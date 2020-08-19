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Чудеса маскировки и путь домой: победители Bird Photographer of the Year
Организаторы конкурса Bird Photographer of the Year 2020 назвали имена лучших птичьих фотографов года. Яркие и оригинальные работы победителей — в подборке... РИА Новости, 19.08.2020
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Организаторы конкурса Bird Photographer of the Year 2020 назвали имена лучших птичьих фотографов года. Яркие и оригинальные работы победителей — в подборке Ria.ru.
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РИА Новости
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Новости
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фотография, фото, фото

Чудеса маскировки и путь домой: победители Bird Photographer of the Year

15:06 19.08.2020
694
Организаторы конкурса Bird Photographer of the Year 2020 назвали имена лучших птичьих фотографов года. Яркие и оригинальные работы победителей — в подборке Ria.ru.
© Фото : Majed AlZa’abi/ Bird Photographer of the Year 2020

Гран-при конкурса жюри присудило фотографу из Кувейта Маджиду Аль-Зааби (Majed AlZa’abi) за портрет хохлатых бакланов "На исходе дня".

Majed AlZa’abi. Работа победителя конкурса Bird Photographer of the Year 2020
1 из 11

Гран-при конкурса жюри присудило фотографу из Кувейта Маджиду Аль-Зааби (Majed AlZa’abi) за портрет хохлатых бакланов "На исходе дня".

© Фото : Majed AlZa’abi/ Bird Photographer of the Year 2020
© Фото : Francesco Filippo Pellegrini/ Bird Photographer of the Year 2020

"Стрижи над водопадом Игуасу" принесли итальянцу Франческо Филиппо Пеллерини (Francesco Filippo Pellegrini) победу в номинации "Птицы в естественной среде обитания".

Francesco Filippo Pellegrini. Работа победителя конкурса Bird Photographer of the Year 2020
2 из 11

"Стрижи над водопадом Игуасу" принесли итальянцу Франческо Филиппо Пеллерини (Francesco Filippo Pellegrini) победу в номинации "Птицы в естественной среде обитания".

© Фото : Francesco Filippo Pellegrini/ Bird Photographer of the Year 2020
© Фото : James Hudson/ Bird Photographer of the Year 2020

"Мандариновая абстракция" британца Джеймса Хадсона (James Hudson) удостоена главного приза в категории "Творческие образы".

James Hudson. Работа победителя конкурса Bird Photographer of the Year 2020
3 из 11

"Мандариновая абстракция" британца Джеймса Хадсона (James Hudson) удостоена главного приза в категории "Творческие образы".

© Фото : James Hudson/ Bird Photographer of the Year 2020
© Фото : Magdaléna Straková/ Bird Photographer of the Year 2020

Работа Магдалены Страковой (Magdaléna Straková) из Чехии завоевала первое место в категории "Садовые и городские птицы".

Magdaléna Straková. Работа победителя конкурса Bird Photographer of the Year 2020
4 из 11

Работа Магдалены Страковой (Magdaléna Straková) из Чехии завоевала первое место в категории "Садовые и городские птицы".

© Фото : Magdaléna Straková/ Bird Photographer of the Year 2020
© Фото : Georgina Steytler/ Bird Photographer of the Year 2020

"На лету". Победа в категории "Лучшее портфолио" досталась Джорджине Стейтлер (Georgina Steytler) из Австралии.

Georgina Steytler. Работа победителя конкурса Bird Photographer of the Year 2020
5 из 11

"На лету". Победа в категории "Лучшее портфолио" досталась Джорджине Стейтлер (Georgina Steytler) из Австралии.

© Фото : Georgina Steytler/ Bird Photographer of the Year 2020
© Фото : Roelof Molenaar/ Bird Photographer of the Year 2020

Нидерландский фотограф Рулоф Моленаар (Roelof Molenaar), запечатлевший ссору кедровок, победил в категории "Поведение птиц".

Roelof Molenaar. Работа победителя конкурса Bird Photographer of the Year 2020
6 из 11

Нидерландский фотограф Рулоф Моленаар (Roelof Molenaar), запечатлевший ссору кедровок, победил в категории "Поведение птиц".

© Фото : Roelof Molenaar/ Bird Photographer of the Year 2020
© Фото : Robert Sommer/ Bird Photographer of the Year 2020

Лучшей черно-белой фотографией конкурса стал "Свободный номер" Роберта Соммера (Robert Sommer) из Германии.

Robert Sommer. Работа победителя конкурса Bird Photographer of the Year 2020
7 из 11

Лучшей черно-белой фотографией конкурса стал "Свободный номер" Роберта Соммера (Robert Sommer) из Германии.

© Фото : Robert Sommer/ Bird Photographer of the Year 2020
© Фото : Moshe Cohen/ Bird Photographer of the Year 2020

"Идеальная маскировка" совы-сплюшки обернулась для израильтянина Моше Коэна (Moshe Cohen) победой в номинации "Внимание к деталям".

Moshe Cohen. Работа победителя конкурса Bird Photographer of the Year 2020
8 из 11

"Идеальная маскировка" совы-сплюшки обернулась для израильтянина Моше Коэна (Moshe Cohen) победой в номинации "Внимание к деталям".

© Фото : Moshe Cohen/ Bird Photographer of the Year 2020
© Фото : Gadi Shmila/ Bird Photographer of the Year 2020

Гади Шмила (Gadi Shmila) из Израиля, изобразивший парящего удода, праздновал победу в категории "Птицы в полете".

Gadi Shmila. Работа победителя конкурса Bird Photographer of the Year 2020
9 из 11

Гади Шмила (Gadi Shmila) из Израиля, изобразивший парящего удода, праздновал победу в категории "Птицы в полете".

© Фото : Gadi Shmila/ Bird Photographer of the Year 2020
© Фото : Gail Bisson/ Bird Photographer of the Year 2020

"Возвращение домой" Гэйла Биссона (Gail Bisson) признали лучшей работой в категории "Вдохновляющие встречи".

Gail Bisson. Работа победителя конкурса Bird Photographer of the Year 2020
10 из 11

"Возвращение домой" Гэйла Биссона (Gail Bisson) признали лучшей работой в категории "Вдохновляющие встречи".

© Фото : Gail Bisson/ Bird Photographer of the Year 2020
© Фото : Adam Lake/ Bird Photographer of the Year 2020

Семнадцатилетний британец Адам Лейк (Adam Lake), запечатлевший лебедя на озере в Девоншире, стал лучшим юным птичьим фотографом года.

Adam Lake. Работа победителя конкурса Bird Photographer of the Year 2020
11 из 11

Семнадцатилетний британец Адам Лейк (Adam Lake), запечатлевший лебедя на озере в Девоншире, стал лучшим юным птичьим фотографом года.

© Фото : Adam Lake/ Bird Photographer of the Year 2020
4100013
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