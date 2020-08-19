Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200819/1575976288.html
Китай прокомментировал слова Трампа о вине Пекина в пандемии COVID-19
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в ответ на обвинения президента США Дональда Трампа в адрес Китая за распространение пандемии заявил, что жертва... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T12:13
2020-08-19T12:13
распространение нового коронавируса
чжао лицзянь
коронавирус covid-19
дональд трамп
мид кнр
китай
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570045305_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_f4b36aef2cf797affce34d1b0562ead9.jpg
<strong>ПЕКИН, 19 авг – РИА Новости.</strong> Официальный представитель МИД КНР <a href="http://ria.ru/person_chzhao-litszyan/" target="_blank" data-auto="true">Чжао Лицзянь</a> в ответ на обвинения президента США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> в адрес <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a> за распространение пандемии заявил, что жертва КНР и вклад страны в борьбу с COVID-19 очевидны.Ранее Трамп заявил о приостановке переговоров с Китаем из-за коронавируса, в распространении которого администрация Трампа винит Пекин. При этом, как заявил глава аппарата Белого дома Марк Медоуз, Трамп не отказывался от заключенной ранее торговой сделки с КНР, но новых переговоров по торговле с Пекином не будет.По его словам, Китай придерживался и до сих пор придерживается самых строгих, всеобъемлющих и последовательных мер по профилактике и контролю за распространением заболевания, прикладывает все силы для сдерживания распространения коронавируса, активно развивает международное сотрудничество в этой области."Огромные жертвы Китая и его значительный вклад в глобальную борьбу с эпидемией очевидны для всех", - добавил он.Вместе с тем дипломат не ответил на вопрос о том, действительно ли американская сторона отменила торговые переговоры, и посоветовал обратиться в компетентные ведомства.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://radiosputnik.ria.ru/20200819/1575968033.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200818/1575958183.html
1
китай
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570045305_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_8cb5d9f88b41864cac2954056239937a.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
чжао лицзянь, коронавирус covid-19, дональд трамп, мид кнр, китай, сша, в мире

Китай прокомментировал слова Трампа о вине Пекина в пандемии COVID-19

12:13 19.08.2020
1923
© AP Photo / Andy WongОфициальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
© AP Photo / Andy Wong
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь . Архивное фото
ПЕКИН, 19 авг – РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в ответ на обвинения президента США Дональда Трампа в адрес Китая за распространение пандемии заявил, что жертва КНР и вклад страны в борьбу с COVID-19 очевидны.
Ранее Трамп заявил о приостановке переговоров с Китаем из-за коронавируса, в распространении которого администрация Трампа винит Пекин. При этом, как заявил глава аппарата Белого дома Марк Медоуз, Трамп не отказывался от заключенной ранее торговой сделки с КНР, но новых переговоров по торговле с Пекином не будет.
Врач проверяет капельницу у пациента в реанимации городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Вчера, 10:12Акценты
Море волнуется. Сколько волн коронавируса нам еще предстоит?Японские инфекционисты ожидают еще несколько волн заболевания. А Финляндия, тем временем, на всякий случай закрывает границы.
"Что касается вопроса борьбы с эпидемией, мы уже неоднократно и своевременно публиковали и принимаемые меры, и результаты нашей работы по борьбе с эпидемией, факты отчетливо свидетельствуют, что после возникновения эпидемии COVID-19 Китай, руководствуясь ответственным, открытым и прозрачным подходом, добросовестно выполнял установленные международными медико-санитарными требованиями обязательства и обязанности", - заявил дипломат на брифинге в среду.
По его словам, Китай придерживался и до сих пор придерживается самых строгих, всеобъемлющих и последовательных мер по профилактике и контролю за распространением заболевания, прикладывает все силы для сдерживания распространения коронавируса, активно развивает международное сотрудничество в этой области.
"Огромные жертвы Китая и его значительный вклад в глобальную борьбу с эпидемией очевидны для всех", - добавил он.
