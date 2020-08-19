ЦИК выявил 35 случаев попыток двойного голосования по Конституции
1661
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПредварительные итоги голосования по поправкам в Конституцию РФ
Предварительные итоги голосования по поправкам в Конституцию РФ. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. ЦИК РФ выявил 35 случаев попытки двойного голосования по поправкам в конституцию, сообщил член ЦИК Антон Лопатин.
В России с 25 июня по 1 июля прошло голосование по поправкам в Конституцию РФ.
"Проверялись факты однократности получения бюллетеней, проверялись в отношении 23 тысяч 213 участников голосования... В ходе проверки рабочей группы были установлены 35 случаев неоднократного получения бюллетеней", - сказал Лопатин.
Лопатин пояснил, что 25 случаев выявлены в ходе голосования и ещё 10 обнаружились в ходе проверки.
"В настоящее время 13 участников уже привлечены к административной ответственности в виде штрафа по 30 тысяч рублей, по остальным проводятся процессуальные действия", - добавил он.
В состав рабочей группы по выявлению случаев двойного голосования вошли 9 членов ЦИК России, а также аппарата.