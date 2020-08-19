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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200819/1575975094.html
Лукашенко собрал новое заседание Совбеза
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике на фоне продолжающихся протестов предпринимаются атаки на членов правительства, отметил... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T11:55
2020-08-19T12:26
светлана тихановская
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 19 авг - РИА Новости.</strong> Президент Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко </a>заявил, что в республике на фоне продолжающихся протестов предпринимаются атаки на членов правительства, отметил ситуацию с главой минздрава Владимиром Караником.Как передает <a href="https://sputnik.by/society/20200819/1045503928/Lukashenko-obespokoen-ugrozami-v-adres-pravitelstva.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sputnik Беларусь</a>, Лукашенко в среду провел заседание Совета безопасности с участием по видеосвязи и руководителей регионов республики, высказался об угрозах и давлении в отношении ряда категорий граждан. В частности, признался президент, у него вызывают беспокойство угрозы в адрес семей военных, милиции, спецслужб, государственных служащих, сотрудников СМИ."Предпринимаются даже атаки на членов правительства. Вы видели поведение отдельных митингующих в отношении министра здравоохранения", - сказал Лукашенко.В понедельник Караник вышел по требованию протестующих к врачам, собравшимся на акцию у здания минздрава Белоруссии. После непродолжительного общения протестующие не давали министру уйти, а один из пришедших медиков попытался схватить чиновника за рукав пиджака.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, двое протестующих погибли.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200819/1575973877.html
https://ria.ru/20200819/1575962435.html
раньше было такое славное слово "штрейкбрехер". бунтующих - выпнуть вон, а завод пусть работает с 70-80% загрузкой. пусть даже с 50%, с 30% но главное РАБОТАЕТ. а толпы бродяг побродят, побродят и или возвратятся к нормальному быту (ибо надо зарабатывать и семью кормить), или всему миру докажут что им кто-то платит за это бродяжничество
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белоруссия
РИА Новости
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светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко собрал новое заседание Совбеза

11:55 19.08.2020 (обновлено: 12:26 19.08.2020)
3815
© AP Photo / BelTA/Andrei Stasevich, Pool PhotoПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© AP Photo / BelTA/Andrei Stasevich, Pool Photo
МИНСК, 19 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике на фоне продолжающихся протестов предпринимаются атаки на членов правительства, отметил ситуацию с главой минздрава Владимиром Караником.
Как передает Sputnik Беларусь, Лукашенко в среду провел заседание Совета безопасности с участием по видеосвязи и руководителей регионов республики, высказался об угрозах и давлении в отношении ряда категорий граждан. В частности, признался президент, у него вызывают беспокойство угрозы в адрес семей военных, милиции, спецслужб, государственных служащих, сотрудников СМИ.
"Предпринимаются даже атаки на членов правительства. Вы видели поведение отдельных митингующих в отношении министра здравоохранения", - сказал Лукашенко.
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В понедельник Караник вышел по требованию протестующих к врачам, собравшимся на акцию у здания минздрава Белоруссии. После непродолжительного общения протестующие не давали министру уйти, а один из пришедших медиков попытался схватить чиновника за рукав пиджака.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, двое протестующих погибли.
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Светлана Тихановская
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Обсудить 4
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
раньше было такое славное слово "штрейкбрехер". бунтующих - выпнуть вон, а завод пусть работает с 70-80% загрузкой. пусть даже с 50%, с 30% но главное РАБОТАЕТ. а толпы бродяг побродят, побродят и или возвратятся к нормальному быту (ибо надо зарабатывать и семью кормить), или всему миру докажут что им кто-то платит за это бродяжничество
19 августа, 11:58
Damir Aliev
1300000
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