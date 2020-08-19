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В Германии хотят выйти из кризиса с помощью четырехдневной рабочей недели
Министр труда Германии Хубертус Хайль заявил, что сокращение рабочей недели до четырех дней может помочь в преодолении кризиса. РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T11:51
2020-08-19T14:19
коронавирус covid-19
германия
экономика
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<strong>МОСКВА, 19 авг — РИА Новости.</strong> Министр труда <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> Хубертус Хайль заявил, что сокращение рабочей недели до четырех дней может помочь в преодолении кризиса."Нужны хорошие и прагматичные идеи, чтобы вместе пройти через кризис", — сказал он в интервью изданиям медиагруппы <a href="https://www.funkemedien.de/en/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Funke</a>.По его словам, сокращение рабочей недели при частичных компенсационных выплатах может стать подходящей мерой. Основным условием Хайль назвал согласие социальных партнеров.Глава промышленного профсоюза IG Metall Йорг Хофман также считает, что четырехдневная рабочая неделя может стать ответом на структурные изменения в таких секторах, как автомобильная промышленность, и позволит сохранить рабочие места.
https://ria.ru/20200812/1575674241.html
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германия
РИА Новости
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коронавирус covid-19, германия, экономика

В Германии хотят выйти из кризиса с помощью четырехдневной рабочей недели

11:51 19.08.2020 (обновлено: 14:19 19.08.2020)
5420
© AP Photo / Matthias SchraderРабота машиностроительного завода в Германии
Работа машиностроительного завода в Германии
© AP Photo / Matthias Schrader
Работа машиностроительного завода в Германии. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Министр труда Германии Хубертус Хайль заявил, что сокращение рабочей недели до четырех дней может помочь в преодолении кризиса.
"Нужны хорошие и прагматичные идеи, чтобы вместе пройти через кризис", — сказал он в интервью изданиям медиагруппы Funke.
По его словам, сокращение рабочей недели при частичных компенсационных выплатах может стать подходящей мерой. Основным условием Хайль назвал согласие социальных партнеров.
Глава промышленного профсоюза IG Metall Йорг Хофман также считает, что четырехдневная рабочая неделя может стать ответом на структурные изменения в таких секторах, как автомобильная промышленность, и позволит сохранить рабочие места.
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