и в рамках диалога", - добавил Песков.
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Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих погибли.
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