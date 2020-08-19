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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200819/1575977391.html
"Не надо кивать на Белоруссию". Лукашенко дал совет лидерам Евросоюза
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у стран Запада "очень много" своих проблем и не надо "кивать" на Минск, посоветовал лидерам ЕС вместо... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T12:32
2020-08-19T15:24
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 19 авг - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что у стран Запада "очень много" своих проблем и не надо "кивать" на <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минск</a>, посоветовал лидерам ЕС вместо Белоруссии обсудить "желтые жилеты" во <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, беспорядки в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, протесты в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> и других странах Европы.Как передает <a href="https://sputnik.by/politics/20200819/1045504054/-Lukashenko-o-zapadnykh-politikakh-u-etikh-gospod-brevno-v-glazu.html" target="_blank">Sputnik Беларусь</a>, Лукашенко в среду провел заседание Совета безопасности с участием по видеосвязи руководителей регионов республики, высказался об угрозах и давлении в отношении ряда категорий граждан.По его словам, руководители западных государств предлагают Минску "переговоры, разговоры", но в это время "продолжают гнуть свою линию"."Мы тоже это видим, понимаем, но не воспринимаем. Я хочу, чтобы это они услышали. Они собираются провести сегодня или завтра совещание на уровне то ли МИД, то ли руководителей Европейского союза. Я бы просто им посоветовал: прежде чем тыкать пальцем в нас, внести в повестку дня своих совещаний вопросы "желтых жилетов" во Франции, ужасных беспорядков в США. Я бы хотел, чтобы они прежде всего рассмотрели протесты против коронавирусной изоляции в Германии, других странах Европы", - сказал президент.По его мнению, уже потом, после рассмотрения своих вопросов, "шестым или седьмым пунктом" можно было бы внести в повестку и вопрос по Белоруссии. "Мне кажется, что у этих господ бревно в глазу. Но они этого не видят. Господь с ними", - добавил Лукашенко.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По данным минздрава Белоруссии, скончались два участника протеста.Президент <a href="http://ria.ru/organization_Evrosovet/" target="_blank" data-auto="true">Евросовета</a> Шарль Мишель ранее сообщал, что созвал Евросовет по Белоруссии на среду. Встреча пройдет в режиме видеоконференции. При этом белорусская оппозиция ждет от ЕС, что он предложит механизмы решения ситуации в стране.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
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https://ria.ru/20200819/1575954582.html
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Вот чем мне Григорьевич и нравится! Не в бровь, а в глаз!
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Лукашенко о западных лидерах: "У этих господ бревно в глазу"
белорусские предложения в западную повестку дня. Лукашенко напомнил о некоторых темах, которые лидеры ЕС подзабыли включить в список к совещанию.
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александр лукашенко, белоруссия, в мире

"Не надо кивать на Белоруссию". Лукашенко дал совет лидерам Евросоюза

12:32 19.08.2020 (обновлено: 15:24 19.08.2020)
9574
МИНСК, 19 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у стран Запада "очень много" своих проблем и не надо "кивать" на Минск, посоветовал лидерам ЕС вместо Белоруссии обсудить "желтые жилеты" во Франции, беспорядки в США, протесты в Германии и других странах Европы.
Как передает Sputnik Беларусь, Лукашенко в среду провел заседание Совета безопасности с участием по видеосвязи руководителей регионов республики, высказался об угрозах и давлении в отношении ряда категорий граждан.
"Я намекаю на то, что очень много проблем у них. И не надо сегодня кивать на Беларусь, чтобы отвести внимание от тех проблем, которые бытуют во Франции, США, Германии и так далее", - заявил Лукашенко.
По его словам, руководители западных государств предлагают Минску "переговоры, разговоры", но в это время "продолжают гнуть свою линию".
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"Мы тоже это видим, понимаем, но не воспринимаем. Я хочу, чтобы это они услышали. Они собираются провести сегодня или завтра совещание на уровне то ли МИД, то ли руководителей Европейского союза. Я бы просто им посоветовал: прежде чем тыкать пальцем в нас, внести в повестку дня своих совещаний вопросы "желтых жилетов" во Франции, ужасных беспорядков в США. Я бы хотел, чтобы они прежде всего рассмотрели протесты против коронавирусной изоляции в Германии, других странах Европы", - сказал президент.
По его мнению, уже потом, после рассмотрения своих вопросов, "шестым или седьмым пунктом" можно было бы внести в повестку и вопрос по Белоруссии. "Мне кажется, что у этих господ бревно в глазу. Но они этого не видят. Господь с ними", - добавил Лукашенко.
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Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По данным минздрава Белоруссии, скончались два участника протеста.
Президент Евросовета Шарль Мишель ранее сообщал, что созвал Евросовет по Белоруссии на среду. Встреча пройдет в режиме видеоконференции. При этом белорусская оппозиция ждет от ЕС, что он предложит механизмы решения ситуации в стране.
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
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