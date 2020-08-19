https://ria.ru/20200819/1575974416.html
Латвия не стала признавать Тихановскую победителем выборов в Белоруссии
Правительство Латвии не считает возможным признать кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую победителем выборов президента Белоруссии. Об этом заявил глава... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T11:44
2020-08-19T11:44
2020-08-19T12:25
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
латвия
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 19 авг — РИА Новости.</strong> Правительство <a href="https://ria.ru/location_Latvia" target="_blank">Латвии</a> не считает возможным признать кандидата от оппозиции <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлану Тихановскую</a> победителем выборов президента Белоруссии. Об этом заявил глава латвийского МИД Эдгар Ринкевич.По его словам, Тихановская не может быть признана победителем, потому что неизвестны реальные результаты выборов."Есть лишь новости о том, что имели место масштабные фальсификации", — цитирует <a href="https://ria.ru/person_EHdgar_Rinkevich" target="_blank">Ринкевича</a> информагентство <a href="https://leta.lv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">LETA</a>.Глава МИД также выразил озабоченность тем, что многие мировые лидеры предпочли обсуждать белорусское досье с Россией, нежели с Минском. "Такую логику можно понять, однако латвийское правительство неоднократно подчеркивало, что решение проблем Белоруссии сосредоточено в самой Белоруссии, а не где-либо еще", — считает Ринкевич.По его мнению, быстрого решения проблем Белоруссии найти не удастся, а никакого внешнего решения быть не может, поскольку "лишь белорусское общество способно его выработать".Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно данным ЦИК, глава государства Александр Лукашенко набрал 80,1 процента, второе место заняла Светлана Тихановская с 10,12 процента. Оппозиция эти результаты не признает. Сразу после выборов в стране начались несанкционированные акции протеста. Сначала против недовольных итогами голосования применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули, но затем митинги разгонять прекратили. По данным МВД, за первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек, сотни пострадали, в том числе — как минимум 120 силовиков. Трое протестующих погибли.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>
https://ria.ru/20200814/1575744778.html
https://ria.ru/20200819/1575970358.html
Damir Aliev
латыши резко в воздухе переобулись ))
139
salivina
Кто-то им подсказал одну умную мысль)))
137
27
латвия
белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана тихановская, александр лукашенко, латвия, белоруссия, в мире
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости.
Правительство Латвии
не считает возможным признать кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую
победителем выборов президента Белоруссии. Об этом заявил глава латвийского МИД Эдгар Ринкевич.
По его словам, Тихановская не может быть признана победителем, потому что неизвестны реальные результаты выборов.
"Есть лишь новости о том, что имели место масштабные фальсификации", — цитирует Ринкевича
информагентство LETA
.
Глава МИД также выразил озабоченность тем, что многие мировые лидеры предпочли обсуждать белорусское досье с Россией, нежели с Минском.
"Такую логику можно понять, однако латвийское правительство неоднократно подчеркивало, что решение проблем Белоруссии сосредоточено в самой Белоруссии, а не где-либо еще", — считает Ринкевич.
По его мнению, быстрого решения проблем Белоруссии найти не удастся, а никакого внешнего решения быть не может, поскольку "лишь белорусское общество способно его выработать".
Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно данным ЦИК, глава государства Александр Лукашенко набрал 80,1 процента, второе место заняла Светлана Тихановская с 10,12 процента. Оппозиция эти результаты не признает.
Сразу после выборов в стране начались несанкционированные акции протеста. Сначала против недовольных итогами голосования применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули, но затем митинги разгонять прекратили. По данным МВД, за первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек, сотни пострадали, в том числе — как минимум 120 силовиков. Трое протестующих погибли.
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