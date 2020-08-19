https://ria.ru/20200819/1575975825.html

Рэпер Трэвис Скотт поделился впечатлением от "Довода" Кристофера Нолана

Трэвис Скотт поделился своим впечатлением от "Довод" Кристофера Нолана до официальной премьеры фильма в интервью изданию GQ. РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T20:11

2020-08-19T20:11

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культура

кино и сериалы

новости культуры

майкл кейн

роберт паттинсон

кристофер нолан

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<strong>МОСКВА, 19 авг – РИА Новости</strong>. Трэвис Скотт <a href="https://www.gq.com/story/travis-scott-september-2020-cover-profile" target="_blank">поделился</a> своим впечатлением от "Довод" Кристофера Нолана до официальной премьеры фильма в интервью изданию GQ.Рэпер отозвался о нем так: "Я не могу его объяснить. Его обязательно нужно смотреть. Это просто огонь". Его песня под названием “The Plan” стала заглавной композицией ленты, релиз трека <a href="https://www.nme.com/news/music/travis-scott-officially-announces-new-single-the-plan-for-christopher-nolans-tenet-2731700" target="_blank">запланирован</a> на 21 августа. О самой картине известно очень немного, но создатели уверяют фанатов и критиков, что "Довод" — "фильм-событие". Его активно обсуждают в Сети не только из-за загадочной сюжетной линии, но и из-за многочисленных переносов мирового релиза (в большинстве стран на 26 августа, в России выйдет 3 сентября). В фильме снимались Майкл Кейн, с которым Нолан работал в "Темном рыцаре", и Кеннет Брана ("Дюнкерк"), а также новые для режиссера актеры: Джон Дэвид Вашингтон, Роберт Паттинсон, Элизабет Дебики, Димпл Кападия и другие.

https://ria.ru/20200818/1575879991.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, майкл кейн , роберт паттинсон, кристофер нолан