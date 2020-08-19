https://ria.ru/20200819/1575976288.html

Китай прокомментировал слова Трампа о вине Пекина в пандемии COVID-19

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в ответ на обвинения президента США Дональда Трампа в адрес Китая за распространение пандемии заявил, что жертва... РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T12:13

2020-08-19T12:13

2020-08-19T12:13

распространение нового коронавируса

чжао лицзянь

коронавирус covid-19

дональд трамп

мид кнр

китай

сша

в мире

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<strong>ПЕКИН, 19 авг – РИА Новости.</strong> Официальный представитель МИД КНР <a href="http://ria.ru/person_chzhao-litszyan/" target="_blank" data-auto="true">Чжао Лицзянь</a> в ответ на обвинения президента США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> в адрес <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a> за распространение пандемии заявил, что жертва КНР и вклад страны в борьбу с COVID-19 очевидны.Ранее Трамп заявил о приостановке переговоров с Китаем из-за коронавируса, в распространении которого администрация Трампа винит Пекин. При этом, как заявил глава аппарата Белого дома Марк Медоуз, Трамп не отказывался от заключенной ранее торговой сделки с КНР, но новых переговоров по торговле с Пекином не будет.По его словам, Китай придерживался и до сих пор придерживается самых строгих, всеобъемлющих и последовательных мер по профилактике и контролю за распространением заболевания, прикладывает все силы для сдерживания распространения коронавируса, активно развивает международное сотрудничество в этой области."Огромные жертвы Китая и его значительный вклад в глобальную борьбу с эпидемией очевидны для всех", - добавил он.Вместе с тем дипломат не ответил на вопрос о том, действительно ли американская сторона отменила торговые переговоры, и посоветовал обратиться в компетентные ведомства.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://radiosputnik.ria.ru/20200819/1575968033.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200818/1575958183.html

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китай

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чжао лицзянь, коронавирус covid-19, дональд трамп, мид кнр, китай, сша, в мире