https://ria.ru/20200819/1575974518.html

"С тихим ветром". Москвичам рассказали о погоде на выходных

Сухо, солнечно и до +26 ожидается в столичном регионе в выходные, температура будет выше многолетних значений на три градуса, сообщила РИА Новости ведущий... РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T11:46

2020-08-19T11:46

2020-08-19T11:46

центр "фобос"

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> Сухо, солнечно и до +26 ожидается в столичном регионе в выходные, температура будет выше многолетних значений на три градуса, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды <a href="http://www.fobos.tv/" target="_blank">"Фобос" </a>Елена Волосюк.По ее словам, в конце рабочей недели в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> и Подмосковье температура будет практически полностью соответствовать многолетним значениям. По ночам достаточно прохладно: воздух будет остывать до 5-10 градусов, местами возможно понижение температуры до +3, в Москве - около 8 градусов тепла. В дневные часы - +21…+23 градуса, в столичном регионе - до 24 градусов."А вот в выходные с юго-запада к нам начнут поступать более теплые воздушные массы. В условиях сохранения сухой и солнечной погоды в дневное время воздух будет прогреваться все лучше, и ночи станут теплее. В черте города температура повысится до 10-12 градусов, в столичном регионе - до 8-13 градусов. В светлое время суток воздух будет прогреваться до 23-25 градусов, в столичном регионе мы обещаем 21-26 градусов. Такой температурный режим даже несколько выше средних многолетних значений примерно на три градуса", - добавила Волосюк.

https://radiosputnik.ria.ru/20200818/1575947923.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центр "фобос", москва, общество