https://ria.ru/20200819/1575977391.html

"Не надо кивать на Белоруссию". Лукашенко дал совет лидерам Евросоюза

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у стран Запада "очень много" своих проблем и не надо "кивать" на Минск, посоветовал лидерам ЕС вместо... РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T12:32

2020-08-19T12:32

2020-08-19T15:24

протесты в белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 19 авг - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что у стран Запада "очень много" своих проблем и не надо "кивать" на <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минск</a>, посоветовал лидерам ЕС вместо Белоруссии обсудить "желтые жилеты" во <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, беспорядки в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, протесты в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> и других странах Европы.Как передает <a href="https://sputnik.by/politics/20200819/1045504054/-Lukashenko-o-zapadnykh-politikakh-u-etikh-gospod-brevno-v-glazu.html" target="_blank">Sputnik Беларусь</a>, Лукашенко в среду провел заседание Совета безопасности с участием по видеосвязи руководителей регионов республики, высказался об угрозах и давлении в отношении ряда категорий граждан.По его словам, руководители западных государств предлагают Минску "переговоры, разговоры", но в это время "продолжают гнуть свою линию"."Мы тоже это видим, понимаем, но не воспринимаем. Я хочу, чтобы это они услышали. Они собираются провести сегодня или завтра совещание на уровне то ли МИД, то ли руководителей Европейского союза. Я бы просто им посоветовал: прежде чем тыкать пальцем в нас, внести в повестку дня своих совещаний вопросы "желтых жилетов" во Франции, ужасных беспорядков в США. Я бы хотел, чтобы они прежде всего рассмотрели протесты против коронавирусной изоляции в Германии, других странах Европы", - сказал президент.По его мнению, уже потом, после рассмотрения своих вопросов, "шестым или седьмым пунктом" можно было бы внести в повестку и вопрос по Белоруссии. "Мне кажется, что у этих господ бревно в глазу. Но они этого не видят. Господь с ними", - добавил Лукашенко.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По данным минздрава Белоруссии, скончались два участника протеста.Президент <a href="http://ria.ru/organization_Evrosovet/" target="_blank" data-auto="true">Евросовета</a> Шарль Мишель ранее сообщал, что созвал Евросовет по Белоруссии на среду. Встреча пройдет в режиме видеоконференции. При этом белорусская оппозиция ждет от ЕС, что он предложит механизмы решения ситуации в стране.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200814/1575759363.html

https://ria.ru/20200819/1575954582.html

https://ria.ru/20200818/1575906618.html

Сабир А. Вот чем мне Григорьевич и нравится! Не в бровь, а в глаз! 55

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Лукашенко о западных лидерах: "У этих господ бревно в глазу" белорусские предложения в западную повестку дня. Лукашенко напомнил о некоторых темах, которые лидеры ЕС подзабыли включить в список к совещанию. 2020-08-19T12:32 true PT1M16S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, белоруссия, в мире