https://ria.ru/20200819/1575981187.html
Лавров напомнил Западу о его посредничестве на Украине в 2014 году
Глава МИД РФ Сергей Лавров в ситуации с Белоруссией призвал Запад вспомнить, чем закончилось его посредничество на Украине в 2014 году. РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T13:35
2020-08-19T13:35
2020-08-19T21:51
протесты в белоруссии
александр лукашенко
сергей лавров
польша
белоруссия
литва
украина
политика
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<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> Глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> в ситуации с Белоруссией призвал Запад вспомнить, чем закончилось его посредничество на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a> в 2014 году."В 2004 году и в 2014 году, когда на Украине были "майданы", именно с такой логикой "или-или" выступали многие официальные лица государств-участников ЕС. Когда сейчас говорят о "посредничестве" – мы слышим предложения из <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литвы</a> и <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польши</a>, кто-то заговорил, что ОБСЕ должна выступить посредником, – я призываю всех, кто выдвигает такие идеи, делать это не через микрофон, а напрямую белорусам, прежде всего, белорусскому руководству. Всех тех, кто говорит, что это посредничество – единственный выход из нынешней ситуации, призываю не забывать о том, как наши западные коллеги "посредничали" в 2014 году в ходе "майдана" в Киеве", - сказал Лавров в эфире телеканала <a href="https://russia.tv/" target="_blank">"Россия 1"</a>.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссии </a>9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, двое протестующих погибли.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/">Sputnik Беларусь >></a></strong>
https://ria.ru/20200818/1575939222.html
Covid короновирусович
Нельзя сопоставлять украинский майдан и нынешнюю ситуацию в Белоруссии с фальсификацией результатов выборов! Совершенно разные и разные причины!
38
Владимир Медведев
Причины, то разные, как и в других странах, только итог один и тот же.
14
5
польша
белоруссия
литва
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Лавров: "Призываю не забывать о том, как наши западные коллеги "посредничали" в 2014 году в ходе "майдана" в Киеве"
Лавров: "Призываю не забывать о том, как наши западные коллеги "посредничали" в 2014 году в ходе "майдана" в Киеве"
2020-08-19T13:35
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, сергей лавров, польша, белоруссия, литва, украина, политика