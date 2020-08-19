https://ria.ru/20200819/1575977260.html

Вторым свидетелем защиты Ефремова стала актриса Беркович

Вторым свидетелем защиты артиста Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП, стала актриса Татьяна Беркович, передает корреспондент РИА Новости из зала... РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T12:29

2020-08-19T12:29

2020-08-19T13:21

татьяна беркович

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/13/1575980098_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_ba215c0033045ef3e51a79f4965093d4.jpg

<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> Вторым свидетелем защиты артиста <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a>, обвиняемого в смертельном ДТП, стала актриса <a href="http://ria.ru/person_tatyana-berkovich/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Беркович</a>, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Она рассказала, что после аварии поехала в больницу Склифосовского, куда повезли пострадавшего <a href="https://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank">Сергея Захарова</a>. Туда же приехала его гражданская жена.По ее словам, с первого дня она и другие друзья Ефремова готовы были оказать помощь потерпевшим."Но появился [адвокат Александр] Добровинский и начал, с моей точки зрения, спектакль - говорил, что потерпевшим ничего не нужно", - пояснила Беркович.Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.

https://ria.ru/20200819/1575972157.html

Ольга Занкова то что она поехала сразу в больницу - это не желание помочь, это попытка отмазать на месте. Поехала она спасать ефремова. Вообще эти танцы не понимаю. Сбил? человек погиб? Какая разница чего там какие-то актрисы рассказывают? Как это влияет на результат - человек в могили из-=за пьяни? 133

Ольга Занкова линия защиты понятна - доказать, что человек умер, потому что потерпевшие не дали оказать помощь..В итоге - умерший сам виноват, а ефремов святой с нимбом 102

16

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна беркович, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия