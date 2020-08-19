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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200819/1575979701.html
Умер житель Бреста, получивший ранение во время протестов
Министерство здравоохранения Белоруссии подтвердило смерть еще одного участника несанкционированных акций протеста. РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T13:12
2020-08-19T14:30
протесты в белоруссии
владимир караник
министерство здравоохранения белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
брест
в мире
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<strong>МИНСК, 19 авг — РИА Новости. </strong>Министерство здравоохранения <a href="https://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссии</a> подтвердило смерть еще одного участника несанкционированных акций протеста.По информации Минздрава, в конце прошлой недели 43-летнего жителя Бреста Геннадия Шутова перевели из областной больницы на лечение в госпиталь Министерства обороны. Во вторник его состояние ухудшилось, и, несмотря на усилия медиков, мужчину спасти не удалось. Как уточняет TUT.BY, Шутов получил огнестрельное ранение в голову во время митинга у Московской администрации Бреста. Ранее Министерство здравоохранения сообщало о двух погибших в результате массовых акций протеста. Кроме того, накануне стало известно о смерти 19-летнего жителя Минска, также участвовавшего в митингах. По данным <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank">Министерства внутренних дел</a> республики, он умер 16 августа, после того как его сбила машина. Протесты после выборовДевятого августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1%, на втором месте — <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a> с 10,12%. Оппозиция эти результаты не признала, а сама Тихановская выехала в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/">Литву</a>.Больше недели в республике проходят несанкционированные акции протеста, но они подавляются силовиками. Сначала против недовольных результатами выборов применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Затем сотрудники правоохранительных органов прекратили разгонять митинги. По данным МВД, в первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек, пострадали сотни людей, среди них — как минимум 120 силовиков. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200810/1575587705.html
https://ria.ru/20200818/1575932651.html
https://ria.ru/20200819/1575978328.html
Да может им вообще разрешить людям выходить из дома лишь по спец. разрешениям, подписанным лично Лукашенко? Ох блин, сейчас во всем происходящем и реакции на это прямо физически ощущается зло из 20-го века.
96
Стреляли сверху в голову, видимо, с крыши. Силовики были только на земле. Так что сомневаюсь в достоверности версии тутбая.
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20
минск
белоруссия
брест
РИА Новости
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владимир караник, министерство здравоохранения белоруссии, александр лукашенко, минск, белоруссия, брест, в мире

Умер житель Бреста, получивший ранение во время протестов

13:12 19.08.2020 (обновлено: 14:30 19.08.2020)
7380
© Sputnik / Светлана ЯценюкАкция протеста в Бресте
Акция протеста в Бресте
© Sputnik / Светлана Яценюк
МИНСК, 19 авг — РИА Новости. Министерство здравоохранения Белоруссии подтвердило смерть еще одного участника несанкционированных акций протеста.
По информации Минздрава, в конце прошлой недели 43-летнего жителя Бреста Геннадия Шутова перевели из областной больницы на лечение в госпиталь Министерства обороны. Во вторник его состояние ухудшилось, и, несмотря на усилия медиков, мужчину спасти не удалось.
Протесты в Белоруссии
10 августа, 14:54Протесты в Белоруссии
"Заварушку подкинули". Продолжатся ли митинги в Белоруссии
Как уточняет TUT.BY, Шутов получил огнестрельное ранение в голову во время митинга у Московской администрации Бреста.
Ранее Министерство здравоохранения сообщало о двух погибших в результате массовых акций протеста.
Кроме того, накануне стало известно о смерти 19-летнего жителя Минска, также участвовавшего в митингах. По данным Министерства внутренних дел республики, он умер 16 августа, после того как его сбила машина.
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске
18 августа, 13:32Протесты в Белоруссии
В МВД Белоруссии подтвердили смерть еще одного участника протестов

Протесты после выборов

Девятого августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1%, на втором месте — Светлана Тихановская с 10,12%. Оппозиция эти результаты не признала, а сама Тихановская выехала в Литву.
Больше недели в республике проходят несанкционированные акции протеста, но они подавляются силовиками. Сначала против недовольных результатами выборов применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Затем сотрудники правоохранительных органов прекратили разгонять митинги.
По данным МВД, в первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек, пострадали сотни людей, среди них — как минимум 120 силовиков.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Вчера, 12:47Протесты в Белоруссии
"Не дрогнем". Лукашенко прокомментировал акции протеста в Белоруссии
6944622823
Обсудить 20
Протесты в БелоруссииВладимир КараникМинистерство здравоохранения БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияБрестВ мире
Популярные комментарии
Да может им вообще разрешить людям выходить из дома лишь по спец. разрешениям, подписанным лично Лукашенко? Ох блин, сейчас во всем происходящем и реакции на это прямо физически ощущается зло из 20-го века.
19 августа, 13:22
НПНе Патриот
24011268
Стреляли сверху в голову, видимо, с крыши. Силовики были только на земле. Так что сомневаюсь в достоверности версии тутбая.
19 августа, 13:22
Владимир Ф. Быченков
65000420
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