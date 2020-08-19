https://ria.ru/20200819/1575977260.html
Вторым свидетелем защиты Ефремова стала актриса Беркович
Вторым свидетелем защиты артиста Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП, стала актриса Татьяна Беркович, передает корреспондент РИА Новости из зала... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T12:29
2020-08-19T12:29
2020-08-19T13:21
татьяна беркович
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> Вторым свидетелем защиты артиста <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a>, обвиняемого в смертельном ДТП, стала актриса <a href="http://ria.ru/person_tatyana-berkovich/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Беркович</a>, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Она рассказала, что после аварии поехала в больницу Склифосовского, куда повезли пострадавшего <a href="https://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank">Сергея Захарова</a>. Туда же приехала его гражданская жена.По ее словам, с первого дня она и другие друзья Ефремова готовы были оказать помощь потерпевшим."Но появился [адвокат Александр] Добровинский и начал, с моей точки зрения, спектакль - говорил, что потерпевшим ничего не нужно", - пояснила Беркович.Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.
https://ria.ru/20200819/1575972157.html
Ольга Занкова
то что она поехала сразу в больницу - это не желание помочь, это попытка отмазать на месте. Поехала она спасать ефремова. Вообще эти танцы не понимаю. Сбил? человек погиб? Какая разница чего там какие-то актрисы рассказывают? Как это влияет на результат - человек в могили из-=за пьяни?
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Ольга Занкова
линия защиты понятна - доказать, что человек умер, потому что потерпевшие не дали оказать помощь..В итоге - умерший сам виноват, а ефремов святой с нимбом
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
татьяна беркович, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия