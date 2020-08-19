https://ria.ru/20200819/1575977865.html

Лукашенко обещал активизировать работу над новой редакции конституции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что работа над созданием новой редакции конституции страны будет активизирована. РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T12:39

2020-08-19T12:39

2020-08-19T12:39

протесты в белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 19 авг - РИА Новости.</strong> Президент Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что работа над созданием новой редакции конституции страны будет активизирована.Как передает <a href="https://sputnik.by/politics/20200819/1045504108/Lukashenko-rasskazal-pochemu-vlast-ne-drognet-pered-oppozitsiey.html" target="_blank">Sputnik Беларусь</a>, Лукашенко в среду провел заседание Совета безопасности с участием по видеосвязи руководителей регионов республики, высказался об угрозах и давлении в отношении ряда категорий граждан.Лукашенко отметил, что действующую конституцию страны "надо свято исполнять и (ее) придерживаться". "Вы меня поймите, что у меня нет другого выхода, как удержать страну в рамках правового поля согласно этой конституции. В противном случае нами будут управлять другие", - подчеркнул он.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200819/1575977078.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, белоруссия, в мире