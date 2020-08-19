Лукашенко обещал активизировать работу над новой редакции конституции
© AP Photo / BelTA Pool Photo/Nikolai PetrovПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
© AP Photo / BelTA Pool Photo/Nikolai Petrov
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
МИНСК, 19 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что работа над созданием новой редакции конституции страны будет активизирована.
Как передает Sputnik Беларусь, Лукашенко в среду провел заседание Совета безопасности с участием по видеосвязи руководителей регионов республики, высказался об угрозах и давлении в отношении ряда категорий граждан.
"Еще раз повторю: если кто-то думает и хочет перемен, то они должны быть в рамках закона. Перемены всякие должны быть прописаны в конституции. И эта работа продолжается. Она будет активизирована. И насколько это возможно, и насколько это будет поддержано населением, от этого зависит скорость принятия конституции. И по конституции мы уже можем вести дискуссии о переизбрании органов власти", - заявил Лукашенко.
Лукашенко отметил, что действующую конституцию страны "надо свято исполнять и (ее) придерживаться". "Вы меня поймите, что у меня нет другого выхода, как удержать страну в рамках правового поля согласно этой конституции. В противном случае нами будут управлять другие", - подчеркнул он.
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