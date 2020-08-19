https://ria.ru/20200819/1575976905.html
В Подмосковье региональным маткапиталом воспользовались 8352 семьи
Свыше 4,4 тысячи жителей Московской области потратили региональный материнский капитал на улучшение жилищных условий с начала 2020 года, говорится в сообщении... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T12:23
2020-08-19T12:23
2020-08-19T12:23
новости подмосковья
общество
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<strong>МОСКВА, 19 авг – РИА Новости</strong>. Свыше 4,4 тысячи жителей <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> потратили региональный материнский капитал на улучшение жилищных условий с начала 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития региона.Всего с начала 2020 года средствами регионального материнского капитала воспользовались 8352 семьи.Новая мера поддержки была утверждена губернатором Московской области в январе текущего года. Размер выплаты составляет 50 тысяч рублей в 2020 году и 50 тысяч рублей в 2021 году.
https://ria.ru/20200813/1575756508.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество