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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200819/1575973877.html
МВД Белоруссии опубликовало видео акции у Минского тракторного завода
МВД Белоруссии опубликовало видео, показав, как просило разойтись участников акции у Минского тракторного завода (МТЗ). РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T11:40
2020-08-19T11:43
протесты в белоруссии
министерство здравоохранения белоруссии
мвд белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 19 авг - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> опубликовало видео, показав, как просило разойтись участников акции у Минского тракторного завода (МТЗ).В полутораминутном ролике сотрудник МВД предупреждает собравшихся, что "их действия нарушают установленный порядок проведения массовых мероприятий и подпадает под статью". Правоохранитель просит "прекратить противоправные действия и разойтись". Участники акции аплодируют и скандируют "МТЗ".МВД Белоруссии ранее сообщало, что в среду утром у проходной МТЗ состоялось несанкционированное массовое мероприятие, его участники мешали заводчанам пройти на работу. В ведомстве добавили, что двое задержанных на акции могут понести административное наказание.Массовые протестные акции граждан начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По данным <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_RB/" target="_blank" data-auto="true">минздрава Белоруссии</a>, скончались два участника протеста.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://radiosputnik.ria.ru/20200818/1575949925.html
https://ria.ru/20200817/1575878476.html
И Кто из этих "протестующих" работает на МТЗ ?)) На видео одни студенты, причем 80% девушки. Человек 10 явно мужиков пришли за лаве, так как на лице написано хочу в "Красно Белое" и "когда уже это кончится и получу свой кэш". Идите к своим университетам митингуйте. И кстати что то не одного рабочего идущего на работу не увидел который их поддержал. А РИА так любит писать что их вечно все поддерживают...17 тысяч штатно работают 100 студентов бастует у завода и это нам подают ежедневно как новости
57
15-17 тыс рабочих на заводе. А где завод бастует? ))
43
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белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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министерство здравоохранения белоруссии, мвд белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире

МВД Белоруссии опубликовало видео акции у Минского тракторного завода

11:40 19.08.2020 (обновлено: 11:43 19.08.2020)
10231
МИНСК, 19 авг - РИА Новости. МВД Белоруссии опубликовало видео, показав, как просило разойтись участников акции у Минского тракторного завода (МТЗ).
В полутораминутном ролике сотрудник МВД предупреждает собравшихся, что "их действия нарушают установленный порядок проведения массовых мероприятий и подпадает под статью". Правоохранитель просит "прекратить противоправные действия и разойтись". Участники акции аплодируют и скандируют "МТЗ".
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В МВД Белоруссии призвали не ждать "пафосного" участия в протестах
МВД Белоруссии ранее сообщало, что в среду утром у проходной МТЗ состоялось несанкционированное массовое мероприятие, его участники мешали заводчанам пройти на работу. В ведомстве добавили, что двое задержанных на акции могут понести административное наказание.
Массовые протестные акции граждан начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По данным минздрава Белоруссии, скончались два участника протеста.
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Протесты в БелоруссииМинистерство здравоохранения БелоруссииМВД БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
И Кто из этих "протестующих" работает на МТЗ ?)) На видео одни студенты, причем 80% девушки. Человек 10 явно мужиков пришли за лаве, так как на лице написано хочу в "Красно Белое" и "когда уже это кончится и получу свой кэш". Идите к своим университетам митингуйте. И кстати что то не одного рабочего идущего на работу не увидел который их поддержал. А РИА так любит писать что их вечно все поддерживают...17 тысяч штатно работают 100 студентов бастует у завода и это нам подают ежедневно как новости
19 августа, 11:51
ИШИван Широн
5200005
15-17 тыс рабочих на заводе. А где завод бастует? ))
19 августа, 11:54
ССергей
4210000
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