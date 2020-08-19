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Рэпер Трэвис Скотт поделился впечатлением от "Довода" Кристофера Нолана
Трэвис Скотт поделился своим впечатлением от "Довод" Кристофера Нолана до официальной премьеры фильма в интервью изданию GQ. РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T20:11
2020-08-19T20:11
культура
кино и сериалы
новости культуры
майкл кейн
роберт паттинсон
кристофер нолан
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<strong>МОСКВА, 19 авг – РИА Новости</strong>. Трэвис Скотт <a href="https://www.gq.com/story/travis-scott-september-2020-cover-profile" target="_blank">поделился</a> своим впечатлением от "Довод" Кристофера Нолана до официальной премьеры фильма в интервью изданию GQ.Рэпер отозвался о нем так: "Я не могу его объяснить. Его обязательно нужно смотреть. Это просто огонь". Его песня под названием “The Plan” стала заглавной композицией ленты, релиз трека <a href="https://www.nme.com/news/music/travis-scott-officially-announces-new-single-the-plan-for-christopher-nolans-tenet-2731700" target="_blank">запланирован</a> на 21 августа. О самой картине известно очень немного, но создатели уверяют фанатов и критиков, что "Довод" — "фильм-событие". Его активно обсуждают в Сети не только из-за загадочной сюжетной линии, но и из-за многочисленных переносов мирового релиза (в большинстве стран на 26 августа, в России выйдет 3 сентября). В фильме снимались Майкл Кейн, с которым Нолан работал в "Темном рыцаре", и Кеннет Брана ("Дюнкерк"), а также новые для режиссера актеры: Джон Дэвид Вашингтон, Роберт Паттинсон, Элизабет Дебики, Димпл Кападия и другие.
https://ria.ru/20200818/1575879991.html
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кино и сериалы, новости культуры, майкл кейн , роберт паттинсон, кристофер нолан

Рэпер Трэвис Скотт поделился впечатлением от "Довода" Кристофера Нолана

20:11 19.08.2020
70
© Warner Bros. Pictures (2020)Кадр из фильма "Довод"
Кадр из фильма Довод
© Warner Bros. Pictures (2020)
МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Трэвис Скотт поделился своим впечатлением от "Довод" Кристофера Нолана до официальной премьеры фильма в интервью изданию GQ.
Рэпер отозвался о нем так: "Я не могу его объяснить. Его обязательно нужно смотреть. Это просто огонь".
Его песня под названием “The Plan” стала заглавной композицией ленты, релиз трека запланирован на 21 августа.
О самой картине известно очень немного, но создатели уверяют фанатов и критиков, что "Довод" — "фильм-событие".
Его активно обсуждают в Сети не только из-за загадочной сюжетной линии, но и из-за многочисленных переносов мирового релиза (в большинстве стран на 26 августа, в России выйдет 3 сентября).
В фильме снимались Майкл Кейн, с которым Нолан работал в "Темном рыцаре", и Кеннет Брана ("Дюнкерк"), а также новые для режиссера актеры: Джон Дэвид Вашингтон, Роберт Паттинсон, Элизабет Дебики, Димпл Кападия и другие.
Кадр из фильма Довод
18 августа, 03:58Культура
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КультураКино и сериалыНовости культурыМайкл КейнРоберт ПаттинсонКристофер Нолан
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