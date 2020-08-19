"С тихим ветром". Москвичам рассказали о погоде на выходных
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЛюди отдыхают у фонтана в жаркий день на территории парка ВДНХ в Москве
Люди отдыхают у фонтана в жаркий день на территории парка ВДНХ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Сухо, солнечно и до +26 ожидается в столичном регионе в выходные, температура будет выше многолетних значений на три градуса, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
"В выходные Москва будет находиться под влиянием антициклона, погода нас ожидает сухая, солнечная, с тихим ветром. И практически с летними температурами", - рассказала Волосюк.
По ее словам, в конце рабочей недели в Москве и Подмосковье температура будет практически полностью соответствовать многолетним значениям. По ночам достаточно прохладно: воздух будет остывать до 5-10 градусов, местами возможно понижение температуры до +3, в Москве - около 8 градусов тепла. В дневные часы - +21…+23 градуса, в столичном регионе - до 24 градусов.
"А вот в выходные с юго-запада к нам начнут поступать более теплые воздушные массы. В условиях сохранения сухой и солнечной погоды в дневное время воздух будет прогреваться все лучше, и ночи станут теплее. В черте города температура повысится до 10-12 градусов, в столичном регионе - до 8-13 градусов. В светлое время суток воздух будет прогреваться до 23-25 градусов, в столичном регионе мы обещаем 21-26 градусов. Такой температурный режим даже несколько выше средних многолетних значений примерно на три градуса", - добавила Волосюк.