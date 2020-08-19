https://ria.ru/20200819/1575977605.html

Эксперт предсказал рост числа репатриантов в Израиль

В ближайший год ожидается увеличение числа репатриантов в Израиль, а также рост нелегальных мигрантов, заявил РИА Новости глава Российско-израильской... РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T12:34

2020-08-19T12:34

2020-08-19T18:25

израиль

в мире

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<strong>МОСКВА, 19 авг — РИА Новости.</strong> В ближайший год ожидается увеличение числа репатриантов в Израиль, а также рост нелегальных мигрантов, заявил РИА Новости глава Российско-израильской торгово-промышленной палаты Эли Гервиц."Мы ожидаем в ближайшей перспективе — 2020 и 2021 годах — рост репатриации в Израиль", — сказал Гервиц.Он отметил, что израильские власти готовы и к росту нелегальных мигрантов. Этому способствует, по его словам, жесткий контроль на границе и, с другой стороны, довольно мягкий визовый режим с дружественными странами, "такими как Россия и Казахстан". "При этом, я надеюсь, что миграционная политика Израиля по отношению к россиянам не изменится и, соответственно, миграционная политика России по отношению к израильтянам тоже не изменится в худшую сторону", — сказал эксперт.

https://ria.ru/20200814/1575772080.html

Алексадр Хромов То есть, если верить вашему комментарию, Россия не относится к цивилизованным странам, так, как у нее даже безвизовый режим с Израилем. 54

Coroner Lemur Ну, да и именно поэтому на обложке такого паспорта написано- State of Israel и обладатель такого паспорта имеет безвизовый въезд в 161 страну мира. 32

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израиль

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

израиль, в мире