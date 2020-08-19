Минтруда Белоруссии предупредило рабочих о последствиях забастовок
12:54 19.08.2020 (обновлено: 13:20 19.08.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники митинга оппозиции возле Минского завода колёсных тягачей
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 19 авг – РИА Новости. Минтруда Белоруссии призвало рабочих страны не бастовать, поскольку это влияет на формирование фонда для выплаты пенсий.
"Наша страна оказалась в непростой ситуации. В последние дни мы все чаще слышим призывы к трудовым коллективам выйти на забастовки, пикеты, митинги, а это значит остановить работу предприятий и организаций", - говорится в опубликованном на сайте министерства обращении к трудовым коллективам.
"За каждым из нас стоят родители. Сегодня многие из них уже в преклонном возрасте - пенсионеры. Их в стране более 2,5 миллионов. Именно вы, работники предприятий и организаций, своим трудом обеспечиваете им выплаты пенсий. Уходя на работу, загляните родителям в глаза и примите решение", - отмечается в обращении.
Минтруда предупреждает, что от выбора каждого рабочего сейчас "будет в дальнейшем зависеть наша старость".
Массовые протестные акции граждан начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По данным Минздрава Белоруссии, скончались два участника протеста.
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