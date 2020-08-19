https://ria.ru/20200819/1575977003.html

Свыше 1,6 млн тестов на COVID-19 и антитела к нему провели в Подмосковье

Более 1,6 миллиона исследований на коронавирус и антитела к нему провели в Подмосковье, более чем у 20% обследованных обнаружены антитела, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T12:25

2020-08-19T12:25

2020-08-19T12:25

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> Более 1,6 миллиона исследований на коронавирус и антитела к нему провели в <a href="https://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast" target="_blank">Подмосковье</a>, более чем у 20% обследованных обнаружены антитела, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального Минздрава."В Московской области в общей сложности выполнили более 1,6 миллиона ПЦР- и ИФА-исследований, позволяющих определить, болеет ли пациент COVID-19 в настоящий момент или уже имеет антитела к коронавирусной инфекции",- говорится в сообщении.Исследование на антитела к коронавирусу на сегодняшний день доступно для всех жителей Подмосковья по полису ОМС, ПЦР-исследование проводится бесплатно при наличии симптомов респираторного заболевания, уточнили в пресс-службе."На данный момент, по результатам ИФА-диагностики, в Московской области у более 20% обследованных обнаружено содержание антител к коронавирусу", - сказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, слова которой приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20200818/1575943569.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)