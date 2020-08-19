https://ria.ru/20200819/1575975929.html

Власти Башкирии готовы выкупить контрольный пакет акций БСК

Башкирия может выкупить контрольный пакет акций Башкирской содовой компании (БСК), заявил глава республики Радий Хабиров в интервью "Эху Москвы". РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T12:09

2020-08-19T12:09

2020-08-19T15:32

башкирская содовая компания

радий хабиров

республика башкортостан

экономика

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<strong>МОСКВА, 19 авг — РИА Новости.</strong> Башкирия может выкупить контрольный пакет акций <a href="http://ria.ru/organization_Bashkirskaja_sodovaja_kompanija/" target="_blank" data-auto="true">Башкирской содовой компании</a> (БСК), заявил глава республики <a href="http://ria.ru/person_Radijj_KHabirov/" target="_blank" data-auto="true">Радий Хабиров</a> в интервью "<a href="https://echo.msk.ru/news/2694961-echo.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">Эху Москвы</a>".По словам Хабирова, если выкуп состоится, БСК будут управлять местные люди, которые "понимают, что здесь происходит".Он также предупредил, что переход контрольного пакета к региону может привести к сокращению дивидендов с учетом поисков альтернативных источников сырья.Куштау — один из шиханов (одиночных гор) в районе города <a href="http://ria.ru/location_Sterlitamak/" target="_blank" data-auto="true">Стерлитамака</a>. В конце 2019 года Хабиров разрешил Башкирской содовой компании начать его разработку, так как ранее БСК заявляла, что после 2022 года может прекратить производство из-за нехватки сырья и тысяча человек останутся без работы. Против разработки месторождения выступили экоактивисты, которые пикетируют вырубки леса на шихане. Общественную безопасность на месте обеспечивают полицейские и сотрудники ОМОНа.Ранее Хабиров заявил, что все разработки на Куштау приостанавливаются до тех пор, пока не будет найден компромисс.

https://ria.ru/20200816/1575853584.html

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республика башкортостан

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

башкирская содовая компания, радий хабиров, республика башкортостан, экономика