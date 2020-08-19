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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200819/1575976010.html
Лукашенко заявил, что западные страны спонсируют уличные акции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страны Запада финансируют протестные акции в республике, пообещал, что власти "сконцентрируются" на этом... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T12:10
2020-08-19T12:24
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 19 авг – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что страны Запада финансируют протестные акции в республике, пообещал, что власти "сконцентрируются" на этом вопросе."Западные государства уже напрямую, не скрывая, в открытую заявляют о сборе средств и направлении их в Беларусь. Мы это видим", - сказал Лукашенко в среду на заседании Совета безопасности с участием по видеосвязи руководителей регионов. Его слова приводит <a href="https://tele.gs/sputnikby" target="_blank">Sputnik Беларусь</a>.Глава государства заявил, что продолжается финансирование уличных акций и беспорядков. Он признал, что власти не могут отследить все средства, которые сюда поступают. "Потому что очень много средств поступают наличными. Но мы это знаем и на этом вопросе сконцентрируемся", - сказал президент.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, двое протестующих погибли.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200819/1575954582.html
В Белоруссии работают более 34 организаций "помощи демократии" афилированные со структурами Сороса и США. Причем до протестов Лукашенко это полностью устраивало. Он даже США "друзьями" называл
22
Это и так понятно, где контрдействия? Плохо работают наши "ученые", первая цветная революция аж в 2005 была и нет вариантов противодействия? А Китай в Гонконге неплохо справился кстати, есть чему поучиться!
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белоруссия
РИА Новости
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60
александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко заявил, что западные страны спонсируют уличные акции

12:10 19.08.2020 (обновлено: 12:24 19.08.2020)
1721
© AP Photo / BelTA/Andrei Stasevich, Pool PhotoПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© AP Photo / BelTA/Andrei Stasevich, Pool Photo
МИНСК, 19 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страны Запада финансируют протестные акции в республике, пообещал, что власти "сконцентрируются" на этом вопросе.
"Западные государства уже напрямую, не скрывая, в открытую заявляют о сборе средств и направлении их в Беларусь. Мы это видим", - сказал Лукашенко в среду на заседании Совета безопасности с участием по видеосвязи руководителей регионов. Его слова приводит Sputnik Беларусь.
Глава государства заявил, что продолжается финансирование уличных акций и беспорядков. Он признал, что власти не могут отследить все средства, которые сюда поступают. "Потому что очень много средств поступают наличными. Но мы это знаем и на этом вопросе сконцентрируемся", - сказал президент.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, двое протестующих погибли.
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
В Белоруссии работают более 34 организаций "помощи демократии" афилированные со структурами Сороса и США. Причем до протестов Лукашенко это полностью устраивало. Он даже США "друзьями" называл
19 августа, 12:24
Александр Невский
1700302
Это и так понятно, где контрдействия? Плохо работают наши "ученые", первая цветная революция аж в 2005 была и нет вариантов противодействия? А Китай в Гонконге неплохо справился кстати, есть чему поучиться!
19 августа, 12:20
Александр Закупин
1000000
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