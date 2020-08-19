https://ria.ru/20200819/1575974416.html

Латвия не стала признавать Тихановскую победителем выборов в Белоруссии

Правительство Латвии не считает возможным признать кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую победителем выборов президента Белоруссии. Об этом заявил глава... РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T11:44

2020-08-19T11:44

2020-08-19T12:25

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

латвия

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 19 авг — РИА Новости.</strong> Правительство <a href="https://ria.ru/location_Latvia" target="_blank">Латвии</a> не считает возможным признать кандидата от оппозиции <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлану Тихановскую</a> победителем выборов президента Белоруссии. Об этом заявил глава латвийского МИД Эдгар Ринкевич.По его словам, Тихановская не может быть признана победителем, потому что неизвестны реальные результаты выборов."Есть лишь новости о том, что имели место масштабные фальсификации", — цитирует <a href="https://ria.ru/person_EHdgar_Rinkevich" target="_blank">Ринкевича</a> информагентство <a href="https://leta.lv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">LETA</a>.Глава МИД также выразил озабоченность тем, что многие мировые лидеры предпочли обсуждать белорусское досье с Россией, нежели с Минском. "Такую логику можно понять, однако латвийское правительство неоднократно подчеркивало, что решение проблем Белоруссии сосредоточено в самой Белоруссии, а не где-либо еще", — считает Ринкевич.По его мнению, быстрого решения проблем Белоруссии найти не удастся, а никакого внешнего решения быть не может, поскольку "лишь белорусское общество способно его выработать".Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно данным ЦИК, глава государства Александр Лукашенко набрал 80,1 процента, второе место заняла Светлана Тихановская с 10,12 процента. Оппозиция эти результаты не признает. Сразу после выборов в стране начались несанкционированные акции протеста. Сначала против недовольных итогами голосования применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули, но затем митинги разгонять прекратили. По данным МВД, за первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек, сотни пострадали, в том числе — как минимум 120 силовиков. Трое протестующих погибли.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200814/1575744778.html

https://ria.ru/20200819/1575970358.html

Damir Aliev латыши резко в воздухе переобулись )) 139

salivina Кто-то им подсказал одну умную мысль))) 137

27

латвия

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, латвия, белоруссия, в мире