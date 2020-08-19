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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
https://ria.ru/20200819/1575979744.html
В Твери откроется новый комплекс Суворовского училища
Открытие нового комплекса Тверского суворовского военного училища запланировано на 1 сентября; ход строительства проинспектировали губернатор Тверской области... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T13:12
2020-08-19T13:12
тверская область
игорь руденя
тверское суворовское военное училище
общество
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<strong>ТВЕРЬ 19 авг – РИА Новости. </strong>Открытие нового комплекса <a href="http://ria.ru/organization_Tverskoe_suvorovskoe_voennoe_uchilishhe/" target="_blank" data-auto="true">Тверского суворовского военного училища</a> запланировано на 1 сентября; ход строительства проинспектировали губернатор Тверской области <a href="http://ria.ru/person_Igor_Rudenja/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Руденя</a> и заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, сообщает пресс-служба правительства региона.Глава региона и замминистра осмотрели территорию объекта, учебные классы, а также музей, где представлена информация о Героях Советского Союза, России и Социалистического труда, которые учились в Тверском суворовском училище в разные годы."Строительство завершено на 99%. Остается только установка мебели и оборудования. В новом корпусе суворовцы смогут учиться, используя новую материально-техническую базу, благодаря которой получат дополнительные знания. У нас есть кабинет робототехники, автомобильного дела, много инструментария, который позволит ребятам гармонично развиваться", – цитирует пресс-служба слова Иванова.На сегодняшний день учебное заведение располагается в зданиях, построенных в 1940-е годы и требующих ремонта. Тверское суворовское военное училище является старейшим из всех суворовских училищ России. В 2018 году учебное заведение отметило 75-летие. Всего за годы существования училища обучение в нём прошли свыше 15 тысяч ребят. Более 70 выпускников впоследствии стали генералами, двое удостоены звания Героя Советского Союза, шестеро – Героя России, один – звания Героя Социалистического труда.
https://realty.ria.ru/20200812/1575684998.html
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игорь руденя, тверское суворовское военное училище, общество

В Твери откроется новый комплекс Суворовского училища

13:12 19.08.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкКурсанты во время торжественной церемонии выпуска в суворовском военном училище
Курсанты во время торжественной церемонии выпуска в суворовском военном училище
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
ТВЕРЬ 19 авг – РИА Новости. Открытие нового комплекса Тверского суворовского военного училища запланировано на 1 сентября; ход строительства проинспектировали губернатор Тверской области Игорь Руденя и заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Хотел бы поблагодарить министра обороны Сергея Шойгу, заместителя министра Тимура Иванова за огромную работу и за то, что министр поддержал наше обращение – именно в год 75-летия Великой Победы был создан новый комплекс Тверского суворовского училища. Я уверен, что сегодня мальчишки, которые ещё даже не мечтали пойти в суворовское училище, ознакомятся с современным комплексом и примут решение здесь учиться. И для них это будет большая честь", – цитирует пресс-служба слова Рудени.
Глава региона и замминистра осмотрели территорию объекта, учебные классы, а также музей, где представлена информация о Героях Советского Союза, России и Социалистического труда, которые учились в Тверском суворовском училище в разные годы.
"Строительство завершено на 99%. Остается только установка мебели и оборудования. В новом корпусе суворовцы смогут учиться, используя новую материально-техническую базу, благодаря которой получат дополнительные знания. У нас есть кабинет робототехники, автомобильного дела, много инструментария, который позволит ребятам гармонично развиваться", – цитирует пресс-служба слова Иванова.
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На сегодняшний день учебное заведение располагается в зданиях, построенных в 1940-е годы и требующих ремонта. Тверское суворовское военное училище является старейшим из всех суворовских училищ России. В 2018 году учебное заведение отметило 75-летие. Всего за годы существования училища обучение в нём прошли свыше 15 тысяч ребят. Более 70 выпускников впоследствии стали генералами, двое удостоены звания Героя Советского Союза, шестеро – Героя России, один – звания Героя Социалистического труда.
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Тверская областьИгорь РуденяТверское суворовское военное училищеОбщество
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