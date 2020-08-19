https://ria.ru/20200819/1575980330.html

"Живет в ста метрах от бара": свидетельница вступилась за Ефремова

Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП, никогда не садился за руль пьяным, заявила актриса Татьяна Беркович в Пресненском суде Москвы. РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T13:25

2020-08-19T13:25

2020-08-19T13:25

татьяна беркович

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов</a>, обвиняемый в смертельном ДТП, никогда не садился за руль пьяным, заявила актриса <a href="http://ria.ru/person_tatyana-berkovich/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Беркович</a> в Пресненском суде <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>.По словам свидетельницы, они дружат уже 25 лет."Никогда я не видела этого, никогда не садился и не пытался, не было никаких порывов к этому. Он всегда уезжал с чьей-то помощью: такси, друзья, директор", - сказала Беркович.Она пояснила, что Ефремов живет в ста метрах от бара и ходит пешком: "У него там свой маршрут, там каждая собака его знает".Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.Как в суде свидетельствовал сотрудник ДПС, Ефремов в момент аварии находился в состоянии сильного опьянения.Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Изначально он признавал себя ответственным за ДТП, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.

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москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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