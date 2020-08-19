https://ria.ru/20200819/1575979980.html
Резиденты ОЭЗ Москвы в I полугодии вложили в развитие 3,2 млрд рублей
Объем инвестиций в развитие производств резидентов ОЭЗ "Технополис Москва" в первом полугодии 2020 года вырос на 23% к аналогичному периоду прошлого года и... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T13:17
2020-08-19T13:17
2020-08-19T13:17
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
экономика
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<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> Объем инвестиций в развитие производств резидентов ОЭЗ "Технополис Москва" в первом полугодии 2020 года вырос на 23% к аналогичному периоду прошлого года и достиг 3,2 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Вице-мэр также отметил, что в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> темп прироста инвестиций в основной капитал по итогам прошлого года составил около 9%, а в особой экономической зоне - порядка 40%.Благодаря выгодным условиям, созданным для резидентов в особой экономической зоне, системно растет выручка этих предприятий. Так, в первом полугодии 2020 года она составила 10 миллиардов рублей, что на треть больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.Руководитель ДИПП Александр Прохоров напомнил, что льготы резидентов ОЭЗ дают им возможность сэкономить до 47% суммы обязательных платежей."В первые шесть месяцев 2020 года экономия резидентов технополиса составила почти 170 миллионов рублей. Эти средства позволили им сохранить весь штат сотрудников в период пандемии, а также были направлены на развитие производства и совершенствование материально-технической базы", – рассказал Прохоров.ОЭЗ "Технополис Москва" включает пять площадок (Технополис "Москва" в Печатниках, Алабушево, Микрон, Ангстрем, МИЭТ) общей площадью 206,8 гектара. На сегодняшний день на территории московской ОЭЗ локализованы более 150 высокотехнологичных компаний.
https://realty.ria.ru/20200720/1574590194.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, экономика
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Объем инвестиций в развитие производств резидентов ОЭЗ "Технополис Москва" в первом полугодии 2020 года вырос на 23% к аналогичному периоду прошлого года и достиг 3,2 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"С 2006 года резиденты ОЭЗ "Технополис "Москва" вложили в развитие своих производств почти 32 миллиарда рублей. За это время статус резидента технополиса получили уже более 70 компаний, которыми создано почти 6,5 тысяч рабочих мест для высококвалифицированных специалистов на инновационных производствах на пяти площадках особой экономической зоны в Москве", – приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
Вице-мэр также отметил, что в Москве
темп прироста инвестиций в основной капитал по итогам прошлого года составил около 9%, а в особой экономической зоне - порядка 40%.
Благодаря выгодным условиям, созданным для резидентов в особой экономической зоне, системно растет выручка этих предприятий. Так, в первом полугодии 2020 года она составила 10 миллиардов рублей, что на треть больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Руководитель ДИПП Александр Прохоров напомнил, что льготы резидентов ОЭЗ дают им возможность сэкономить до 47% суммы обязательных платежей.
"В первые шесть месяцев 2020 года экономия резидентов технополиса составила почти 170 миллионов рублей. Эти средства позволили им сохранить весь штат сотрудников в период пандемии, а также были направлены на развитие производства и совершенствование материально-технической базы", – рассказал Прохоров.
ОЭЗ "Технополис Москва" включает пять площадок (Технополис "Москва" в Печатниках, Алабушево, Микрон, Ангстрем, МИЭТ) общей площадью 206,8 гектара. На сегодняшний день на территории московской ОЭЗ локализованы более 150 высокотехнологичных компаний.