Назван годовой заработок главы СК России
11:55 19.08.2020 (обновлено: 19:13 19.08.2020)
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© Фото : СК РФПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
© Фото : СК РФ
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин за прошлый год заработал более 12,4 миллиона рублей, что почти на 1 миллион больше, чем в 2018 году, следует из декларации, опубликованной на сайте ведомства.
Согласно декларации Бастрыкина за 2018 год, он заработал более 11,5 миллиона рублей.
По данным документа за 2019 год, в собственности у главы СК находится лишь дача площадью 257,4 квадратных метра. При этом в пользовании у Бастрыкина квартира площадью 224,4 квадратных метра и дача площадью 294,3 квадратных метра.
Доход его супруги Ольги Александровой в 2019 году превысил 11,4 миллиона рублей. В общей совместной собственности у нее находится квартира площадью 216 "квадратов". В пользовании Александровой находятся земельный участок площадью 2982 "квадрата" и дача площадью 138,5 квадратных метра.
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По данным декларации, руководитель Главного управления СК РФ по Москве Андрей Стрижов в 2019 году заработал свыше 2,3 миллиона рублей. Ему, как и годом ранее, принадлежат земельный участок площадью 1193 квадратных метра, квартира площадью 134,6 и доля в квартире площадью 57,1 квадратных метра, а в пользовании у него два машиноместа. В 2019 году в собственности у Стрижова появились еще жилое строение площадью 152,4 "квадрата" и баня - 26,9.