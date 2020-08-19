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"Живет в ста метрах от бара": свидетельница вступилась за Ефремова
Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП, никогда не садился за руль пьяным, заявила актриса Татьяна Беркович в Пресненском суде Москвы. РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T13:25
2020-08-19T13:25
татьяна беркович
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов</a>, обвиняемый в смертельном ДТП, никогда не садился за руль пьяным, заявила актриса <a href="http://ria.ru/person_tatyana-berkovich/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Беркович</a> в Пресненском суде <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>.По словам свидетельницы, они дружат уже 25 лет."Никогда я не видела этого, никогда не садился и не пытался, не было никаких порывов к этому. Он всегда уезжал с чьей-то помощью: такси, друзья, директор", - сказала Беркович.Она пояснила, что Ефремов живет в ста метрах от бара и ходит пешком: "У него там свой маршрут, там каждая собака его знает".Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.Как в суде свидетельствовал сотрудник ДПС, Ефремов в момент аварии находился в состоянии сильного опьянения.Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Изначально он признавал себя ответственным за ДТП, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.
https://ria.ru/20200710/1574143354.html
вот она к чему это несет? После экспертизы, доказавшей, что именно он БЫЛ за рулем?
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Врёт как дышит, легко и не принуждённо.....
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Новости
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татьяна беркович, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия

"Живет в ста метрах от бара": свидетельница вступилась за Ефремова

13:25 19.08.2020
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов выходит из автомобиля у здания Пресненского суда города Москвы перед началом заседания по делу о ДТП со смертельным исходом
Актер Михаил Ефремов выходит из автомобиля у здания Пресненского суда города Москвы перед началом заседания по делу о ДТП со смертельным исходом
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП, никогда не садился за руль пьяным, заявила актриса Татьяна Беркович в Пресненском суде Москвы.
По словам свидетельницы, они дружат уже 25 лет.
"Никогда я не видела этого, никогда не садился и не пытался, не было никаких порывов к этому. Он всегда уезжал с чьей-то помощью: такси, друзья, директор", - сказала Беркович.
Она пояснила, что Ефремов живет в ста метрах от бара и ходит пешком: "У него там свой маршрут, там каждая собака его знает".
Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.
Актер Михаил Ефремов
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Как в суде свидетельствовал сотрудник ДПС, Ефремов в момент аварии находился в состоянии сильного опьянения.
Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Изначально он признавал себя ответственным за ДТП, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.
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Обсудить 9
Татьяна БерковичСергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
вот она к чему это несет? После экспертизы, доказавшей, что именно он БЫЛ за рулем?
19 августа, 13:30
О Ольга Занкова
3600003
Врёт как дышит, легко и не принуждённо.....
19 августа, 13:32
Егор Панкратов
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