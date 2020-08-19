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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200819/1575981407.html
Лавров заявил о провокациях против силовиков в Белоруссии
Силовиков в Белоруссии пытаются провоцировать, в том числе путем применения грубой силы против них, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T13:39
2020-08-19T21:52
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
сергей лавров
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> Силовиков в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> пытаются провоцировать, в том числе путем применения грубой силы против них, заявил в среду глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>.Он выразил надежду, что "белорусы, как и все друзья Белоруссии за границей (а их много), смогут сами разобраться в своих делах и не будут идти на поводу у тех, кому эта страна нужна исключительно для того, чтобы осваивать геополитическое пространство, чтобы продвигать известную деструктивную логику – "вы или с Россией, или с Европой".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, двое протестующих погибли.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200818/1575923168.html
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Лавров: "Я надеюсь белорусы смогут сами разобраться в своих делах и не будут идти на поводу"
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светлана тихановская, александр лукашенко, сергей лавров, белоруссия, в мире

Лавров заявил о провокациях против силовиков в Белоруссии

13:39 19.08.2020 (обновлено: 21:52 19.08.2020)
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Силовиков в Белоруссии пытаются провоцировать, в том числе путем применения грубой силы против них, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Видим, как силовиков пытаются провоцировать, в том числе путем применения грубой силы против них", - заявил Лавров в эфире телеканала "Россия 1".
Он выразил надежду, что "белорусы, как и все друзья Белоруссии за границей (а их много), смогут сами разобраться в своих делах и не будут идти на поводу у тех, кому эта страна нужна исключительно для того, чтобы осваивать геополитическое пространство, чтобы продвигать известную деструктивную логику – "вы или с Россией, или с Европой".
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, двое протестующих погибли.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоСергей ЛавровБелоруссияВ мире
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