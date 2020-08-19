В Хабаровске пропал шестилетний мальчик
3957
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 19 авг – РИА Новости. Шестилетний мальчик пропал, выйдя утром в среду из диагностического центра в Хабаровске, следователи начали проверку, сообщает СУСК по Хабаровскому краю.
"Девятнадцатого августа 2020 года около 9 утра (2.00 мск) из краевого диагностического центра "Вивея", расположенного на улице Запарина в Хабаровске, ушел и до настоящего времени не вернулся 6-летний Макар Храмцов. Ребенка ищут следователи, следователи-криминалисты следственного управления, сотрудники уголовного розыска, волонтеры", - говорится в сообщении.
Следователи начали проверку.
Рост мальчика – около 120 сантиметров, он смуглый, волосы темные, глаза карие. Был одет в темно-синий костюм, синие кеды. Всех владеющих информацией о местонахождении ребенка просят обратиться в первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления (ул. Уссурийский бульвар, 5) или по телефонам следствия.
28 января, 12:12Что делать, если потерялся ребенокЧаще всего дети теряются во время массовых праздников: в толпе взрослому сложнее не упустить малыша из виду. Но и в обычные дни дети могут не прийти домой из школы, с прогулки или из секции. Если ребенок исчез, спасатели рекомендуют незамедлительно начинать поиски. Что делать, если ваш ребенок потерялся, смотрите в нашей инфографике.