https://ria.ru/20200819/1575973877.html

МВД Белоруссии опубликовало видео акции у Минского тракторного завода

МВД Белоруссии опубликовало видео, показав, как просило разойтись участников акции у Минского тракторного завода (МТЗ). РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T11:40

2020-08-19T11:40

2020-08-19T11:43

протесты в белоруссии

министерство здравоохранения белоруссии

мвд белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 19 авг - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> опубликовало видео, показав, как просило разойтись участников акции у Минского тракторного завода (МТЗ).В полутораминутном ролике сотрудник МВД предупреждает собравшихся, что "их действия нарушают установленный порядок проведения массовых мероприятий и подпадает под статью". Правоохранитель просит "прекратить противоправные действия и разойтись". Участники акции аплодируют и скандируют "МТЗ".МВД Белоруссии ранее сообщало, что в среду утром у проходной МТЗ состоялось несанкционированное массовое мероприятие, его участники мешали заводчанам пройти на работу. В ведомстве добавили, что двое задержанных на акции могут понести административное наказание.Массовые протестные акции граждан начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По данным <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_RB/" target="_blank" data-auto="true">минздрава Белоруссии</a>, скончались два участника протеста.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://radiosputnik.ria.ru/20200818/1575949925.html

https://ria.ru/20200817/1575878476.html

Иван Широн И Кто из этих "протестующих" работает на МТЗ ?)) На видео одни студенты, причем 80% девушки. Человек 10 явно мужиков пришли за лаве, так как на лице написано хочу в "Красно Белое" и "когда уже это кончится и получу свой кэш". Идите к своим университетам митингуйте. И кстати что то не одного рабочего идущего на работу не увидел который их поддержал. А РИА так любит писать что их вечно все поддерживают...17 тысяч штатно работают 100 студентов бастует у завода и это нам подают ежедневно как новости 57

Сергей 15-17 тыс рабочих на заводе. А где завод бастует? )) 43

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство здравоохранения белоруссии, мвд белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире