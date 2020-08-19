https://ria.ru/20200819/1575977605.html
Эксперт предсказал рост числа репатриантов в Израиль
В ближайший год ожидается увеличение числа репатриантов в Израиль, а также рост нелегальных мигрантов, заявил РИА Новости глава Российско-израильской... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T12:34
2020-08-19T12:34
2020-08-19T18:25
израиль
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564636870_0:159:3077:1889_1400x0_80_0_0_401f2ddbc2f03ac7ee5a39186adfb148.jpg
<strong>МОСКВА, 19 авг — РИА Новости.</strong> В ближайший год ожидается увеличение числа репатриантов в Израиль, а также рост нелегальных мигрантов, заявил РИА Новости глава Российско-израильской торгово-промышленной палаты Эли Гервиц."Мы ожидаем в ближайшей перспективе — 2020 и 2021 годах — рост репатриации в Израиль", — сказал Гервиц.Он отметил, что израильские власти готовы и к росту нелегальных мигрантов. Этому способствует, по его словам, жесткий контроль на границе и, с другой стороны, довольно мягкий визовый режим с дружественными странами, "такими как Россия и Казахстан". "При этом, я надеюсь, что миграционная политика Израиля по отношению к россиянам не изменится и, соответственно, миграционная политика России по отношению к израильтянам тоже не изменится в худшую сторону", — сказал эксперт.
https://ria.ru/20200814/1575772080.html
Алексадр Хромов
То есть, если верить вашему комментарию, Россия не относится к цивилизованным странам, так, как у нее даже безвизовый режим с Израилем.
54
Coroner Lemur
Ну, да и именно поэтому на обложке такого паспорта написано- State of Israel и обладатель такого паспорта имеет безвизовый въезд в 161 страну мира.
32
19
израиль
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564636870_347:0:3076:2047_1400x0_80_0_0_5143fca22fe46fee61dabcac84168b8f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, в мире
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. В ближайший год ожидается увеличение числа репатриантов в Израиль, а также рост нелегальных мигрантов, заявил РИА Новости глава Российско-израильской торгово-промышленной палаты Эли Гервиц.
"Мы ожидаем в ближайшей перспективе — 2020 и 2021 годах — рост репатриации в Израиль", — сказал Гервиц.
Он отметил, что израильские власти готовы и к росту нелегальных мигрантов. Этому способствует, по его словам, жесткий контроль на границе и, с другой стороны, довольно мягкий визовый режим с дружественными странами, "такими как Россия и Казахстан".
"При этом, я надеюсь, что миграционная политика Израиля по отношению к россиянам не изменится и, соответственно, миграционная политика России по отношению к израильтянам тоже не изменится в худшую сторону", — сказал эксперт.