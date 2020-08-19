https://ria.ru/20200819/1575977974.html

В России банк впервые выдал кредит под залог криптовалюты

Экспобанк выдал первый в России кредит под залог криптовалюты, сделка была проведена 17 августа, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка. РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T12:42

2020-08-19T12:42

2020-08-19T12:42

экспобанк

владимир путин

экономика

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<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_EHkspobank/" target="_blank" data-auto="true">Экспобанк</a> выдал первый в России кредит под залог криптовалюты, сделка была проведена 17 августа, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка."Впервые в России была проведена структурированная сделка с цифровыми активами при участии банка. Заемщику предоставлен кредит, обеспеченный блокчейн-токенами", - говорится в сообщении банка. Кредит был выдан через заключение договора индивидуальной банковской ссуды, обеспеченной токенами блокчейн-компании Waves. Получил его предприниматель Михаил Успенский.По словам руководителя юридического управления Экспобанка Танзилы Яндиевой, сделка носит прецедентный характер как для юридического, так и для банковского сообщества. "В процессе структурирования мы обратили внимание на механизм условного депонирования (эскроу), который на сегодняшний день в российском праве является оптимальным способом быстрого исполнения обязательств кредитора путем передачи имущества в виде задепонированных цифровых активов. Рынок токенизированных инвестиций активно развивается во всем мире, и у него есть потенциал", - прокомментировала она.Как рассказал РИА Новости управляющий партнер юридической компании ЭБР Александр Журавлев (консультировал банк по сделке), в России уже можно официально использовать токены и криптовалюты для залогов, депонирования или в других целях. Для этого достаточно определить их правовую природу. "В данном случае токены Waves были определены как "иное имущество" в понимании статьи 128 ГК РФ. Это стало возможным благодаря принятию в прошлом году поправок в Гражданский кодекс", - пояснил он.Данный прецедент, по его словам, показывает, что владельцы криптоактивов, используя их как залоговый инструмент, могут извлекать прибыль из их биржевой ликвидности. "Это важный этап для криптовалют в России, так как показывает, что цифровые активы можно широко использовать и применять в реальной жизни. Кроме того, важно, что фактически мы наблюдаем, как классические финансовые институты работают с новыми цифровыми инструментами", - прокомментировал Журавлев.Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> в конце июля подписал закон, который разрешает с 2021 года проводить сделки с цифровыми финансовыми активами (ЦФА). Под ЦФА понимаются цифровые права, выпуск, учет и обращение которых возможны только путем внесения записей в информационной системе на основе распределенного реестра. Они могут быть объектом залога, сделок купли-продажи, обмена одного вида ЦФА на другой (в том числе выпущенных по правилам иностранных информсистем) или на цифровые права иных видов. При этом ЦФА не являются и не признаются средством платежа.

https://radiosputnik.ria.ru/20200811/1575657680.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200803/1575288869.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экспобанк, владимир путин, экономика