https://ria.ru/20200819/1575978328.html

"Не дрогнем". Лукашенко прокомментировал акции протеста в Белоруссии

Белорусский президент Александр Лукашенко на фоне происходящих в стране событий заявил, что "если кто-то думает, что власть в Белоруссии наклонилась и... РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T12:47

2020-08-19T12:47

2020-08-19T14:03

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

гродно

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> Белорусский президент <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> на фоне происходящих в стране событий заявил, что "если кто-то думает, что власть в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> наклонилась и зашаталась, то они ошибаются".Как передает <a href="https://sputnik.by/politics/20200819/1045504108/Lukashenko-rasskazal-pochemu-vlast-ne-drognet-pered-oppozitsiey.html" target="_blank">Sputnik Беларусь</a>, Лукашенко на заседании Совета безопасности с участием по видеосвязи руководителей регионов отметил, что власть не находится в одиночестве. Как отмечает агентство, накануне по стране прошли митинги в поддержку действующей власти, в которых приняли участие около 100 тысяч белорусских граждан.По его словам, "те, кто за рубежом шашки точит, получит серьезный отпор". "Это не голословно. Уже в <a href="http://ria.ru/location_Hrodna/" target="_blank" data-auto="true">Гродно</a> вывешивают польские флаги. Это недопустимо. И подобные вещи будут пресечены кардинальным образом", - добавил Лукашенко.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, двое протестующих погибли.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200819/1575977391.html

https://ria.ru/20200819/1575977078.html

Егор Панкратов Страх сесть после потери должности, заставит его грызться за власть. 24

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белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, гродно, белоруссия, в мире