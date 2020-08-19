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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200819/1575980806.html
Лавров убежден, что народ Белоруссии сам разберется в нынешней ситуации
Министр иностранных дел России Сергей Лавров убежден, что народ Белоруссии может сам разобраться в нынешней ситуации. РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T13:30
2020-08-19T13:50
протесты в белоруссии
светлана тихановская
россия
александр лукашенко
сергей лавров
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> Министр иностранных дел России <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov" target="_blank">Сергей Лавров</a> убежден, что народ Белоруссии может сам разобраться в нынешней ситуации."Я очень надеюсь, что белорусы, как и все друзья белорусов за границей, у Белоруссии очень много друзей, они смогут сами разобраться в своих делах и не будут идти на поводу у тех, кому Белоруссия нужна исключительно для того, чтобы осваивать геополитическое пространство, для того, чтобы продвигать известную деструктивную логику: или вы с Российской Федерацией, или вы с Европой", - сказал Лавров в эфире "<a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 1</a>"."Я убежден, что белорусский народ в своей мудрости сам может разобраться в нынешней ситуации", - добавил он.По его словам, в 2014 году, когда произошел Майдан на Украине, именно с такой логикой "или - или" выступали многие официальные лица государств-участников<a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz" target="_blank"> Европейского Союза</a>.Выборы в Белоруссии не были идеальными, но их нельзя использовать, чтобы подорвать нормальный, взаимоуважительный диалог между властью и обществом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Сказанное не означает, что выборы были идеальными. Конечно, нет. Тому немало свидетельств. Это признается и белорусским руководством, которое пытается вступить в диалог с гражданами, протестующими против того, что они считают ущемлением своих прав", - сказал Лавров в эфире телеканала "Россия 1"."Я бы просто посоветовал всем не пытаться использовать эту ситуацию в Белоруссии (а она непростая) для того, чтобы подорвать нормальный, взаимоуважительный диалог между властью и обществом, сделать его провокационным", - сказал российский министр.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, двое протестующих погибли.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
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светлана тихановская, россия, александр лукашенко, сергей лавров, белоруссия, в мире

Лавров убежден, что народ Белоруссии сам разберется в нынешней ситуации

13:30 19.08.2020 (обновлено: 13:50 19.08.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров принимает участие в видеоконференции министров иностранных дел "нормандского формата"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принимает участие в видеоконференции министров иностранных дел нормандского формата
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров убежден, что народ Белоруссии может сам разобраться в нынешней ситуации.
"Я очень надеюсь, что белорусы, как и все друзья белорусов за границей, у Белоруссии очень много друзей, они смогут сами разобраться в своих делах и не будут идти на поводу у тех, кому Белоруссия нужна исключительно для того, чтобы осваивать геополитическое пространство, для того, чтобы продвигать известную деструктивную логику: или вы с Российской Федерацией, или вы с Европой", - сказал Лавров в эфире "Россия 1".
"Я убежден, что белорусский народ в своей мудрости сам может разобраться в нынешней ситуации", - добавил он.
По его словам, в 2014 году, когда произошел Майдан на Украине, именно с такой логикой "или - или" выступали многие официальные лица государств-участников Европейского Союза.
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Выборы в Белоруссии не были идеальными, но их нельзя использовать, чтобы подорвать нормальный, взаимоуважительный диалог между властью и обществом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Сказанное не означает, что выборы были идеальными. Конечно, нет. Тому немало свидетельств. Это признается и белорусским руководством, которое пытается вступить в диалог с гражданами, протестующими против того, что они считают ущемлением своих прав", - сказал Лавров в эфире телеканала "Россия 1".
"Я бы просто посоветовал всем не пытаться использовать эту ситуацию в Белоруссии (а она непростая) для того, чтобы подорвать нормальный, взаимоуважительный диалог между властью и обществом, сделать его провокационным", - сказал российский министр.

"Я не вижу недостатка готовности со стороны властей к диалогу. И я очень надеюсь, что такая же готовность будет проявлена и на стороне тех, кто недоволен по тем или иным причинам результатами выборов", - сказал Лавров в эфире "Россия 1".

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, двое протестующих погибли.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяРоссияАлександр ЛукашенкоСергей ЛавровБелоруссияВ мире
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