https://ria.ru/20200819/1575981775.html

В Кремле отрицают военное присутствие России в Белоруссии

В Кремле считают, что потребности в оказании помощи Белоруссии в рамках ОДКБ нет, белорусское руководство само об этом говорило, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T13:43

2020-08-19T13:43

2020-08-19T14:28

протесты в белоруссии

россия

одкб

дмитрий песков

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> В Кремле считают, что потребности в оказании помощи <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> в рамках <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank" data-auto="true">ОДКБ</a> нет, белорусское руководство само об этом говорило, сообщил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Что касается Договора о коллективной безопасности, Договора о Союзном государстве, там действительно ряд обязательств сторон предусмотрен по взаимопомощи. Но вы знаете, что сейчас нет такой потребности, и собственно и белорусское руководство, оно само признало, что такой потребности нет", - сказал он журналистам.На просьбу прокомментировать появившуюся в СМИ информацию о том, что к границе с Белоруссией направляются колонны российской военной техники, Песков сказал, что "российская военная техника, она находится на всей территории <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>, поэтому здесь нечего комментировать". <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200819/1575954582.html

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белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, одкб, дмитрий песков, белоруссия, в мире