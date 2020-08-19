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В Курске умерла пациентка, которую по ошибке отправили в морг
Пожилая женщина из Курской области, которая очнулась в морге после того, как врачи констатировали ее смерть, скончалась в областной больнице, сообщает... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T12:50
2020-08-19T14:01
курская область
происшествия
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<strong>ВОРОНЕЖ, 19 авг — РИА Новости.</strong> Пожилая женщина из <a href="http://ria.ru/location_Kurskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Курской области</a>, которая очнулась в морге после того, как врачи констатировали ее смерть, скончалась в областной больнице, сообщает региональная администрация."Региональный комитет здравоохранения выражает соболезнования родным и близким женщины", — говорится в сообщении.Об инциденте в Горшеченской центральной районной больнице написали на днях местные СМИ. Как выяснилось, врачи констатировали смерть 81-летней пациентки и отправили ее в морг, но там женщина очнулась. Позже ее перевели в Курскую областную клиническую больницу, ее состояние оставалось тяжелым. Как уточнил представитель администрации, она умерла накануне поздно вечером.Комитет здравоохранения продолжает проверку в Горшеченской ЦРБ.
https://ria.ru/20200811/1575624344.html
"Отчего умер пациент?-От вскрытия" . Это как можно живого человека "опознать" как мертвого?. В этой курской больничке действительно врачи или ....
139
81 год это конечно много, но это всё равно ЧЕЛОВЕК. Вот за ЭТО я и реально боюсь врачей - за РАВНОДУШИЕ.
119
29
курская область
РИА Новости
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60
курская область, происшествия

В Курске умерла пациентка, которую по ошибке отправили в морг

12:50 19.08.2020 (обновлено: 14:01 19.08.2020)
284296
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота станции скорой медицинской помощи в Тамбове
Работа станции скорой медицинской помощи в Тамбове
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
ВОРОНЕЖ, 19 авг — РИА Новости. Пожилая женщина из Курской области, которая очнулась в морге после того, как врачи констатировали ее смерть, скончалась в областной больнице, сообщает региональная администрация.
"Региональный комитет здравоохранения выражает соболезнования родным и близким женщины", — говорится в сообщении.
Об инциденте в Горшеченской центральной районной больнице написали на днях местные СМИ. Как выяснилось, врачи констатировали смерть 81-летней пациентки и отправили ее в морг, но там женщина очнулась. Позже ее перевели в Курскую областную клиническую больницу, ее состояние оставалось тяжелым. Как уточнил представитель администрации, она умерла накануне поздно вечером.
Комитет здравоохранения продолжает проверку в Горшеченской ЦРБ.
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Обсудить 29
Курская областьПроисшествия
Популярные комментарии
"Отчего умер пациент?-От вскрытия" . Это как можно живого человека "опознать" как мертвого?. В этой курской больничке действительно врачи или ....
19 августа, 13:04
elya.velichutina
12721045
81 год это конечно много, но это всё равно ЧЕЛОВЕК. Вот за ЭТО я и реально боюсь врачей - за РАВНОДУШИЕ.
19 августа, 13:38
ВМВлади Мир С.
11600012
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