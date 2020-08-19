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https://ria.ru/20200819/1575975118.html
Назван годовой заработок главы СК России
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин за прошлый год заработал более 12,4 миллиона рублей, что почти на 1 миллион больше, чем в 2018... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T11:55
2020-08-19T19:13
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> Председатель Следственного комитета России <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bastrykin/" target="_blank" data-auto="true">Александр Бастрыкин</a> за прошлый год заработал более 12,4 миллиона рублей, что почти на 1 миллион больше, чем в 2018 году, следует из декларации, опубликованной на сайте ведомства.Согласно декларации Бастрыкина за 2018 год, он заработал более 11,5 миллиона рублей.По данным документа за 2019 год, в собственности у главы <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> находится лишь дача площадью 257,4 квадратных метра. При этом в пользовании у Бастрыкина квартира площадью 224,4 квадратных метра и дача площадью 294,3 квадратных метра.Доход его супруги Ольги Александровой в 2019 году превысил 11,4 миллиона рублей. В общей совместной собственности у нее находится квартира площадью 216 "квадратов". В пользовании Александровой находятся земельный участок площадью 2982 "квадрата" и дача площадью 138,5 квадратных метра.По данным декларации, руководитель Главного управления СК РФ по <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> Андрей Стрижов в 2019 году заработал свыше 2,3 миллиона рублей. Ему, как и годом ранее, принадлежат земельный участок площадью 1193 квадратных метра, квартира площадью 134,6 и доля в квартире площадью 57,1 квадратных метра, а в пользовании у него два машиноместа. В 2019 году в собственности у Стрижова появились еще жилое строение площадью 152,4 "квадрата" и баня - 26,9.
https://ria.ru/20200818/1575918897.html
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следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, москва, общество

Назван годовой заработок главы СК России

11:55 19.08.2020 (обновлено: 19:13 19.08.2020)
7143
© Фото : СК РФПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
© Фото : СК РФ
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин за прошлый год заработал более 12,4 миллиона рублей, что почти на 1 миллион больше, чем в 2018 году, следует из декларации, опубликованной на сайте ведомства.
Согласно декларации Бастрыкина за 2018 год, он заработал более 11,5 миллиона рублей.
По данным документа за 2019 год, в собственности у главы СК находится лишь дача площадью 257,4 квадратных метра. При этом в пользовании у Бастрыкина квартира площадью 224,4 квадратных метра и дача площадью 294,3 квадратных метра.
Доход его супруги Ольги Александровой в 2019 году превысил 11,4 миллиона рублей. В общей совместной собственности у нее находится квартира площадью 216 "квадратов". В пользовании Александровой находятся земельный участок площадью 2982 "квадрата" и дача площадью 138,5 квадратных метра.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников
18 августа, 08:03
Назван годовой заработок новосибирского губернатора
По данным декларации, руководитель Главного управления СК РФ по Москве Андрей Стрижов в 2019 году заработал свыше 2,3 миллиона рублей. Ему, как и годом ранее, принадлежат земельный участок площадью 1193 квадратных метра, квартира площадью 134,6 и доля в квартире площадью 57,1 квадратных метра, а в пользовании у него два машиноместа. В 2019 году в собственности у Стрижова появились еще жилое строение площадью 152,4 "квадрата" и баня - 26,9.
11630513
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Следственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинМоскваОбщество
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