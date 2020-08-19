Лукашенко собрал новое заседание Совбеза
11:55 19.08.2020 (обновлено: 12:26 19.08.2020)
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© AP Photo / BelTA/Andrei Stasevich, Pool PhotoПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
© AP Photo / BelTA/Andrei Stasevich, Pool Photo
МИНСК, 19 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике на фоне продолжающихся протестов предпринимаются атаки на членов правительства, отметил ситуацию с главой минздрава Владимиром Караником.
Как передает Sputnik Беларусь, Лукашенко в среду провел заседание Совета безопасности с участием по видеосвязи и руководителей регионов республики, высказался об угрозах и давлении в отношении ряда категорий граждан. В частности, признался президент, у него вызывают беспокойство угрозы в адрес семей военных, милиции, спецслужб, государственных служащих, сотрудников СМИ.
"Предпринимаются даже атаки на членов правительства. Вы видели поведение отдельных митингующих в отношении министра здравоохранения", - сказал Лукашенко.
В понедельник Караник вышел по требованию протестующих к врачам, собравшимся на акцию у здания минздрава Белоруссии. После непродолжительного общения протестующие не давали министру уйти, а один из пришедших медиков попытался схватить чиновника за рукав пиджака.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, двое протестующих погибли.
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