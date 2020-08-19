https://ria.ru/20200819/1575975444.html

ЦИК выявил 35 случаев попыток двойного голосования по Конституции

ЦИК РФ выявил 35 случаев попытки двойного голосования по поправкам в конституцию, сообщил член ЦИК Антон Лопатин. РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T12:00

2020-08-19T12:00

2020-08-19T12:00

голосование по поправкам в конституцию

олег лопатин

конституция рф

цик рф

политика

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<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_CIK_RF/" target="_blank" data-auto="true">ЦИК РФ</a> выявил 35 случаев попытки двойного голосования по поправкам в конституцию, сообщил член ЦИК Антон Лопатин.В России с 25 июня по 1 июля прошло голосование по поправкам в Конституцию РФ.Лопатин пояснил, что 25 случаев выявлены в ходе голосования и ещё 10 обнаружились в ходе проверки."В настоящее время 13 участников уже привлечены к административной ответственности в виде штрафа по 30 тысяч рублей, по остальным проводятся процессуальные действия", - добавил он.В состав рабочей группы по выявлению случаев двойного голосования вошли 9 членов ЦИК России, а также аппарата.

https://ria.ru/20200731/1575214222.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег лопатин, конституция рф, цик рф, политика