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Эксперт предсказал рост числа репатриантов в Израиль
В ближайший год ожидается увеличение числа репатриантов в Израиль, а также рост нелегальных мигрантов, заявил РИА Новости глава Российско-израильской... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T12:34
2020-08-19T18:25
израиль
в мире
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<strong>МОСКВА, 19 авг — РИА Новости.</strong> В ближайший год ожидается увеличение числа репатриантов в Израиль, а также рост нелегальных мигрантов, заявил РИА Новости глава Российско-израильской торгово-промышленной палаты Эли Гервиц."Мы ожидаем в ближайшей перспективе — 2020 и 2021 годах — рост репатриации в Израиль", — сказал Гервиц.Он отметил, что израильские власти готовы и к росту нелегальных мигрантов. Этому способствует, по его словам, жесткий контроль на границе и, с другой стороны, довольно мягкий визовый режим с дружественными странами, "такими как Россия и Казахстан". "При этом, я надеюсь, что миграционная политика Израиля по отношению к россиянам не изменится и, соответственно, миграционная политика России по отношению к израильтянам тоже не изменится в худшую сторону", — сказал эксперт.
https://ria.ru/20200814/1575772080.html
То есть, если верить вашему комментарию, Россия не относится к цивилизованным странам, так, как у нее даже безвизовый режим с Израилем.
54
Ну, да и именно поэтому на обложке такого паспорта написано- State of Israel и обладатель такого паспорта имеет безвизовый въезд в 161 страну мира.
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израиль
РИА Новости
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израиль, в мире

Эксперт предсказал рост числа репатриантов в Израиль

12:34 19.08.2020 (обновлено: 18:25 19.08.2020)
41533
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСамолет в небе над аэропортом Эйлата, Израиль
Самолет в небе над аэропортом Эйлата, Израиль
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Самолет в небе над аэропортом Эйлата, Израиль. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. В ближайший год ожидается увеличение числа репатриантов в Израиль, а также рост нелегальных мигрантов, заявил РИА Новости глава Российско-израильской торгово-промышленной палаты Эли Гервиц.
"Мы ожидаем в ближайшей перспективе — 2020 и 2021 годах — рост репатриации в Израиль", — сказал Гервиц.
Он отметил, что израильские власти готовы и к росту нелегальных мигрантов. Этому способствует, по его словам, жесткий контроль на границе и, с другой стороны, довольно мягкий визовый режим с дружественными странами, "такими как Россия и Казахстан".
"При этом, я надеюсь, что миграционная политика Израиля по отношению к россиянам не изменится и, соответственно, миграционная политика России по отношению к израильтянам тоже не изменится в худшую сторону", — сказал эксперт.
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Обсудить 19
ИзраильВ мире
Популярные комментарии
То есть, если верить вашему комментарию, Россия не относится к цивилизованным странам, так, как у нее даже безвизовый режим с Израилем.
19 августа, 13:43
Алексадр Хромов
4090104
Ну, да и именно поэтому на обложке такого паспорта написано- State of Israel и обладатель такого паспорта имеет безвизовый въезд в 161 страну мира.
19 августа, 17:43
Coroner Lemur
2221016
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