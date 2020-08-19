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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200819/1575975177.html
Экспорт алкогольной продукции из Подмосковья увеличился на 12%
Объем экспорта сельскохозяйственной продукции, производимой на территории Московской области, вырос на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T11:56
2020-08-19T11:56
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
экономика
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<strong>МОСКВА, 19 авг – РИА Новости.</strong> Объем экспорта сельскохозяйственной продукции, производимой на территории <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a>, вырос на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил РИА Новости министр сельского хозяйства Андрей Разин.Основными категориями экспортируемой алкогольной продукции являются водка и пиво солодовое."Наиболее значимый прирост экспортируемой продукции усматривается в отношении пива солодового и составляет 27% по отношению к аналогичному периоду 2019 года", - добавил Разин.
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московская область (подмосковье), экономика

Экспорт алкогольной продукции из Подмосковья увеличился на 12%

11:56 19.08.2020
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© Fotolia / Creativa ImagesРост экономики
Рост экономики
© Fotolia / Creativa Images
МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Объем экспорта сельскохозяйственной продукции, производимой на территории Московской области, вырос на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил РИА Новости министр сельского хозяйства Андрей Разин.

"Объем экспорта алкогольной продукции региона за первое полугодие 2020 года в денежном выражении составил более 24 миллионов долларов. Это на 12% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказал Разин.

Основными категориями экспортируемой алкогольной продукции являются водка и пиво солодовое.
"Наиболее значимый прирост экспортируемой продукции усматривается в отношении пива солодового и составляет 27% по отношению к аналогичному периоду 2019 года", - добавил Разин.
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