Вместе с тем дипломат не ответил на вопрос о том, действительно ли американская сторона отменила торговые переговоры, и посоветовал обратиться в компетентные ведомства.
Продавец на рынке в Ухани, КНР
18 августа, 20:44Акценты
Пища вне подозрений? Как передается коронавирусОдним способом распространения COVID-19 вроде как стало меньше. ВОЗ заявила, что не знает ни одного случая передачи новой инфекции через еду.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
3740001
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаЧжао ЛицзяньКоронавирус COVID-19Дональд ТрампМИД КНРКитайСШАВ мире
Рекомендуем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что западные страны спонсируют уличные акции
Здание Министерства иностранных дел Республики Казахстан в Астане
Казахстан рассматривает возможность оказания помощи Белоруссии
Парламентские выборы в Белоруссии
СК Белоруссии начал проверку после смерти члена избиркома в Волковыске
Полиция Осло, Норвегия
СМИ выяснили личность норвежца, подозреваемого в шпионаже на Россию
Волонтеры раздают еду во время акции протеста на площади Независимости в Минске
Известный белорусский священник рассказал о протестах в стране
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Еврокомиссар описал отличия ситуации в Белоруссии от событий на Украине
Художественное изображение взрыва типичной сверхновой за пределами галактики
Ученые предложили неожиданное объяснение причины девонского вымирания
Лукашенко о западных лидерах: У этих господ бревно в глазу
"Не надо кивать на Белоруссию". Лукашенко дал совет лидерам Евросоюза
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
СМИ сообщили о провале спецслужб Украины из-за "бойцов ЧВК" в Белоруссии
Глава Башкортостана Радий Хабиров во время встречи с экоактивистами, выступающими против промышленной разработки шихана Куштау Башкирской содовой компанией
Власти Башкирии готовы выкупить контрольный пакет акций БСК
Турист в соборе Девы Марии в английском городе Солсбери
В Европе могут ввести двойное тестирование на COVID-19 для туристов
Светлана Тихановская
Латвия не стала признавать Тихановскую победителем выборов в Белоруссии
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Назван годовой заработок главы СК России
Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский у здания Пресненского суда города Москвы перед началом заседания по делу о ДТП со смертельным исходом с участием актера Михаила Ефремова
Ефремов осадил Добровинского во время заседания суда
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
В оппозиции заявили об обмане Лукашенко его окружением
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:28Дегтярев обратился к представителям политических партий
04:10Врач назвал тех, кто не получит вакцину от COVID-19
04:05Эксперт рассказал о новых функциях в операционных системах iOS и Android
04:00Стало известно, на что рассчитывают жители Мали после мятежа военных
03:43Рэйчел Вайс снимется в ремейке триллера "Связанные насмерть", пишут СМИ
03:33В концерне "Калашников" раскрыли заказ новейшего оружия от Минобороны
03:18В России предложили ужесточить наказание для шумных мотоциклистов
03:09Эксперт объяснил, как узнать, где вы находитесь, если смартфон выключен
03:08Одной группе автомобилей могут разрешить ездить по "выделенке"
03:04Реку в Комсомольске-на-Амуре загрязнили нефтепродуктами
02:56В Калифорнии разбился вертолет
02:15Описана взаимосвязь денег и счастья
02:15Вице-премьер России Хуснуллин сделал прививку от коронавируса
02:10Эксперт рассказал, на звонки с каких номеров нельзя отвечать
02:07Израильские танки ударили по военным постам в секторе Газа
02:01Пушков обвинил Литву в желании свергнуть Лукашенко
01:41Помпео пригрозил России ответом за несогласие с санкциями против Ирана
01:26Госдеп объявил о скором возврате санкций США против Ирана
01:24Каракас нашел сходство в атаках на Белоруссию и Венесуэлу
01:07На Украине сообщили о новых участках для разведения сил в Донбассе
Лента новостейМолния