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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200819/1575979581.html
Лукашенко заявил, что белорусские БТР выдают за российскую технику
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что за российские вооружения в республике пытаются выдать белорусскую технику, перебрасываемую к западным... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T13:10
2020-08-19T13:10
протесты в белоруссии
россия
министерство обороны белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 19 авг - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что за российские вооружения в республике пытаются выдать белорусскую технику, перебрасываемую к западным границам."Еще одна проблема - это фейки. Открытое вранье в интернете: иностранные войска в Беларуси, техника из <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> в Беларуси. Вы, наверное, уже это видели, когда эти фейки раскручиваются. Берут колонну военной техники - неизвестно когда, неизвестно чья, неизвестно на какой дороге", - приводит слова Лукашенко <a href="https://sputnik.by/defense_safety/20200819/1045504350/Inostrannykh-voysk-v-Belarusi-net---Lukashenko.html" target="_blank">Sputnik Беларусь</a>."Сняли, не понимая того, что это белорусские БТР, а не российские. И что они двигались в направлении западной границы, когда мы приняли решение о том, что нам надо принимать дополнительные меры по защите государственного суверенитета и независимости, государственной границы на Западе", - добавил он.<a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны Белоруссии</a> сообщило 15 августа, что с 17 по 20 августа проведет ряд тактических учений с батареями реактивных дивизионов вблизи <a href="http://ria.ru/organization_Belorusskaja_AEHS/" target="_blank" data-auto="true">БелАЭС</a> и на полигонах в <a href="http://ria.ru/location_Hrodzyenskaya_Voblasts/" target="_blank" data-auto="true">Гродненской области</a>. Для участия в учениях в назначенные районы выдвинулись подразделения зенитных ракетных полков, а также личный состав 103-й воздушно-десантной бригады.Накануне ведомство также разъяснило проводимые учения военным атташе Британии, <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">ФРГ</a> и <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литвы</a>. Как отмечалось в релизе министерства, "разъяснены меры реагирования вооруженных сил Беларуси на угрозы безопасности белорусскому государству и проводимые мероприятия по подготовке вооруженных сил по предназначению".<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://radiosputnik.ria.ru/20200819/1575978071.html
https://ria.ru/20200819/1575954582.html
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россия, министерство обороны белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко заявил, что белорусские БТР выдают за российскую технику

13:10 19.08.2020
2498
© AP Photo / BelTA Pool Photo/Nikolai PetrovПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© AP Photo / BelTA Pool Photo/Nikolai Petrov
МИНСК, 19 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что за российские вооружения в республике пытаются выдать белорусскую технику, перебрасываемую к западным границам.
"Еще одна проблема - это фейки. Открытое вранье в интернете: иностранные войска в Беларуси, техника из Российской Федерации в Беларуси. Вы, наверное, уже это видели, когда эти фейки раскручиваются. Берут колонну военной техники - неизвестно когда, неизвестно чья, неизвестно на какой дороге", - приводит слова Лукашенко Sputnik Беларусь.
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"Сняли, не понимая того, что это белорусские БТР, а не российские. И что они двигались в направлении западной границы, когда мы приняли решение о том, что нам надо принимать дополнительные меры по защите государственного суверенитета и независимости, государственной границы на Западе", - добавил он.
"Что касается иностранных войск, то сегодня ни одного человека из других государств в Беларуси нет", - заявил Лукашенко на заседании Совбеза с участием губернаторов.
Минобороны Белоруссии сообщило 15 августа, что с 17 по 20 августа проведет ряд тактических учений с батареями реактивных дивизионов вблизи БелАЭС и на полигонах в Гродненской области. Для участия в учениях в назначенные районы выдвинулись подразделения зенитных ракетных полков, а также личный состав 103-й воздушно-десантной бригады.
Накануне ведомство также разъяснило проводимые учения военным атташе Британии, ФРГ и Литвы. Как отмечалось в релизе министерства, "разъяснены меры реагирования вооруженных сил Беларуси на угрозы безопасности белорусскому государству и проводимые мероприятия по подготовке вооруженных сил по предназначению".
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