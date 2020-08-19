https://ria.ru/20200819/1575981407.html
Лавров заявил о провокациях против силовиков в Белоруссии
Силовиков в Белоруссии пытаются провоцировать, в том числе путем применения грубой силы против них, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T13:39
2020-08-19T13:39
2020-08-19T21:52
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
сергей лавров
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/13/1576008777_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_372ec0559501e8ca08bdbfa70a4e6052.jpg
<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> Силовиков в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> пытаются провоцировать, в том числе путем применения грубой силы против них, заявил в среду глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>.Он выразил надежду, что "белорусы, как и все друзья Белоруссии за границей (а их много), смогут сами разобраться в своих делах и не будут идти на поводу у тех, кому эта страна нужна исключительно для того, чтобы осваивать геополитическое пространство, чтобы продвигать известную деструктивную логику – "вы или с Россией, или с Европой".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, двое протестующих погибли.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>
https://ria.ru/20200818/1575923168.html
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/13/1576008777_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_9eef28d513246daee2ba9adf2e5b19aa.jpg
Лавров: "Я надеюсь белорусы смогут сами разобраться в своих делах и не будут идти на поводу"
Выступления главы МИД России Сергея Лаврова
2020-08-19T13:39
true
PT1M31S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана тихановская, александр лукашенко, сергей лавров, белоруссия, в мире