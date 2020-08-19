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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200819/1575975444.html
ЦИК выявил 35 случаев попыток двойного голосования по Конституции
ЦИК РФ выявил 35 случаев попытки двойного голосования по поправкам в конституцию, сообщил член ЦИК Антон Лопатин. РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T12:00
2020-08-19T12:00
голосование по поправкам в конституцию
олег лопатин
конституция рф
цик рф
политика
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<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_CIK_RF/" target="_blank" data-auto="true">ЦИК РФ</a> выявил 35 случаев попытки двойного голосования по поправкам в конституцию, сообщил член ЦИК Антон Лопатин.В России с 25 июня по 1 июля прошло голосование по поправкам в Конституцию РФ.Лопатин пояснил, что 25 случаев выявлены в ходе голосования и ещё 10 обнаружились в ходе проверки."В настоящее время 13 участников уже привлечены к административной ответственности в виде штрафа по 30 тысяч рублей, по остальным проводятся процессуальные действия", - добавил он.В состав рабочей группы по выявлению случаев двойного голосования вошли 9 членов ЦИК России, а также аппарата.
https://ria.ru/20200731/1575214222.html
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олег лопатин, конституция рф, цик рф, политика

ЦИК выявил 35 случаев попыток двойного голосования по Конституции

12:00 19.08.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПредварительные итоги голосования по поправкам в Конституцию РФ
Предварительные итоги голосования по поправкам в Конституцию РФ
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Предварительные итоги голосования по поправкам в Конституцию РФ. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. ЦИК РФ выявил 35 случаев попытки двойного голосования по поправкам в конституцию, сообщил член ЦИК Антон Лопатин.
В России с 25 июня по 1 июля прошло голосование по поправкам в Конституцию РФ.
"Проверялись факты однократности получения бюллетеней, проверялись в отношении 23 тысяч 213 участников голосования... В ходе проверки рабочей группы были установлены 35 случаев неоднократного получения бюллетеней", - сказал Лопатин.
Лопатин пояснил, что 25 случаев выявлены в ходе голосования и ещё 10 обнаружились в ходе проверки.
"В настоящее время 13 участников уже привлечены к административной ответственности в виде штрафа по 30 тысяч рублей, по остальным проводятся процессуальные действия", - добавил он.
В состав рабочей группы по выявлению случаев двойного голосования вошли 9 членов ЦИК России, а также аппарата.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
31 июля, 13:11
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Голосование по поправкам в КонституциюОлег ЛопатинКонституция РФЦИК РФПолитика
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