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https://ria.ru/20200819/1575977110.html
Александринский театр представит в WhatsApp спектакль о подростках
Национальный драматический театр России (Александринский театр) 21 и 24 августа представит в мессенджере WhatsApp спектакль о подростках "Через час", сообщает в РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T12:26
2020-08-19T12:26
культура
театр
новости культуры
валерий фокин
whatsapp inc.
александринский театр
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 авг – РИА Новости. </strong>Национальный драматический театр России (Александринский театр) 21 и 24 августа представит в мессенджере WhatsApp спектакль о подростках "Через час", сообщает в среду Александринка."Дорогие друзья, 21 и 24 августа приглашаем в WhatsApp на спектакль "Через час": документальный социальный форум-театр, сеанс доверительного разговора с подростками и не только. Участие по <a href="https://newstage.timepad.ru/event/1396073/" target="_blank">регистрации</a> с указанием телефона", - говорится в сообщении на официальной странице театра "ВКонтакте".Как отмечается, постановка построена на реальных историях подростков и повествует о поворотных моментах в их жизни, когда нужно определить свои стремления и дальнейшие планы.Как сообщалось, Александринка открыла новый сезон 4 августа программой онлайн-трансляций. Ожидается, что публика придет в театр только в сентябре. В числе первых настоящих премьер, которые пройдут со зрителями – спектакль Андрия Жолдака по роману Золя "Нана", который не смогли показать из-за пандемии в прошлом сезоне. Сейчас премьера запланирована на октябрь.На Новой сцене в ноябре состоится первая попытка сценического прочтения романа Пантелеймона Романова "Товарищ Кисляков" в постановке Андрея Калинина. В декабре ожидается премьера "Дети солнца" по пьесе Горького в постановке Николая Рощина. В планах театра также работа Валерия Фокина "Честная женщина".
https://ria.ru/20200812/1575653732.html
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РИА Новости
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театр, новости культуры, валерий фокин, whatsapp inc., александринский театр

Александринский театр представит в WhatsApp спектакль о подростках

12:26 19.08.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкОткрытие новой сцены Александринского театра
Открытие новой сцены Александринского театра
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 авг – РИА Новости. Национальный драматический театр России (Александринский театр) 21 и 24 августа представит в мессенджере WhatsApp спектакль о подростках "Через час", сообщает в среду Александринка.
"Дорогие друзья, 21 и 24 августа приглашаем в WhatsApp на спектакль "Через час": документальный социальный форум-театр, сеанс доверительного разговора с подростками и не только. Участие по регистрации с указанием телефона", - говорится в сообщении на официальной странице театра "ВКонтакте".
Как отмечается, постановка построена на реальных историях подростков и повествует о поворотных моментах в их жизни, когда нужно определить свои стремления и дальнейшие планы.
Как сообщалось, Александринка открыла новый сезон 4 августа программой онлайн-трансляций. Ожидается, что публика придет в театр только в сентябре. В числе первых настоящих премьер, которые пройдут со зрителями – спектакль Андрия Жолдака по роману Золя "Нана", который не смогли показать из-за пандемии в прошлом сезоне. Сейчас премьера запланирована на октябрь.
На Новой сцене в ноябре состоится первая попытка сценического прочтения романа Пантелеймона Романова "Товарищ Кисляков" в постановке Андрея Калинина. В декабре ожидается премьера "Дети солнца" по пьесе Горького в постановке Николая Рощина. В планах театра также работа Валерия Фокина "Честная женщина".
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КультураТеатрНовости культурыВалерий ФокинWhatsApp Inc.Александринский театр
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