https://ria.ru/20200819/1575974804.html

В Германии хотят выйти из кризиса с помощью четырехдневной рабочей недели

Министр труда Германии Хубертус Хайль заявил, что сокращение рабочей недели до четырех дней может помочь в преодолении кризиса. РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T11:51

2020-08-19T11:51

2020-08-19T14:19

коронавирус covid-19

германия

экономика

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<strong>МОСКВА, 19 авг — РИА Новости.</strong> Министр труда <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> Хубертус Хайль заявил, что сокращение рабочей недели до четырех дней может помочь в преодолении кризиса."Нужны хорошие и прагматичные идеи, чтобы вместе пройти через кризис", — сказал он в интервью изданиям медиагруппы <a href="https://www.funkemedien.de/en/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Funke</a>.По его словам, сокращение рабочей недели при частичных компенсационных выплатах может стать подходящей мерой. Основным условием Хайль назвал согласие социальных партнеров.Глава промышленного профсоюза IG Metall Йорг Хофман также считает, что четырехдневная рабочая неделя может стать ответом на структурные изменения в таких секторах, как автомобильная промышленность, и позволит сохранить рабочие места.

https://ria.ru/20200812/1575674241.html

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германия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, германия, экономика