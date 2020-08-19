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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200819/1575981775.html
В Кремле отрицают военное присутствие России в Белоруссии
В Кремле считают, что потребности в оказании помощи Белоруссии в рамках ОДКБ нет, белорусское руководство само об этом говорило, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T13:43
2020-08-19T14:28
протесты в белоруссии
россия
одкб
дмитрий песков
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> В Кремле считают, что потребности в оказании помощи <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> в рамках <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank" data-auto="true">ОДКБ</a> нет, белорусское руководство само об этом говорило, сообщил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Что касается Договора о коллективной безопасности, Договора о Союзном государстве, там действительно ряд обязательств сторон предусмотрен по взаимопомощи. Но вы знаете, что сейчас нет такой потребности, и собственно и белорусское руководство, оно само признало, что такой потребности нет", - сказал он журналистам.На просьбу прокомментировать появившуюся в СМИ информацию о том, что к границе с Белоруссией направляются колонны российской военной техники, Песков сказал, что "российская военная техника, она находится на всей территории <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>, поэтому здесь нечего комментировать". <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
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россия, одкб, дмитрий песков, белоруссия, в мире

В Кремле отрицают военное присутствие России в Белоруссии

13:43 19.08.2020 (обновлено: 14:28 19.08.2020)
11908
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкБольшой каменный мост у Кремля
Большой каменный мост у Кремля
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. В Кремле считают, что потребности в оказании помощи Белоруссии в рамках ОДКБ нет, белорусское руководство само об этом говорило, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Что касается Договора о коллективной безопасности, Договора о Союзном государстве, там действительно ряд обязательств сторон предусмотрен по взаимопомощи. Но вы знаете, что сейчас нет такой потребности, и собственно и белорусское руководство, оно само признало, что такой потребности нет", - сказал он журналистам.
На просьбу прокомментировать появившуюся в СМИ информацию о том, что к границе с Белоруссией направляются колонны российской военной техники, Песков сказал, что "российская военная техника, она находится на всей территории Российской Федерации, поэтому здесь нечего комментировать".
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Протесты в БелоруссииРоссияОДКБДмитрий ПесковБелоруссияВ мире
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