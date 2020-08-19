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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200819/1575978328.html
"Не дрогнем". Лукашенко прокомментировал акции протеста в Белоруссии
Белорусский президент Александр Лукашенко на фоне происходящих в стране событий заявил, что "если кто-то думает, что власть в Белоруссии наклонилась и... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T12:47
2020-08-19T14:03
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
гродно
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> Белорусский президент <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> на фоне происходящих в стране событий заявил, что "если кто-то думает, что власть в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> наклонилась и зашаталась, то они ошибаются".Как передает <a href="https://sputnik.by/politics/20200819/1045504108/Lukashenko-rasskazal-pochemu-vlast-ne-drognet-pered-oppozitsiey.html" target="_blank">Sputnik Беларусь</a>, Лукашенко на заседании Совета безопасности с участием по видеосвязи руководителей регионов отметил, что власть не находится в одиночестве. Как отмечает агентство, накануне по стране прошли митинги в поддержку действующей власти, в которых приняли участие около 100 тысяч белорусских граждан.По его словам, "те, кто за рубежом шашки точит, получит серьезный отпор". "Это не голословно. Уже в <a href="http://ria.ru/location_Hrodna/" target="_blank" data-auto="true">Гродно</a> вывешивают польские флаги. Это недопустимо. И подобные вещи будут пресечены кардинальным образом", - добавил Лукашенко.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, двое протестующих погибли.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200819/1575977391.html
https://ria.ru/20200819/1575977078.html
Страх сесть после потери должности, заставит его грызться за власть.
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гродно
белоруссия
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светлана тихановская, александр лукашенко, гродно, белоруссия, в мире

"Не дрогнем". Лукашенко прокомментировал акции протеста в Белоруссии

12:47 19.08.2020 (обновлено: 14:03 19.08.2020)
3999
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко на фоне происходящих в стране событий заявил, что "если кто-то думает, что власть в Белоруссии наклонилась и зашаталась, то они ошибаются".
Как передает Sputnik Беларусь, Лукашенко на заседании Совета безопасности с участием по видеосвязи руководителей регионов отметил, что власть не находится в одиночестве. Как отмечает агентство, накануне по стране прошли митинги в поддержку действующей власти, в которых приняли участие около 100 тысяч белорусских граждан.
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"Я очень хорошо осведомлен об этих акциях. Люди заявляли свою позицию. Хочу еще раз подчеркнуть: если кто-то думает, что тут власть наклонилась и зашаталась, ошибаетесь. И хочу сказать, что власти есть на кого опереться. Поэтому мы не дрогнем. Мы свой путь пройдем так, как это следует", - подчеркнул президент.
По его словам, "те, кто за рубежом шашки точит, получит серьезный отпор". "Это не голословно. Уже в Гродно вывешивают польские флаги. Это недопустимо. И подобные вещи будут пресечены кардинальным образом", - добавил Лукашенко.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, двое протестующих погибли.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоГродноБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Страх сесть после потери должности, заставит его грызться за власть.
19 августа, 13:00
Егор Панкратов
8000115
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