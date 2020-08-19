https://ria.ru/20200819/1575979581.html

Лукашенко заявил, что белорусские БТР выдают за российскую технику

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что за российские вооружения в республике пытаются выдать белорусскую технику, перебрасываемую к западным... РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T13:10

2020-08-19T13:10

2020-08-19T13:10

протесты в белоруссии

россия

министерство обороны белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 19 авг - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что за российские вооружения в республике пытаются выдать белорусскую технику, перебрасываемую к западным границам."Еще одна проблема - это фейки. Открытое вранье в интернете: иностранные войска в Беларуси, техника из <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> в Беларуси. Вы, наверное, уже это видели, когда эти фейки раскручиваются. Берут колонну военной техники - неизвестно когда, неизвестно чья, неизвестно на какой дороге", - приводит слова Лукашенко <a href="https://sputnik.by/defense_safety/20200819/1045504350/Inostrannykh-voysk-v-Belarusi-net---Lukashenko.html" target="_blank">Sputnik Беларусь</a>."Сняли, не понимая того, что это белорусские БТР, а не российские. И что они двигались в направлении западной границы, когда мы приняли решение о том, что нам надо принимать дополнительные меры по защите государственного суверенитета и независимости, государственной границы на Западе", - добавил он.<a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны Белоруссии</a> сообщило 15 августа, что с 17 по 20 августа проведет ряд тактических учений с батареями реактивных дивизионов вблизи <a href="http://ria.ru/organization_Belorusskaja_AEHS/" target="_blank" data-auto="true">БелАЭС</a> и на полигонах в <a href="http://ria.ru/location_Hrodzyenskaya_Voblasts/" target="_blank" data-auto="true">Гродненской области</a>. Для участия в учениях в назначенные районы выдвинулись подразделения зенитных ракетных полков, а также личный состав 103-й воздушно-десантной бригады.Накануне ведомство также разъяснило проводимые учения военным атташе Британии, <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">ФРГ</a> и <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литвы</a>. Как отмечалось в релизе министерства, "разъяснены меры реагирования вооруженных сил Беларуси на угрозы безопасности белорусскому государству и проводимые мероприятия по подготовке вооруженных сил по предназначению".<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://radiosputnik.ria.ru/20200819/1575978071.html

https://ria.ru/20200819/1575954582.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство обороны белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире