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Вторым свидетелем защиты Ефремова стала актриса Беркович
Вторым свидетелем защиты артиста Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП, стала актриса Татьяна Беркович, передает корреспондент РИА Новости из зала... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T12:29
2020-08-19T13:21
татьяна беркович
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> Вторым свидетелем защиты артиста <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a>, обвиняемого в смертельном ДТП, стала актриса <a href="http://ria.ru/person_tatyana-berkovich/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Беркович</a>, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Она рассказала, что после аварии поехала в больницу Склифосовского, куда повезли пострадавшего <a href="https://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank">Сергея Захарова</a>. Туда же приехала его гражданская жена.По ее словам, с первого дня она и другие друзья Ефремова готовы были оказать помощь потерпевшим."Но появился [адвокат Александр] Добровинский и начал, с моей точки зрения, спектакль - говорил, что потерпевшим ничего не нужно", - пояснила Беркович.Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.
https://ria.ru/20200819/1575972157.html
то что она поехала сразу в больницу - это не желание помочь, это попытка отмазать на месте. Поехала она спасать ефремова. Вообще эти танцы не понимаю. Сбил? человек погиб? Какая разница чего там какие-то актрисы рассказывают? Как это влияет на результат - человек в могили из-=за пьяни?
133
линия защиты понятна - доказать, что человек умер, потому что потерпевшие не дали оказать помощь..В итоге - умерший сам виноват, а ефремов святой с нимбом
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татьяна беркович, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия

Вторым свидетелем защиты Ефремова стала актриса Беркович

12:29 19.08.2020 (обновлено: 13:21 19.08.2020)
40149
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЗаседание суда по делу М. Ефремова
Заседание суда по делу М. Ефремова
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Вторым свидетелем защиты артиста Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП, стала актриса Татьяна Беркович, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Она рассказала, что после аварии поехала в больницу Склифосовского, куда повезли пострадавшего Сергея Захарова. Туда же приехала его гражданская жена.
"Я сказала врачу - делайте все, что нужно, мы готовы помочь. Я поехала, чтобы оплатить отдельную палату, дополнительные услуги врачей. Я понимала, что человек не состоятельный", - сказала свидетельница.
По ее словам, с первого дня она и другие друзья Ефремова готовы были оказать помощь потерпевшим.
"Но появился [адвокат Александр] Добровинский и начал, с моей точки зрения, спектакль - говорил, что потерпевшим ничего не нужно", - пояснила Беркович.
Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
Вчера, 11:20
Суд начал допрос свидетелей защиты по делу о ДТП с Ефремовым
1341722194
Обсудить 16
Татьяна БерковичСергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
то что она поехала сразу в больницу - это не желание помочь, это попытка отмазать на месте. Поехала она спасать ефремова. Вообще эти танцы не понимаю. Сбил? человек погиб? Какая разница чего там какие-то актрисы рассказывают? Как это влияет на результат - человек в могили из-=за пьяни?
19 августа, 12:38
О Ольга Занкова
12300514
линия защиты понятна - доказать, что человек умер, потому что потерпевшие не дали оказать помощь..В итоге - умерший сам виноват, а ефремов святой с нимбом
19 августа, 12:35
О Ольга Занкова
8450526
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