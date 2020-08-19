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Архангельская область
Архангельская область
https://ria.ru/20200819/1575977359.html
Архангельские парламентарии предлагают увеличить зарплаты лесничих
Депутаты Архангельского областного собрания предлагают внести изменения в методику распределения субвенций из федерального бюджета между субъектами РФ для... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T12:31
2020-08-19T12:36
архангельская область
виктория абрамченко
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<strong>АРХАНГЕЛЬСК, 19 авг – РИА Новости</strong>. Депутаты Архангельского областного собрания предлагают внести изменения в методику распределения субвенций из федерального бюджета между субъектами РФ для осуществления отдельных полномочий регионов в области лесных отношений, сообщает пресс-служба регионального парламента.Соответствующее обращение в адрес заместителя председателя правительства РФ <a href="https://ria.ru/person_Viktorija_Abramchenko" target="_blank">Виктории Абрамченко</a> будет рассмотрено на сентябрьской сессии областного собрания.Как показывает практика, объем субвенции для регионов Северо-Запада, рассчитанный по действующей методике, недостаточен для исполнения переданных полномочий и требует дополнительных средств из бюджетов регионов, что противоречит нормам бюджетного законодательства. При этом регионы несут дополнительные расходы на содержание и обеспечение работы лесничеств.Плановая средняя зарплата работников лесничеств Архангельской области, финансируемая за счет федерального бюджета, составляет около 18 тысяч рублей, что в три раза меньше, чем на предприятиях лесной отрасли, так и в Поморье в целом. Только за счет областного бюджета на оплату труда работников лесничеств в 2019 году выделено 114,4 миллиона рублей, на 2020 год предусмотрено 179,1 миллиона рублей."Невысокая зарплата является причиной оттока кадров, что негативно сказывается на охране лесов. Кроме того, для проведения лесоустроительных работ требуется ежегодно не менее 150 миллионов рублей, в то время как из федерального бюджета финансируется только около 60 миллионов рублей. Недофинансирование в предыдущие годы привело к тому, что для проведения лесоустроительных работ по решению судов необходимо более двух миллиардов рублей. Эта серьезная проблема не только для Архангельской области, но и для других лесных регионов Северо-Запада, поэтому мы будем обращаться на федеральный уровень," - подчеркивает председатель областного Собрания депутатов Екатерина Прокопьева, слова которой приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20200716/1574431548.html
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
виктория абрамченко

Архангельские парламентарии предлагают увеличить зарплаты лесничих

12:31 19.08.2020 (обновлено: 12:36 19.08.2020)
70
© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
АРХАНГЕЛЬСК, 19 авг – РИА Новости. Депутаты Архангельского областного собрания предлагают внести изменения в методику распределения субвенций из федерального бюджета между субъектами РФ для осуществления отдельных полномочий регионов в области лесных отношений, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Соответствующее обращение в адрес заместителя председателя правительства РФ Виктории Абрамченко будет рассмотрено на сентябрьской сессии областного собрания.
Как показывает практика, объем субвенции для регионов Северо-Запада, рассчитанный по действующей методике, недостаточен для исполнения переданных полномочий и требует дополнительных средств из бюджетов регионов, что противоречит нормам бюджетного законодательства. При этом регионы несут дополнительные расходы на содержание и обеспечение работы лесничеств.
Плановая средняя зарплата работников лесничеств Архангельской области, финансируемая за счет федерального бюджета, составляет около 18 тысяч рублей, что в три раза меньше, чем на предприятиях лесной отрасли, так и в Поморье в целом. Только за счет областного бюджета на оплату труда работников лесничеств в 2019 году выделено 114,4 миллиона рублей, на 2020 год предусмотрено 179,1 миллиона рублей.
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"Невысокая зарплата является причиной оттока кадров, что негативно сказывается на охране лесов. Кроме того, для проведения лесоустроительных работ требуется ежегодно не менее 150 миллионов рублей, в то время как из федерального бюджета финансируется только около 60 миллионов рублей. Недофинансирование в предыдущие годы привело к тому, что для проведения лесоустроительных работ по решению судов необходимо более двух миллиардов рублей. Эта серьезная проблема не только для Архангельской области, но и для других лесных регионов Северо-Запада, поэтому мы будем обращаться на федеральный уровень," - подчеркивает председатель областного Собрания депутатов Екатерина Прокопьева, слова которой приводятся в сообщении.
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Архангельская областьВиктория Абрамченко
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