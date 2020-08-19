https://ria.ru/20200819/1575978185.html

"Метлами обеспечим". Лукашенко обратился к оппозиции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил координационному совету оппозиции, что на всех министерских портфелей не хватит, но метлами и лопатами... РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T12:46

2020-08-19T12:46

2020-08-19T15:25

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> Президент Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил координационному совету оппозиции, что на всех министерских портфелей не хватит, но метлами и лопатами обеспечат, передает <a href="https://sputnik.by/politics/20200819/1045504108/Lukashenko-rasskazal-pochemu-vlast-ne-drognet-pered-oppozitsiey.html" target="_blank">Sputnik Беларусь</a>.Доверенное лицо экс-претендента на пост президента Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светланы Тихановской</a> Ольга Ковалькова ранее заявила РИА Новости, что выбраны уже 55 членов Координационного совета белорусской оппозиции из 70. По словам Ковальковой, из сотен заявок желающих участвовать в совете кандидатуры выбирают она и юрист Максим Знак по согласованию с Тихановской."Я уже об этом говорил: создана так называемая "черная сотня" для приема, передачи власти. Так называемый штаб оппозиции. Что удивительно, там уже выстроились в очереди и делят портфели. Я хочу сказать: уважаемые черносотенцы, в стране нет такого количества портфелей, сколько вас стоит в очереди. Метлы и лопаты у нас есть. Мы обеспечим", - заявил Лукашенко на заседании Совета безопасности.Обращаясь к оппозиции, Лукашенко также напомнил об ответственности за создание альтернативных органов с целью захвата власти."Хочу повторно напомнить: создание альтернативных, параллельных и прочих органов, тех же "сотен" с целью захвата власти карается законом", - сказал Лукашенко в среду на заседании Совета безопасности с участием по видеосвязи руководителей регионов. Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, двое протестующих погибли.<strong>Все новости <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

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https://ria.ru/20200819/1575954582.html

Игорь Земский Мы в России тоже очень надеемся на европейский вектор Белоруссии, ждём белорусов на интересные работы. Карьерный рост, новые тачки, контейнеры, мотокосы, всё ждёт умелых рук. Пусть хоть наши бессменные таджики отдохнут. 58

Ольга Занкова обалдеть.. совет на 70 душ... кандидату выбирают две девицы...причем из заявок желающих... демократия рулит...и самое главное - движ идет, девочки РАБОТАЮТ, и, видимо, нехилые деньги получают... Ну не верю, что на чистом 47

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белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Лукашенко: "В стране нет такого количества портфелей, сколько вас стоит в очереди" Лукашенко: "В стране нет такого количества портфелей, сколько вас стоит в очереди" 2020-08-19T12:46 true PT0M42S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире