https://ria.ru/20200819/1575978523.html
В оппозиции заявили об обмане Лукашенко его окружением
Окружение Александра Лукашенко скорее всего его обманывает, заявила соратница бывшего кандидата на президентских выборах в Белоруссии Светланы Тихановской Мария РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T12:51
2020-08-19T12:51
2020-08-19T12:51
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 19 авг — РИА Новости.</strong> Окружение <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> скорее всего его обманывает, заявила соратница бывшего кандидата на президентских выборах в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светланы Тихановской</a> Мария Колесникова.Так она объяснила заявление белорусского лидера о том, что оппозиция лоббирует "ползучий запрет" русского языка в республике.Активистка отметила, что Координационный совет, о создании которого объявила оппозиция, не является политическим органом, поэтому не может иметь какой-либо специальной программы.О планах совета по разрыву отношений с Россией, в том числе путем "ползучего запрета" русского языка, Лукашенко заявил на совещании Совбеза во вторник 18 августа.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В ходе протестов пострадали сотни людей, в том числе около 120 сотрудников правоохранительных органов, погибли трое митингующих.
https://ria.ru/20200819/1575963367.html
https://ria.ru/20200818/1575926385.html
Ольга Занкова
И еще вопрос - если Координационный совет не политический и без программы - нафиг он нужен? 70 штук будут заседать ЗАЧЕМ?
40
Ольга Занкова
вообще-то эта информация в интернете нашлась и ее обсуждали еще до Лукашенко.
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белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости.
Окружение Александра Лукашенко
скорее всего его обманывает, заявила соратница бывшего кандидата на президентских выборах в Белоруссии Светланы Тихановской
Мария Колесникова.
Так она объяснила заявление белорусского лидера о том, что оппозиция лоббирует "ползучий запрет" русского языка в республике.
"То есть единственная теория о том, откуда у него такая информация, — это то, что его просто обманывают и дают недостоверную информацию. По-моему, это очень много говорит о том, как к нему относятся его же люди, его чиновники, люди, которые его окружают", - сказала Колесникова в интервью РБК
.
Активистка отметила, что Координационный совет, о создании которого объявила оппозиция, не является политическим органом, поэтому не может иметь какой-либо специальной программы.
О планах совета по разрыву отношений с Россией, в том числе путем "ползучего запрета" русского языка, Лукашенко заявил на совещании Совбеза во вторник 18 августа.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В ходе протестов пострадали сотни людей, в том числе около 120 сотрудников правоохранительных органов, погибли трое митингующих.