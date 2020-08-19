https://ria.ru/20200819/1575981349.html
Бывшего и.о. главы хабаровского Минтранса задержали за взятку
Бывший исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Максим Прохоров, который недавно уволился, задержан за взятку в 1,5... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T13:37
2020-08-19T13:37
2020-08-19T13:39
хабаровский край
происшествия
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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 19 авг – РИА Новости.</strong> Бывший исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Максим Прохоров, который недавно уволился, задержан за взятку в 1,5 миллиона рублей и 50 тысяч долларов, сообщает региональное СУСК РФ.Как сообщало правительство региона 14 августа, исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Максим Прохоров уволился по собственному желанию. Врио губернатора <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Degtjarev/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Дегтярев</a> назначил на этот пост Павла Андрюшко. Источник сообщил РИА Новости, что Прохоров задержан в рамках дела по части 6 статьи 290 ("Получение должностным лицом взятки, совершенное в особо крупном размере").По версии следствия, фигурант получил взятку 1,5 миллиона рублей и 50 тысяч долларов за помощь в назначении конкретного лица - взяткодателя - на вакантную должность в краевом государственном казенном учреждении."По настоящему уголовному делу задержаны также 39-летний взяткодатель и 34-летний посредник в передаче взятки… Решается вопрос об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу", - отмечает следствие.
https://ria.ru/20190607/1555371664.html
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хабаровский край
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хабаровский край, происшествия
ВЛАДИВОСТОК, 19 авг – РИА Новости. Бывший исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Максим Прохоров, который недавно уволился, задержан за взятку в 1,5 миллиона рублей и 50 тысяч долларов, сообщает региональное СУСК РФ.
Как сообщало правительство региона 14 августа, исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Максим Прохоров уволился по собственному желанию. Врио губернатора Михаил Дегтярев
назначил на этот пост Павла Андрюшко. Источник сообщил РИА Новости, что Прохоров задержан в рамках дела по части 6 статьи 290 ("Получение должностным лицом взятки, совершенное в особо крупном размере").
"Следственными органами СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области задержан в порядке ст.91 УПК РФ бывший заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, фигурант получил взятку 1,5 миллиона рублей и 50 тысяч долларов за помощь в назначении конкретного лица - взяткодателя - на вакантную должность в краевом государственном казенном учреждении.
"По настоящему уголовному делу задержаны также 39-летний взяткодатель и 34-летний посредник в передаче взятки… Решается вопрос об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу", - отмечает следствие.