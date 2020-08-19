https://ria.ru/20200819/1575977003.html
Свыше 1,6 млн тестов на COVID-19 и антитела к нему провели в Подмосковье
Более 1,6 миллиона исследований на коронавирус и антитела к нему провели в Подмосковье, более чем у 20% обследованных обнаружены антитела, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T12:25
2020-08-19T12:25
2020-08-19T12:25
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> Более 1,6 миллиона исследований на коронавирус и антитела к нему провели в <a href="https://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast" target="_blank">Подмосковье</a>, более чем у 20% обследованных обнаружены антитела, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального Минздрава."В Московской области в общей сложности выполнили более 1,6 миллиона ПЦР- и ИФА-исследований, позволяющих определить, болеет ли пациент COVID-19 в настоящий момент или уже имеет антитела к коронавирусной инфекции",- говорится в сообщении.Исследование на антитела к коронавирусу на сегодняшний день доступно для всех жителей Подмосковья по полису ОМС, ПЦР-исследование проводится бесплатно при наличии симптомов респираторного заболевания, уточнили в пресс-службе."На данный момент, по результатам ИФА-диагностики, в Московской области у более 20% обследованных обнаружено содержание антител к коронавирусу", - сказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, слова которой приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20200818/1575943569.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.
Более 1,6 миллиона исследований на коронавирус и антитела к нему провели в Подмосковье
, более чем у 20% обследованных обнаружены антитела, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального Минздрава.
"В Московской области в общей сложности выполнили более 1,6 миллиона ПЦР- и ИФА-исследований, позволяющих определить, болеет ли пациент COVID-19 в настоящий момент или уже имеет антитела к коронавирусной инфекции",- говорится в сообщении.
Исследование на антитела к коронавирусу на сегодняшний день доступно для всех жителей Подмосковья по полису ОМС, ПЦР-исследование проводится бесплатно при наличии симптомов респираторного заболевания, уточнили в пресс-службе.
"На данный момент, по результатам ИФА-диагностики, в Московской области у более 20% обследованных обнаружено содержание антител к коронавирусу", - сказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, слова которой приводятся в сообщении.