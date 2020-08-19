https://ria.ru/20200819/1575974804.html
В Германии хотят выйти из кризиса с помощью четырехдневной рабочей недели
Министр труда Германии Хубертус Хайль заявил, что сокращение рабочей недели до четырех дней может помочь в преодолении кризиса. РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T11:51
2020-08-19T11:51
2020-08-19T14:19
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германия
экономика
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<strong>МОСКВА, 19 авг — РИА Новости.</strong> Министр труда <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> Хубертус Хайль заявил, что сокращение рабочей недели до четырех дней может помочь в преодолении кризиса."Нужны хорошие и прагматичные идеи, чтобы вместе пройти через кризис", — сказал он в интервью изданиям медиагруппы <a href="https://www.funkemedien.de/en/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Funke</a>.По его словам, сокращение рабочей недели при частичных компенсационных выплатах может стать подходящей мерой. Основным условием Хайль назвал согласие социальных партнеров.Глава промышленного профсоюза IG Metall Йорг Хофман также считает, что четырехдневная рабочая неделя может стать ответом на структурные изменения в таких секторах, как автомобильная промышленность, и позволит сохранить рабочие места.
https://ria.ru/20200812/1575674241.html
7
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, германия, экономика