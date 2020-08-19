https://ria.ru/20200819/1575975342.html

Свыше 500 несанкционированных свалок ликвидировано в Подмосковье

Более 560 несанкционированных свалок ликвидировано на территории Московской области с начала года, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора... РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T11:58

2020-08-19T11:58

2020-08-19T11:58

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

общество

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<strong>МОСКВА, 19 авг – РИА Новости.</strong> Более 560 несанкционированных свалок ликвидировано на территории <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> с начала года, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Подмосковья."Согласно предписаниям инспекторов Госадмтехнадзора Московской области, с начала года было ликвидировано 568 несанкционированных свалок. Наибольшее количество выявлено в Солнечногорске – 56. На втором месте городской округ Щелково – 43, замкнул тройку лидеров Клин - 32", - говорится в сообщении.

московская область (подмосковье)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), общество