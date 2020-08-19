https://ria.ru/20200819/1575978486.html

В Курске умерла пациентка, которую по ошибке отправили в морг

Пожилая женщина из Курской области, которая очнулась в морге после того, как врачи констатировали ее смерть, скончалась в областной больнице, сообщает... РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T12:50

2020-08-19T12:50

2020-08-19T14:01

курская область

происшествия

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<strong>ВОРОНЕЖ, 19 авг — РИА Новости.</strong> Пожилая женщина из <a href="http://ria.ru/location_Kurskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Курской области</a>, которая очнулась в морге после того, как врачи констатировали ее смерть, скончалась в областной больнице, сообщает региональная администрация."Региональный комитет здравоохранения выражает соболезнования родным и близким женщины", — говорится в сообщении.Об инциденте в Горшеченской центральной районной больнице написали на днях местные СМИ. Как выяснилось, врачи констатировали смерть 81-летней пациентки и отправили ее в морг, но там женщина очнулась. Позже ее перевели в Курскую областную клиническую больницу, ее состояние оставалось тяжелым. Как уточнил представитель администрации, она умерла накануне поздно вечером.Комитет здравоохранения продолжает проверку в Горшеченской ЦРБ.

https://ria.ru/20200811/1575624344.html

elya.velichutina "Отчего умер пациент?-От вскрытия" . Это как можно живого человека "опознать" как мертвого?. В этой курской больничке действительно врачи или .... 139

Влади Мир С. 81 год это конечно много, но это всё равно ЧЕЛОВЕК. Вот за ЭТО я и реально боюсь врачей - за РАВНОДУШИЕ. 119

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курская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, происшествия