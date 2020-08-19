"Не дрогнем". Лукашенко прокомментировал акции протеста в Белоруссии
12:47 19.08.2020 (обновлено: 14:03 19.08.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко на фоне происходящих в стране событий заявил, что "если кто-то думает, что власть в Белоруссии наклонилась и зашаталась, то они ошибаются".
Как передает Sputnik Беларусь, Лукашенко на заседании Совета безопасности с участием по видеосвязи руководителей регионов отметил, что власть не находится в одиночестве. Как отмечает агентство, накануне по стране прошли митинги в поддержку действующей власти, в которых приняли участие около 100 тысяч белорусских граждан.
"Я очень хорошо осведомлен об этих акциях. Люди заявляли свою позицию. Хочу еще раз подчеркнуть: если кто-то думает, что тут власть наклонилась и зашаталась, ошибаетесь. И хочу сказать, что власти есть на кого опереться. Поэтому мы не дрогнем. Мы свой путь пройдем так, как это следует", - подчеркнул президент.
По его словам, "те, кто за рубежом шашки точит, получит серьезный отпор". "Это не голословно. Уже в Гродно вывешивают польские флаги. Это недопустимо. И подобные вещи будут пресечены кардинальным образом", - добавил Лукашенко.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, двое протестующих погибли.
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