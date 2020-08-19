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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200819/1575977865.html
Лукашенко обещал активизировать работу над новой редакции конституции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что работа над созданием новой редакции конституции страны будет активизирована. РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T12:39
2020-08-19T12:39
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 19 авг - РИА Новости.</strong> Президент Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что работа над созданием новой редакции конституции страны будет активизирована.Как передает <a href="https://sputnik.by/politics/20200819/1045504108/Lukashenko-rasskazal-pochemu-vlast-ne-drognet-pered-oppozitsiey.html" target="_blank">Sputnik Беларусь</a>, Лукашенко в среду провел заседание Совета безопасности с участием по видеосвязи руководителей регионов республики, высказался об угрозах и давлении в отношении ряда категорий граждан.Лукашенко отметил, что действующую конституцию страны "надо свято исполнять и (ее) придерживаться". "Вы меня поймите, что у меня нет другого выхода, как удержать страну в рамках правового поля согласно этой конституции. В противном случае нами будут управлять другие", - подчеркнул он.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200819/1575977078.html
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александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко обещал активизировать работу над новой редакции конституции

12:39 19.08.2020
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© AP Photo / BelTA Pool Photo/Nikolai PetrovПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© AP Photo / BelTA Pool Photo/Nikolai Petrov
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
МИНСК, 19 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что работа над созданием новой редакции конституции страны будет активизирована.
Как передает Sputnik Беларусь, Лукашенко в среду провел заседание Совета безопасности с участием по видеосвязи руководителей регионов республики, высказался об угрозах и давлении в отношении ряда категорий граждан.
"Еще раз повторю: если кто-то думает и хочет перемен, то они должны быть в рамках закона. Перемены всякие должны быть прописаны в конституции. И эта работа продолжается. Она будет активизирована. И насколько это возможно, и насколько это будет поддержано населением, от этого зависит скорость принятия конституции. И по конституции мы уже можем вести дискуссии о переизбрании органов власти", - заявил Лукашенко.
Лукашенко отметил, что действующую конституцию страны "надо свято исполнять и (ее) придерживаться". "Вы меня поймите, что у меня нет другого выхода, как удержать страну в рамках правового поля согласно этой конституции. В противном случае нами будут управлять другие", - подчеркнул он.
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