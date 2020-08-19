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В Волгоградской области мужчина открыл стрельбу по пешеходам
Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который из автомобиля открыл стрельбу по пешеходам в городе Волжском Волгоградской области, сообщает управление... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T11:49
2020-08-19T14:41
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
волгоградская область
волжский
происшествия
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<strong>РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 авг — РИА Новости.</strong> Сотрудники <a href="http://ria.ru/organization_Rosgvardija/" target="_blank" data-auto="true">Росгвардии</a> задержали мужчину, который из автомобиля открыл стрельбу по пешеходам в городе <a href="http://ria.ru/location_Volzhskijj/" target="_blank" data-auto="true">Волжском</a> Волгоградской области, сообщает управление ведомства по региону.По информации ведомства, к росгвардейцам обратилась 24-летняя местная жительница, которая рассказала, что неизвестный ей водитель иномарки несколько раз выстрелил в тот момент, когда она переходила дорогу. Что это было за оружие, волжанка пояснить не смогла, однако описала приметы правонарушителя и его автомобиля.
https://ria.ru/20200618/1573132293.html
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волгоградская область
волжский
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), волгоградская область, волжский, происшествия

В Волгоградской области мужчина открыл стрельбу по пешеходам

11:49 19.08.2020 (обновлено: 14:41 19.08.2020)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРосгвардия
Росгвардия
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Росгвардия. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 авг — РИА Новости. Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который из автомобиля открыл стрельбу по пешеходам в городе Волжском Волгоградской области, сообщает управление ведомства по региону.

"В городе Волжском Волгоградской области сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии пресекли хулиганские действия одного из участников дорожного движения, который, находясь за рулем автомобиля, открыл стрельбу из неустановленного оружия", — говорится в сообщении.

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По информации ведомства, к росгвардейцам обратилась 24-летняя местная жительница, которая рассказала, что неизвестный ей водитель иномарки несколько раз выстрелил в тот момент, когда она переходила дорогу. Что это было за оружие, волжанка пояснить не смогла, однако описала приметы правонарушителя и его автомобиля.

"Сотрудники вневедомственной охраны обнаружили и заблокировали автохулигана. В салоне транспортного средства вместе с 29-летним водителем находилось еще двое мужчин. Все задержанные переданы для дальнейшего разбирательства сотрудникам полиции", — сказано в материале.

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Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Волгоградская областьВолжскийПроисшествия
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