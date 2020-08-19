https://ria.ru/20200819/1575977078.html
Лукашенко пообещал разобраться с митингующими у заводов
Александр Лукашенко выразил благодарность сотрудникам белорусских предприятий, которые не присоединились к забастовкам, и попросил их "не прятать глаза в... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T12:26
2020-08-19T12:26
2020-08-19T14:52
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 19 авг — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> выразил благодарность сотрудникам белорусских предприятий, которые не присоединились к забастовкам, и попросил их "не прятать глаза в асфальт", сообщает <u><a href="https://sputnik.by/society/20200819/1045503928/Lukashenko-obespokoen-ugrozami-v-adres-pravitelstva.html">Sputnik Беларусь</a>.</u>По словам Лукашенко, рабочие — "хозяева на этом заводе", а с митингующими, которые их "встречают на проходной", власти разберутся. "Хочу еще раз подчеркнуть: если кто-то думает, что тут власть наклонилась и зашаталась, ошибаетесь. И хочу сказать, что власти есть на кого опереться. Поэтому мы не дрогнем. Мы свой путь пройдем так, как это следует", — добавил президент.Ранее сообщалось, что сотрудники нескольких белорусских предприятий вышли на акции протеста. Так, работники Минского тракторного завода на собрании с руководством объявили о начале забастовки с восьми утра 17 августа. При этом премьер-министр республики <a href="http://ria.ru/person_roman-golovchenko/" target="_blank">Роман Головченко</a> говорил, что предприятия реального сектора экономики работают в штатном режиме, конвейеры нигде не остановлены.Сегодня силовики разогнали участников акции протеста у проходной МТЗ, двух человек задержали. В комментарии для РИА Новости сотрудница пресс-службы завода отметила, что руководство милицию не вызывало. По словам собеседницы агентства, часть работников ушли в отпуск за свой счет: 167 человек — по семейно-бытовым обстоятельствам, пять — по политическим мотивам и в связи с забастовками. Всего на МТЗ числятся более 15 тысяч человек.Протесты после выборовДевятого августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1%, на втором месте — <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a> с 10,12%. Оппозиция эти результаты не признала, а сама Тихановская выехала в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/">Литву</a>.Больше недели в республике проходят несанкционированные акции протеста, но они подавляются силовиками. Сначала против недовольных результатами выборов применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Затем сотрудники правоохранительных органов прекратили разгонять митинги.По данным МВД, в первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек, пострадали сотни людей, среди них — как минимум 120 силовиков. Четыре протестующих погибли.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>
https://ria.ru/20200818/1575906618.html
https://ria.ru/20200819/1575973877.html
https://ria.ru/20200818/1575946624.html
Dm Pav
Батька молодец! Оппозиция обделается как обычно.
199
Шалтай Болтай
Лукашенко завёл ситуацию в тупик - адекватных претендентов на выборах пересажал, остались те кто есть. Как он из этого будет выходить? Теперь даже России Белоруссия в Союзном государстве не нужна - куда списывать белорусские долги?
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, белоруссия, в мире
МИНСК, 19 авг — РИА Новости. Александр Лукашенко
выразил благодарность сотрудникам белорусских предприятий, которые не присоединились к забастовкам, и попросил их "не прятать глаза в асфальт", сообщает Sputnik Беларусь.
"Угрозы и атаки, это тоже нас беспокоит, на рабочих заводов и фабрик, руководителей предприятий. Их перед и после рабочего дня пропускают на проходной через коридор агрессивной толпы. Как гестапо", — заявил он на заседании Совета безопасности
По словам Лукашенко, рабочие — "хозяева на этом заводе", а с митингующими, которые их "встречают на проходной", власти разберутся.
"Хочу еще раз подчеркнуть: если кто-то думает, что тут власть наклонилась и зашаталась, ошибаетесь. И хочу сказать, что власти есть на кого опереться. Поэтому мы не дрогнем. Мы свой путь пройдем так, как это следует", — добавил президент.
Ранее сообщалось, что сотрудники нескольких белорусских предприятий вышли на акции протеста. Так, работники Минского тракторного завода на собрании с руководством объявили о начале забастовки с восьми утра 17 августа. При этом премьер-министр республики Роман Головченко
говорил, что предприятия реального сектора экономики работают в штатном режиме, конвейеры нигде не остановлены.
Сегодня силовики разогнали участников акции протеста у проходной МТЗ, двух человек задержали. В комментарии для РИА Новости сотрудница пресс-службы завода отметила, что руководство милицию не вызывало. По словам собеседницы агентства, часть работников ушли в отпуск за свой счет: 167 человек — по семейно-бытовым обстоятельствам, пять — по политическим мотивам и в связи с забастовками. Всего на МТЗ числятся более 15 тысяч человек.
Протесты после выборов
Девятого августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1%, на втором месте — Светлана Тихановская
с 10,12%. Оппозиция эти результаты не признала, а сама Тихановская выехала в Литву
.
Больше недели в республике проходят несанкционированные акции протеста, но они подавляются силовиками. Сначала против недовольных результатами выборов применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Затем сотрудники правоохранительных органов прекратили разгонять митинги.
По данным МВД, в первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек, пострадали сотни людей, среди них — как минимум 120 силовиков. Четыре протестующих погибли.
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