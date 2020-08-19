https://ria.ru/20200819/1575978523.html

В оппозиции заявили об обмане Лукашенко его окружением

Окружение Александра Лукашенко скорее всего его обманывает, заявила соратница бывшего кандидата на президентских выборах в Белоруссии Светланы Тихановской Мария РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T12:51

2020-08-19T12:51

2020-08-19T12:51

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 19 авг — РИА Новости.</strong> Окружение <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> скорее всего его обманывает, заявила соратница бывшего кандидата на президентских выборах в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светланы Тихановской</a> Мария Колесникова.Так она объяснила заявление белорусского лидера о том, что оппозиция лоббирует "ползучий запрет" русского языка в республике.Активистка отметила, что Координационный совет, о создании которого объявила оппозиция, не является политическим органом, поэтому не может иметь какой-либо специальной программы.О планах совета по разрыву отношений с Россией, в том числе путем "ползучего запрета" русского языка, Лукашенко заявил на совещании Совбеза во вторник 18 августа.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В ходе протестов пострадали сотни людей, в том числе около 120 сотрудников правоохранительных органов, погибли трое митингующих.

https://ria.ru/20200819/1575963367.html

https://ria.ru/20200818/1575926385.html

Ольга Занкова И еще вопрос - если Координационный совет не политический и без программы - нафиг он нужен? 70 штук будут заседать ЗАЧЕМ? 40

Ольга Занкова вообще-то эта информация в интернете нашлась и ее обсуждали еще до Лукашенко. 31

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире