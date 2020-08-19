https://ria.ru/20200819/1575979980.html

Резиденты ОЭЗ Москвы в I полугодии вложили в развитие 3,2 млрд рублей

Объем инвестиций в развитие производств резидентов ОЭЗ "Технополис Москва" в первом полугодии 2020 года вырос на 23% к аналогичному периоду прошлого года и... РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T13:17

2020-08-19T13:17

2020-08-19T13:17

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

экономика

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<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> Объем инвестиций в развитие производств резидентов ОЭЗ "Технополис Москва" в первом полугодии 2020 года вырос на 23% к аналогичному периоду прошлого года и достиг 3,2 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Вице-мэр также отметил, что в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> темп прироста инвестиций в основной капитал по итогам прошлого года составил около 9%, а в особой экономической зоне - порядка 40%.Благодаря выгодным условиям, созданным для резидентов в особой экономической зоне, системно растет выручка этих предприятий. Так, в первом полугодии 2020 года она составила 10 миллиардов рублей, что на треть больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.Руководитель ДИПП Александр Прохоров напомнил, что льготы резидентов ОЭЗ дают им возможность сэкономить до 47% суммы обязательных платежей."В первые шесть месяцев 2020 года экономия резидентов технополиса составила почти 170 миллионов рублей. Эти средства позволили им сохранить весь штат сотрудников в период пандемии, а также были направлены на развитие производства и совершенствование материально-технической базы", – рассказал Прохоров.ОЭЗ "Технополис Москва" включает пять площадок (Технополис "Москва" в Печатниках, Алабушево, Микрон, Ангстрем, МИЭТ) общей площадью 206,8 гектара. На сегодняшний день на территории московской ОЭЗ локализованы более 150 высокотехнологичных компаний.

https://realty.ria.ru/20200720/1574590194.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, экономика