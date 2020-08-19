https://ria.ru/20200819/1575974642.html

В Волгоградской области мужчина открыл стрельбу по пешеходам

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который из автомобиля открыл стрельбу по пешеходам в городе Волжском Волгоградской области, сообщает управление... РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T11:49

2020-08-19T11:49

2020-08-19T14:41

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

волгоградская область

волжский

происшествия

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<strong>РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 авг — РИА Новости.</strong> Сотрудники <a href="http://ria.ru/organization_Rosgvardija/" target="_blank" data-auto="true">Росгвардии</a> задержали мужчину, который из автомобиля открыл стрельбу по пешеходам в городе <a href="http://ria.ru/location_Volzhskijj/" target="_blank" data-auto="true">Волжском</a> Волгоградской области, сообщает управление ведомства по региону.По информации ведомства, к росгвардейцам обратилась 24-летняя местная жительница, которая рассказала, что неизвестный ей водитель иномарки несколько раз выстрелил в тот момент, когда она переходила дорогу. Что это было за оружие, волжанка пояснить не смогла, однако описала приметы правонарушителя и его автомобиля.

https://ria.ru/20200618/1573132293.html

3

волгоградская область

волжский

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), волгоградская область, волжский, происшествия