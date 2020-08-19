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В Хабаровске пропал шестилетний мальчик
Шестилетний мальчик пропал, выйдя утром в среду из диагностического центра в Хабаровске, следователи начали проверку, сообщает СУСК по Хабаровскому краю. РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T12:58
2020-08-19T12:58
хабаровск
хабаровский край
происшествия
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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 19 авг – РИА Новости.</strong> Шестилетний мальчик пропал, выйдя утром в среду из диагностического центра в <a href="http://ria.ru/location_KHabarovsk/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровске</a>, следователи начали проверку, сообщает СУСК по <a href="http://ria.ru/location_KHabarovskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровскому краю</a>.Следователи начали проверку.Рост мальчика – около 120 сантиметров, он смуглый, волосы темные, глаза карие. Был одет в темно-синий костюм, синие кеды. Всех владеющих информацией о местонахождении ребенка просят обратиться в первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления (ул. Уссурийский бульвар, 5) или по телефонам следствия.
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хабаровск
хабаровский край
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хабаровск, хабаровский край, происшествия

В Хабаровске пропал шестилетний мальчик

12:58 19.08.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 19 авг – РИА Новости. Шестилетний мальчик пропал, выйдя утром в среду из диагностического центра в Хабаровске, следователи начали проверку, сообщает СУСК по Хабаровскому краю.
"Девятнадцатого августа 2020 года около 9 утра (2.00 мск) из краевого диагностического центра "Вивея", расположенного на улице Запарина в Хабаровске, ушел и до настоящего времени не вернулся 6-летний Макар Храмцов. Ребенка ищут следователи, следователи-криминалисты следственного управления, сотрудники уголовного розыска, волонтеры", - говорится в сообщении.
Следователи начали проверку.
Рост мальчика – около 120 сантиметров, он смуглый, волосы темные, глаза карие. Был одет в темно-синий костюм, синие кеды. Всех владеющих информацией о местонахождении ребенка просят обратиться в первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления (ул. Уссурийский бульвар, 5) или по телефонам следствия.
Что делать, если потерялся ребенок
28 января, 12:12
Что делать, если потерялся ребенокЧаще всего дети теряются во время массовых праздников: в толпе взрослому сложнее не упустить малыша из виду. Но и в обычные дни дети могут не прийти домой из школы, с прогулки или из секции. Если ребенок исчез, спасатели рекомендуют незамедлительно начинать поиски. Что делать, если ваш ребенок потерялся, смотрите в нашей инфографике.
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ХабаровскХабаровский крайПроисшествия
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