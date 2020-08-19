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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200819/1575978609.html
Минтруда Белоруссии предупредило рабочих о последствиях забастовок
Минтруда Белоруссии призвало рабочих страны не бастовать, поскольку это влияет на формирование фонда для выплаты пенсий. РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T12:54
2020-08-19T13:20
протесты в белоруссии
министерство труда и социальной защиты белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 19 авг – РИА Новости.</strong> Минтруда <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии </a>призвало рабочих страны не бастовать, поскольку это влияет на формирование фонда для выплаты пенсий."Наша страна оказалась в непростой ситуации. В последние дни мы все чаще слышим призывы к трудовым коллективам выйти на забастовки, пикеты, митинги, а это значит остановить работу предприятий и организаций", - говорится в опубликованном на сайте министерства обращении к трудовым коллективам.Минтруда предупреждает, что от выбора каждого рабочего сейчас "будет в дальнейшем зависеть наша старость".Массовые протестные акции граждан начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По данным <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_R" target="_blank">Минздрава Белоруссии</a>, скончались два участника протеста.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
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министерство труда и социальной защиты белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Минтруда Белоруссии предупредило рабочих о последствиях забастовок

12:54 19.08.2020 (обновлено: 13:20 19.08.2020)
1712
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники митинга оппозиции возле Минского завода колёсных тягачей
Участники митинга оппозиции возле Минского завода колёсных тягачей
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МИНСК, 19 авг – РИА Новости. Минтруда Белоруссии призвало рабочих страны не бастовать, поскольку это влияет на формирование фонда для выплаты пенсий.
"Наша страна оказалась в непростой ситуации. В последние дни мы все чаще слышим призывы к трудовым коллективам выйти на забастовки, пикеты, митинги, а это значит остановить работу предприятий и организаций", - говорится в опубликованном на сайте министерства обращении к трудовым коллективам.

"За каждым из нас стоят родители. Сегодня многие из них уже в преклонном возрасте - пенсионеры. Их в стране более 2,5 миллионов. Именно вы, работники предприятий и организаций, своим трудом обеспечиваете им выплаты пенсий. Уходя на работу, загляните родителям в глаза и примите решение", - отмечается в обращении.

Минтруда предупреждает, что от выбора каждого рабочего сейчас "будет в дальнейшем зависеть наша старость".
Массовые протестные акции граждан начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По данным Минздрава Белоруссии, скончались два участника протеста.
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Участники акции протеста в Минске после президентских выборов
11 августа, 16:01Протесты в Белоруссии
"Бастовать и заморозить экономику". К чему ведут протесты в Белоруссии
94500411
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