https://ria.ru/20200819/1575978398.html

Семья в Алтайском крае, рискуя жизнью, спасла лес от пожара

Семья Савиных – отец и три сына, с риском для жизни спасли от надвигающегося пожара лес в их родном Змеиногорском районе Алтайского края, их представят к медали РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T12:48

2020-08-19T12:48

2020-08-19T13:16

алтайский край

виктор томенко

змеиногорск

москва

змеиногорский район

алтайский край

происшествия

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<strong>БАРНАУЛ, 19 авг – РИА Новости.</strong> Семья Савиных – отец и три сына, с риском для жизни спасли от надвигающегося пожара лес в их родном Змеиногорском районе <a href="http://ria.ru/location_Altajjskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Алтайского края</a>, их представят к медали "За честь и мужество", сообщает в среду краевое правительство.По данным властей, 9 августа в пожарно-спасательную часть <a href="http://ria.ru/location_Zmeinogorskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Змеиногорского района</a>, где все лето наблюдается засушливая погода, поступил звонок от жительницы поселка Черепановск о пожаре в лесной зоне. К месту пожара немедленно направились специалисты Змеиногорского пожарного гарнизона и Боровлянского лесхоза."Очевидцами лесного пожара стала семья Савиных, которая находилась неподалеку от места происшествия. До приезда сотрудников пожарной охраны глава семьи и трое его сыновей предприняли решительные действия, позволившие уменьшить площадь пожара и не допустить его дальнейшего распространения", - рассказали в правительстве региона.Так, глава семьи Виктор Савин, увидев, как стремительно пламя движется по сухой траве в сторону леса, направил свой трактор к месту пожара и начал пахать землю вдоль кромки леса, чтобы преградить путь огню."Виктор Александрович, невзирая на опасность, торопился преградить ему (огню) путь… Огонь безжалостно накинулся на сельхозмашину. Сыновья Виктора помогли отцу выбраться из нее. Роман, младший сын, не раздумывая, занял место отца, и продолжил отсекать огонь, несмотря на то что на тракторе уже горела обшивка двери", - сообщили власти. Вовремя подоспевшие пожарные сбили огонь с трактора и потушили пожар на площади 500 квадратных метров.О подвиге семьи Савиных на своей странице в Instagram рассказал губернатор Алтайского края <a href="http://ria.ru/person_Viktor_Tomenko/" target="_blank" data-auto="true">Виктор Томенко</a>. Глава региона отметил грамотные, решительные действия мужчин, а также высказал мнение, что этот поступок заслуживает медали "За честь и мужество".В семье Савиных пятеро сыновей. Трое живут в селе Черепановск, рядом с родителями, работают на шахте, один работает в <a href="http://ria.ru/location_Zmeinogorsk/" target="_blank" data-auto="true">Змеиногорске</a>, еще один служит по контракту в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>. Виктор Александрович работал в местном колхозе, трудился водопроводчиком, занимался сельским хозяйством. Сейчас на пенсии, помогает сыновьям держать подсобное хозяйство, главе семейства 61 год.

https://ria.ru/20200720/1574587683.html

https://ria.ru/20200730/1575168797.html

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змеиногорский район

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктор томенко, змеиногорск, москва, змеиногорский район, алтайский край, происшествия