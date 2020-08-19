https://ria.ru/20200819/1575975177.html

Экспорт алкогольной продукции из Подмосковья увеличился на 12%

Объем экспорта сельскохозяйственной продукции, производимой на территории Московской области, вырос на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,... РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T11:56

2020-08-19T11:56

2020-08-19T11:56

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

экономика

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<strong>МОСКВА, 19 авг – РИА Новости.</strong> Объем экспорта сельскохозяйственной продукции, производимой на территории <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a>, вырос на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил РИА Новости министр сельского хозяйства Андрей Разин.Основными категориями экспортируемой алкогольной продукции являются водка и пиво солодовое."Наиболее значимый прирост экспортируемой продукции усматривается в отношении пива солодового и составляет 27% по отношению к аналогичному периоду 2019 года", - добавил Разин.

https://ria.ru/20200606/1572553621.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), экономика