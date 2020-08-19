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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200819/1575975009.html
Известный белорусский священник рассказал о протестах в стране
Происходящие протесты в Белоруссии похожи на "спланированный спектакль", их организаторы преследуют цель "раскачать общество" и сделать в перспективе из страны... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T11:55
2020-08-19T11:55
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
белорусская православная церковь
александр лукашенко
белоруссия
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<strong>МОСКВА, 19 авг – РИА Новости.</strong> Происходящие протесты в Белоруссии похожи на "спланированный спектакль", их организаторы преследуют цель "раскачать общество" и сделать в перспективе из страны "натовскую колонию", считает известный белорусский проповедник, духовник Свято-Елисаветинского монастыря Минска протоиерей Андрей Лемешонок."Ясно, что всё это организовано не стихийно, к этим протестам готовились. И не только в Белоруссии, но и вне её. Действительно, кому-то очень было бы выгодно, чтобы Белоруссия превратилась в натовскую колонию и за это бы заплатили. Но у нас своя жизнь, и мы должны думать своей головой, как нам строить жизнь и какие ценности должны быть у нашего народа", - сказал Лемешонок в видеообращении, опубликованном на сайте обители.Он осудил тот факт, что милиция и правоохранительные органы "где-то превышали свою власть и было насилие". "Это плохо. Но с другой стороны, сколько было жертв среди милиционеров, солдат", - отметил священник.Лемешонок сообщил, что сам лично на президентских выборах голосовал за Александра Лукашенко, однако ни в коем случае никому не навязывает своё мнение, поскольку каждый человек имеет право на свободный выбор.Он удивлен, что сотрудники некоторых предприятий останавливают производство и выходят на улицы, начинают протестовать."Я хотел бы, чтобы люди, которые сейчас возбуждены, наэлектризованы, чтобы они успокоились, чтобы не было насилия и кровопролития. Чтобы люди пошли в храм и там бы молились Богу о мире на нашей земле. А то, чем кормит интернет сегодня всех нас, вызывает очень большие сомнения. Иногда это похоже на спланированный спектакль, чтобы расшатать, раскачать общество и вызвать панику. Технологии давно известны, и все мы видим, что происходит в мире, и как из мирного, благополучного государства можно сделать пустыню и посеять хаос", - заключил духовник.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По данным минздрава Белоруссии, скончались два участника протеста.
https://radiosputnik.ria.ru/20200816/1575851978.html
https://ria.ru/20200817/1575877541.html
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новости - религия и мировоззрение, белорусская православная церковь, александр лукашенко, белоруссия

Известный белорусский священник рассказал о протестах в стране

11:55 19.08.2020
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© Sputnik / Виктор ТолочкоВолонтеры раздают еду во время акции протеста на площади Независимости в Минске
Волонтеры раздают еду во время акции протеста на площади Независимости в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Происходящие протесты в Белоруссии похожи на "спланированный спектакль", их организаторы преследуют цель "раскачать общество" и сделать в перспективе из страны "натовскую колонию", считает известный белорусский проповедник, духовник Свято-Елисаветинского монастыря Минска протоиерей Андрей Лемешонок.
"Ясно, что всё это организовано не стихийно, к этим протестам готовились. И не только в Белоруссии, но и вне её. Действительно, кому-то очень было бы выгодно, чтобы Белоруссия превратилась в натовскую колонию и за это бы заплатили. Но у нас своя жизнь, и мы должны думать своей головой, как нам строить жизнь и какие ценности должны быть у нашего народа", - сказал Лемешонок в видеообращении, опубликованном на сайте обители.
Он осудил тот факт, что милиция и правоохранительные органы "где-то превышали свою власть и было насилие". "Это плохо. Но с другой стороны, сколько было жертв среди милиционеров, солдат", - отметил священник.
Исповедь в православном храме
16 августа, 13:39
Остановитесь. Синод БПЦ призвал прекратить противостояние в Белоруссии
Лемешонок сообщил, что сам лично на президентских выборах голосовал за Александра Лукашенко, однако ни в коем случае никому не навязывает своё мнение, поскольку каждый человек имеет право на свободный выбор.
Он удивлен, что сотрудники некоторых предприятий останавливают производство и выходят на улицы, начинают протестовать.
"Я хотел бы, чтобы люди, которые сейчас возбуждены, наэлектризованы, чтобы они успокоились, чтобы не было насилия и кровопролития. Чтобы люди пошли в храм и там бы молились Богу о мире на нашей земле. А то, чем кормит интернет сегодня всех нас, вызывает очень большие сомнения. Иногда это похоже на спланированный спектакль, чтобы расшатать, раскачать общество и вызвать панику. Технологии давно известны, и все мы видим, что происходит в мире, и как из мирного, благополучного государства можно сделать пустыню и посеять хаос", - заключил духовник.
Всесвятский храм в Минске
17 августа, 10:47Религия и мировоззрение
Белорусская церковь осудила насилие и задержания во время протестов
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По данным минздрава Белоруссии, скончались два участника протеста.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеБелорусская православная церковьАлександр ЛукашенкоБелоруссия
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