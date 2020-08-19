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В России банк впервые выдал кредит под залог криптовалюты
Экспобанк выдал первый в России кредит под залог криптовалюты, сделка была проведена 17 августа, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка. РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T12:42
2020-08-19T12:42
экспобанк
владимир путин
экономика
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<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_EHkspobank/" target="_blank" data-auto="true">Экспобанк</a> выдал первый в России кредит под залог криптовалюты, сделка была проведена 17 августа, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка."Впервые в России была проведена структурированная сделка с цифровыми активами при участии банка. Заемщику предоставлен кредит, обеспеченный блокчейн-токенами", - говорится в сообщении банка. Кредит был выдан через заключение договора индивидуальной банковской ссуды, обеспеченной токенами блокчейн-компании Waves. Получил его предприниматель Михаил Успенский.По словам руководителя юридического управления Экспобанка Танзилы Яндиевой, сделка носит прецедентный характер как для юридического, так и для банковского сообщества. "В процессе структурирования мы обратили внимание на механизм условного депонирования (эскроу), который на сегодняшний день в российском праве является оптимальным способом быстрого исполнения обязательств кредитора путем передачи имущества в виде задепонированных цифровых активов. Рынок токенизированных инвестиций активно развивается во всем мире, и у него есть потенциал", - прокомментировала она.Как рассказал РИА Новости управляющий партнер юридической компании ЭБР Александр Журавлев (консультировал банк по сделке), в России уже можно официально использовать токены и криптовалюты для залогов, депонирования или в других целях. Для этого достаточно определить их правовую природу. "В данном случае токены Waves были определены как "иное имущество" в понимании статьи 128 ГК РФ. Это стало возможным благодаря принятию в прошлом году поправок в Гражданский кодекс", - пояснил он.Данный прецедент, по его словам, показывает, что владельцы криптоактивов, используя их как залоговый инструмент, могут извлекать прибыль из их биржевой ликвидности. "Это важный этап для криптовалют в России, так как показывает, что цифровые активы можно широко использовать и применять в реальной жизни. Кроме того, важно, что фактически мы наблюдаем, как классические финансовые институты работают с новыми цифровыми инструментами", - прокомментировал Журавлев.Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> в конце июля подписал закон, который разрешает с 2021 года проводить сделки с цифровыми финансовыми активами (ЦФА). Под ЦФА понимаются цифровые права, выпуск, учет и обращение которых возможны только путем внесения записей в информационной системе на основе распределенного реестра. Они могут быть объектом залога, сделок купли-продажи, обмена одного вида ЦФА на другой (в том числе выпущенных по правилам иностранных информсистем) или на цифровые права иных видов. При этом ЦФА не являются и не признаются средством платежа.
https://radiosputnik.ria.ru/20200811/1575657680.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200803/1575288869.html
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экспобанк, владимир путин, экономика

В России банк впервые выдал кредит под залог криптовалюты

12:42 19.08.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкБиткоин
Биткоин
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Экспобанк выдал первый в России кредит под залог криптовалюты, сделка была проведена 17 августа, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.
"Впервые в России была проведена структурированная сделка с цифровыми активами при участии банка. Заемщику предоставлен кредит, обеспеченный блокчейн-токенами", - говорится в сообщении банка. Кредит был выдан через заключение договора индивидуальной банковской ссуды, обеспеченной токенами блокчейн-компании Waves. Получил его предприниматель Михаил Успенский.
По словам руководителя юридического управления Экспобанка Танзилы Яндиевой, сделка носит прецедентный характер как для юридического, так и для банковского сообщества. "В процессе структурирования мы обратили внимание на механизм условного депонирования (эскроу), который на сегодняшний день в российском праве является оптимальным способом быстрого исполнения обязательств кредитора путем передачи имущества в виде задепонированных цифровых активов. Рынок токенизированных инвестиций активно развивается во всем мире, и у него есть потенциал", - прокомментировала она.
Как рассказал РИА Новости управляющий партнер юридической компании ЭБР Александр Журавлев (консультировал банк по сделке), в России уже можно официально использовать токены и криптовалюты для залогов, депонирования или в других целях. Для этого достаточно определить их правовую природу. "В данном случае токены Waves были определены как "иное имущество" в понимании статьи 128 ГК РФ. Это стало возможным благодаря принятию в прошлом году поправок в Гражданский кодекс", - пояснил он.
Биткоин
11 августа, 17:41Акценты
Росфинмониторинг хочет следить за криптовалютойРоссийские финансовые власти намерены внедрить цифровой проект, который поможет следить за транзакциями в виртуальной валюте и людьми, которые их совершают. Это будет возможно при помощи искусственного интеллекта.
Данный прецедент, по его словам, показывает, что владельцы криптоактивов, используя их как залоговый инструмент, могут извлекать прибыль из их биржевой ликвидности. "Это важный этап для криптовалют в России, так как показывает, что цифровые активы можно широко использовать и применять в реальной жизни. Кроме того, важно, что фактически мы наблюдаем, как классические финансовые институты работают с новыми цифровыми инструментами", - прокомментировал Журавлев.
Президент России Владимир Путин в конце июля подписал закон, который разрешает с 2021 года проводить сделки с цифровыми финансовыми активами (ЦФА). Под ЦФА понимаются цифровые права, выпуск, учет и обращение которых возможны только путем внесения записей в информационной системе на основе распределенного реестра. Они могут быть объектом залога, сделок купли-продажи, обмена одного вида ЦФА на другой (в том числе выпущенных по правилам иностранных информсистем) или на цифровые права иных видов. При этом ЦФА не являются и не признаются средством платежа.
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15332429
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ЭкспобанкВладимир ПутинЭкономика
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