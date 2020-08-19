https://ria.ru/20200819/1575978609.html

Минтруда Белоруссии предупредило рабочих о последствиях забастовок

Минтруда Белоруссии призвало рабочих страны не бастовать, поскольку это влияет на формирование фонда для выплаты пенсий. РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T12:54

2020-08-19T12:54

2020-08-19T13:20

протесты в белоруссии

министерство труда и социальной защиты белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 19 авг – РИА Новости.</strong> Минтруда <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии </a>призвало рабочих страны не бастовать, поскольку это влияет на формирование фонда для выплаты пенсий."Наша страна оказалась в непростой ситуации. В последние дни мы все чаще слышим призывы к трудовым коллективам выйти на забастовки, пикеты, митинги, а это значит остановить работу предприятий и организаций", - говорится в опубликованном на сайте министерства обращении к трудовым коллективам.Минтруда предупреждает, что от выбора каждого рабочего сейчас "будет в дальнейшем зависеть наша старость".Массовые протестные акции граждан начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По данным <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_R" target="_blank">Минздрава Белоруссии</a>, скончались два участника протеста.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200811/1575647290.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство труда и социальной защиты белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире