Чудеса маскировки и путь домой: победители Bird Photographer of the Year
Гран-при конкурса жюри присудило фотографу из Кувейта Маджиду Аль-Зааби (Majed AlZa’abi) за портрет хохлатых бакланов "На исходе дня".
Гран-при конкурса жюри присудило фотографу из Кувейта Маджиду Аль-Зааби (Majed AlZa’abi) за портрет хохлатых бакланов "На исходе дня".
"Стрижи над водопадом Игуасу" принесли итальянцу Франческо Филиппо Пеллерини (Francesco Filippo Pellegrini) победу в номинации "Птицы в естественной среде обитания".
"Стрижи над водопадом Игуасу" принесли итальянцу Франческо Филиппо Пеллерини (Francesco Filippo Pellegrini) победу в номинации "Птицы в естественной среде обитания".
"Мандариновая абстракция" британца Джеймса Хадсона (James Hudson) удостоена главного приза в категории "Творческие образы".
"Мандариновая абстракция" британца Джеймса Хадсона (James Hudson) удостоена главного приза в категории "Творческие образы".
Работа Магдалены Страковой (Magdaléna Straková) из Чехии завоевала первое место в категории "Садовые и городские птицы".
Работа Магдалены Страковой (Magdaléna Straková) из Чехии завоевала первое место в категории "Садовые и городские птицы".
"На лету". Победа в категории "Лучшее портфолио" досталась Джорджине Стейтлер (Georgina Steytler) из Австралии.
"На лету". Победа в категории "Лучшее портфолио" досталась Джорджине Стейтлер (Georgina Steytler) из Австралии.
Нидерландский фотограф Рулоф Моленаар (Roelof Molenaar), запечатлевший ссору кедровок, победил в категории "Поведение птиц".
Нидерландский фотограф Рулоф Моленаар (Roelof Molenaar), запечатлевший ссору кедровок, победил в категории "Поведение птиц".
Лучшей черно-белой фотографией конкурса стал "Свободный номер" Роберта Соммера (Robert Sommer) из Германии.
Лучшей черно-белой фотографией конкурса стал "Свободный номер" Роберта Соммера (Robert Sommer) из Германии.
"Идеальная маскировка" совы-сплюшки обернулась для израильтянина Моше Коэна (Moshe Cohen) победой в номинации "Внимание к деталям".
"Идеальная маскировка" совы-сплюшки обернулась для израильтянина Моше Коэна (Moshe Cohen) победой в номинации "Внимание к деталям".
Гади Шмила (Gadi Shmila) из Израиля, изобразивший парящего удода, праздновал победу в категории "Птицы в полете".
Гади Шмила (Gadi Shmila) из Израиля, изобразивший парящего удода, праздновал победу в категории "Птицы в полете".
"Возвращение домой" Гэйла Биссона (Gail Bisson) признали лучшей работой в категории "Вдохновляющие встречи".
"Возвращение домой" Гэйла Биссона (Gail Bisson) признали лучшей работой в категории "Вдохновляющие встречи".
Семнадцатилетний британец Адам Лейк (Adam Lake), запечатлевший лебедя на озере в Девоншире, стал лучшим юным птичьим фотографом года.
Семнадцатилетний британец Адам Лейк (Adam Lake), запечатлевший лебедя на озере в Девоншире, стал лучшим юным птичьим фотографом года.